SCF600/12
النظافة أثناء التنقل
يُعد كوب الشرب من Philips Avent للأطفال بمثابة خطوة بسيطة تسمح بانتقال الطفل من الرضّاعة إلى الكوب. أما الغطاء القلاّب فيحافظ على الفتحة نظيفة في كل الأوقات، حتى أثناء التنقل. وهو يمنع التسرّب بشكل مذهل سواء أتم هزّه أم رميه في الهواء، كما يسهل الشرب منه.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يتحكّم الصمام المبتكر الخاص بكوب القمع من Philips Avent في التدفق ويضمن عدم حدوث أي تسرب، حتى لو تم وضعه بطريقة مقلوبة أو تركه على جانبه
يُعد القمع الطري والمرن مثالياً لتأمين الانتقال من الرضاعة الطبيعية أو الرضاعة بواسطة الرضّاعة إلى الكوب
تتمتع المقابض بشكل يتوافق خصيصاً مع انحناء اليدين الصغيرتين كي تحملاها بسهولة. ويمكن تركيب هذه المقابض أو نزعها بطريقة سهلة بحيث يمكن استخدام الأكواب مع المقابض أو بدونها
مقياس السعة متوفر على الكوب لتحضير شراب الأطفال بسهولة
يساعدك دائماً الغطاء الذي يبقى موصولاً بالكوب عند فتحه على الاطمئنان إلى نظافة القمع في المنزل وأثناء التنقل.
يمكن استخدام الأكواب والأقماع والمقابض مع مجموعة منتجات Philips Avent الكاملة، ويمكن توصيلها بشافطات حليب الأم مباشرةً أو استخدام الحلمة بدلاً من القمع عند إرضاع الطفل. كما يمكن وضع المقابض والقمع الطري على الرضّاعة لتأمين عملية انتقال سهلة من الرضاعة بواسطة الرضّاعة إلى الكوب
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