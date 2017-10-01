توفر سماعات الرأس BASS+ من Philips جهيرًا ضخمًا ونابضًا بتصميم أنيق ومتين. فهي تتميّز بمظهر جميل وصوت مميّز وقيمة رائعة. سماعات رأس لاسلكية مثبّتة على الأذن بتقنية Bluetooth للأشخاص الذين يرغبون بالاستمتاع بجهير إضافي في نبضات الموسيقى بدون أي صخب زائد.
هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مكبرات صوت مصنوعة من النيوديميوم حجم 40 مم توفر جهيرًا قويًا صاخبًا
مناسبة تمامًا للجميع
يقدّم تصميم أغطية الأذن الدوارة وعصبة الرأس القابلة للضبط الراحة والملاءمة التامة للجميع.
جهير قوي صاخب يمكنه إطراب حواسك
جهير قوي لترقية تجربة الاستماع الممتعة. لا تنخدع بتصميمها الأنيق، لأن فتحة الجهير المصممة بشكل خاص والمشغلات التي تم تعديلها خصيصًا تنتج ترددات منخفضة تؤمن لسماعات الرأس صوت Bass+ الفريد من نوعه والمميز. كذلك، يُستخدم مستوى صوتي منفصل لضمان أداء الجهير المتناسق والعالي في كل أغنية ومقطع.
تقنية Bluetooth اللاسلكية
قم بإقران سماعاتك بسهولة بأي جهاز مزوّد بتقنية Bluetooth للاستماع إلى الموسيقى لاسلكيًا.
يمكنك التحكّم بالمكالمات والموسيقى ومستوى الصوت بفضل المفاتيح المتوفرة في غطاء الأذن
أزرار التحكّم المتوفرة في غطاء الأذن جهة اليمين تسمح لك بالتحكّم بالموسيقى والمكالمات بكبسة واحدة.
يمكن طيّ السماعات ليصبح حجمها صغيرًا من أجل تخزينها وحملها بسهولة
يقدّم لك التصميم القابل للطي والصغير الحجم الفريد من نوعه أفضل تجربة أثناء تنقلك، إذ يمكنك طي السماعات بشكل مسطح أو بحجم صغير لكي يسهل عليك حملها وتخزينها.