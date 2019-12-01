SCF358/00
عملية تسخين سريعة وسهلة
يمكنك تحضير غذاء ساخن بشكل مثالي في غضون دقائق معدودة بفضل جهاز تسخين الرضّاعات الذي يتحكّم بدرجة الحرارة. إن ميزة التحكّم الذكي بدرجة الحرارة تمنع تسخين الحليب وطعام الأطفال بشكل مفرط وتضبط نمط التسخين لعملية سريعة.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ما عليك سوى تعيين مقدار الحليب، والضغط على بدء التشغيل، لتتكفّل ميزة التحكّم الذكي بدرجة الحرارة بالباقي، فهي تكشف عن درجة حرارة الحليب الأولية وتقوم بتسخينه بسرعة على درجة الحرارة المثالية وتحافظ عليها لمدة تصل إلى 60 دقيقة.
هل ترغبين في حفظ أغذية إضافية في الثلاجة؟ يقوم جهاز تسخين الرضّاعات بإذابة الجليد بسرعة عن حاويات الحليب وطعام الأطفال أيضًا.
عندما يصبح طفلك جاهزًا لبدء تناول المأكولات الصلبة، يتكفّل جهاز تسخين الرضّاعات بإذابة الجليد عن حاويات طعام الأطفال وبتسخينها.
تصميم مؤلّف من قطعة واحدة لعملية تنظيف سهلة، ولقضاء المزيد من الوقت مع طفلك.
يحافظ جهاز تسخين الرضّاعات الذي نقدّمه على درجة الحرارة المثالية لمدة تصل إلى 60 دقيقة، وذلك في حال كنت بحاجة إلى مزيد من المرونة عندما يحين وقت وجبة الطعام.
تم تصميمه ليتلاءم مع رضّاعات Philips Avent المفضّلة لدى طفلك ومع معظم العلامات التجارية الرائدة لحاويات طعام الأطفال والرضّاعات.
مادة المنتج
المواصفات الفنية
الوزن والأبعاد
بلد المنشأ
محتويات العبوة
مراحل التنمية
لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.