النظافة أثناء التنقل

يُعد كوب الشرب من Philips Avent للأطفال بمثابة خطوة بسيطة تسمح بانتقال الطفل من الرضّاعة إلى الكوب. أما الغطاء القلاّب فيحافظ على الفتحة نظيفة في كل الأوقات، حتى أثناء التنقل. وهو يمنع التسرّب بشكل مذهل سواء أتم هزّه أم رميه في الهواء، كما يسهل الشرب منه.