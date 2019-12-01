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  • عملية تسخين سريعة وسهلة عملية تسخين سريعة وسهلة عملية تسخين سريعة وسهلة

    Philips Avent جهاز تسخين الرضّاعات السريع

    SCF358/00

    عملية تسخين سريعة وسهلة

    يمكنك تحضير غذاء ساخن بشكل مثالي في غضون دقائق معدودة بفضل جهاز تسخين الرضّاعات الذي يتحكّم بدرجة الحرارة. إن ميزة التحكّم الذكي بدرجة الحرارة تمنع تسخين الحليب وطعام الأطفال بشكل مفرط وتضبط نمط التسخين لعملية سريعة.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Avent جهاز تسخين الرضّاعات السريع

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    عملية تسخين سريعة وسهلة

    غذاء جاهز في غضون 3 دقائق فقط*

    • تسخين متساوٍ، ما من بقع ساخنة
    • تسخين سريع
    • إذابة الجليد بسرعة
    • تسخين طعام الأطفال أيضًا
    تقوم ميزة التحكّم الذكي بدرجة الحرارة بتسخين الطعام على درجة الحرارة المثالية

    تقوم ميزة التحكّم الذكي بدرجة الحرارة بتسخين الطعام على درجة الحرارة المثالية

    ما عليك سوى تعيين مقدار الحليب، والضغط على بدء التشغيل، لتتكفّل ميزة التحكّم الذكي بدرجة الحرارة بالباقي، فهي تكشف عن درجة حرارة الحليب الأولية وتقوم بتسخينه بسرعة على درجة الحرارة المثالية وتحافظ عليها لمدة تصل إلى 60 دقيقة.

    وظيفة إذابة الجليد عن حاويات الحليب وطعام الأطفال المتجمّدة

    وظيفة إذابة الجليد عن حاويات الحليب وطعام الأطفال المتجمّدة

    هل ترغبين في حفظ أغذية إضافية في الثلاجة؟ يقوم جهاز تسخين الرضّاعات بإذابة الجليد بسرعة عن حاويات الحليب وطعام الأطفال أيضًا.

    تسخين حاويات طعام الأطفال والحليب أيضًا

    تسخين حاويات طعام الأطفال والحليب أيضًا

    عندما يصبح طفلك جاهزًا لبدء تناول المأكولات الصلبة، يتكفّل جهاز تسخين الرضّاعات بإذابة الجليد عن حاويات طعام الأطفال وبتسخينها.

    سهل التنظيف

    سهل التنظيف

    تصميم مؤلّف من قطعة واحدة لعملية تنظيف سهلة، ولقضاء المزيد من الوقت مع طفلك.

    يحافظ على درجة الحرارة المثالية لمدة تصل إلى 60 دقيقة

    يحافظ على درجة الحرارة المثالية لمدة تصل إلى 60 دقيقة

    يحافظ جهاز تسخين الرضّاعات الذي نقدّمه على درجة الحرارة المثالية لمدة تصل إلى 60 دقيقة، وذلك في حال كنت بحاجة إلى مزيد من المرونة عندما يحين وقت وجبة الطعام.

    يتوافق مع معظم العلامات التجارية الرائدة لحاويات طعام الأطفال والرضّاعات

    يتوافق مع معظم العلامات التجارية الرائدة لحاويات طعام الأطفال والرضّاعات

    تم تصميمه ليتلاءم مع رضّاعات Philips Avent المفضّلة لدى طفلك ومع معظم العلامات التجارية الرائدة لحاويات طعام الأطفال والرضّاعات.

    المواصفات التقنية

    • مادة المنتج

      أكريلونيتريل بوتادين ستيرين
      نعم
      بوليبروبيلين
      نعم

    • المواصفات الفنية

      استهلاك الطاقة
      400  واط
      الفولتية
      220-240 فولت، 50/60 هرتز
      تصنيف السلامة
      الفئة 1

    • الوزن والأبعاد

      أبعاد المنتج (العرض x الارتفاع x العمق)
      160,4 x‏ 139,9 x‏ 148,55  ملليمترًا
      أبعاد الحزمة للبيع بالتجزئة (العرض x الارتفاع x العمق)
      175 x‏ 185‏ x‏ 160  ملليمترًا

    • بلد المنشأ

      تم التصميم في
      أوروبا
      تم الإنتاج في
      الصين

    • محتويات العبوة

      جهاز تسخين الرضّاعة
      1  قطعة

    • مراحل التنمية

      المرحلة
      الكل

    Badge-D2C

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    • مع 150 مل / 5 أونصات من الحليب على حرارة تبلغ 20 درجة مئوية / 70 درجة فهرنهايت في رضّاعة Natural من Philips Avent سعة 260 مل / 9 أونصات.
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