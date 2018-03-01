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  • تحث طفلك على تناول الطعام عبر أسلوب التعلم المرح تحث طفلك على تناول الطعام عبر أسلوب التعلم المرح تحث طفلك على تناول الطعام عبر أسلوب التعلم المرح

    Philips Avent وعاء كبير للأطفال 12 شهراً وما فوق

    SCF704/00

    تحث طفلك على تناول الطعام عبر أسلوب التعلم المرح

    وعاء كبير SCF704/00 من Philips Avent للأطفال الصغار مخصص لمراحل نمو طفلك

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Avent وعاء كبير للأطفال 12 شهراً وما فوق

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    تحث طفلك على تناول الطعام عبر أسلوب التعلم المرح

    وعاء مصمم للأطفال ما بين السنة الأولى والثانية

    • باللون الأبيض
    مصممة بالتعاون مع أهم الأطباء النفسيين للأطفال

    مصممة بالتعاون مع أهم الأطباء النفسيين للأطفال

    قاعدة مانعة للانزلاق – تمنع حدوث أي انسكاب

    قاعدة مانعة للانزلاق – تمنع حدوث أي انسكاب

    المواصفات التقنية

    • الوزن والأبعاد

      أبعاد الصندوق F
      44 (عمق) X‏ 206 (عرض) X ‏261 (ارتفاع)  ملليمترًا
      مقاييس المنتج الصافي باستثناء الأكسسوارات
      43 (عمق) X‏ 175 (عرض) X ‏175 (ارتفاع)  ملليمترًا
      وزن المنتج
      0.126  كلغ
      عدد الصناديق F في الصندوق A
      6

    • بلد المنشأ

      صُنع في الصين
      نعم

    • سهل الاستخدام

      يمكن وضعها في المايكرويف
      نعم

    • محتويات العبوة

      وعاء كبير
      1
      كتيّب وصفات
      لا

    Badge-D2C

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