أسرع جهاز كهربائي نقدّمه لتسخين الرضّاعات

في الأيام التي تكونين فيها على عجلة، سيقوم جهاز تسخين الرضّاعات هذا من Philips Avent بتسخين الحليب بسرعة وبطريقة متساوية في 3 دقائق فقط. فهو سهل التشغيل ويتميّز بإعداد مفيد لإذابة الجليد، كما يمكن استخدامه لتسخين طعام طفلك.