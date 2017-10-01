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  • أطرب حواسك. BASS+‎ أطرب حواسك. BASS+‎ أطرب حواسك. BASS+‎

    سماعة رأس مزوّدة بتقنية Bluetooth

    SHB3175BK/00

    أطرب حواسك. BASS+‎

    توفر سماعات الرأس BASS+‎ من Philips جهيرًا ضخمًا ونابضًا بتصميم أنيق ومتين. فهي تتميّز بمظهر جميل وصوت مميّز وقيمة رائعة. سماعات رأس لاسلكية مثبّتة على الأذن بتقنية Bluetooth للأشخاص الذين يرغبون بالاستمتاع بجهير إضافي في نبضات الموسيقى بدون أي صخب زائد.

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    متوفر في:

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    سماعة رأس مزوّدة بتقنية Bluetooth

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    أطرب حواسك. BASS+‎

    • جزء خلفي مغلق ووحدات تشغيل بقياس 40 مم
    • مثبتة فوق الأذن
    • بطانات أذن ناعمة
    • تصميم قابل للطي وصغير الحجم
    مكبرات صوت مصنوعة من النيوديميوم حجم 40 مم

    مكبرات صوت مصنوعة من النيوديميوم حجم 40 مم

    مكبرات صوت مصنوعة من النيوديميوم حجم 40 مم توفر جهيرًا قويًا صاخبًا

    مناسبة تمامًا للجميع

    مناسبة تمامًا للجميع

    يقدّم تصميم أغطية الأذن الدوارة وعصبة الرأس القابلة للضبط الراحة والملاءمة التامة للجميع.

    جهير قوي صاخب يمكنه إطراب حواسك

    جهير قوي صاخب يمكنه إطراب حواسك

    جهير قوي لترقية تجربة الاستماع الممتعة. لا تنخدع بتصميمها الأنيق، لأن فتحة الجهير المصممة بشكل خاص والمشغلات التي تم تعديلها خصيصًا تنتج ترددات منخفضة تؤمن لسماعات الرأس صوت Bass+‎ الفريد من نوعه والمميز. كذلك، يُستخدم مستوى صوتي منفصل لضمان أداء الجهير المتناسق والعالي في كل أغنية ومقطع.

    تقنية Bluetooth اللاسلكية

    تقنية Bluetooth اللاسلكية

    قم بإقران سماعاتك بسهولة بأي جهاز مزوّد بتقنية Bluetooth للاستماع إلى الموسيقى لاسلكيًا.

    يمكنك التحكّم بالمكالمات والموسيقى ومستوى الصوت بفضل المفاتيح المتوفرة في غطاء الأذن

    يمكنك التحكّم بالمكالمات والموسيقى ومستوى الصوت بفضل المفاتيح المتوفرة في غطاء الأذن

    أزرار التحكّم المتوفرة في غطاء الأذن جهة اليمين تسمح لك بالتحكّم بالموسيقى والمكالمات بكبسة واحدة.

    يمكن طيّ السماعات ليصبح حجمها صغيرًا من أجل تخزينها وحملها بسهولة

    يمكن طيّ السماعات ليصبح حجمها صغيرًا من أجل تخزينها وحملها بسهولة

    يقدّم لك التصميم القابل للطي والصغير الحجم الفريد من نوعه أفضل تجربة أثناء تنقلك، إذ يمكنك طي السماعات بشكل مسطح أو بحجم صغير لكي يسهل عليك حملها وتخزينها.

    عزل صوت رائع

    عزل صوت رائع

    تحجب الصوتيات المغلقة الضوضاء المحيطية وتؤمن صوتًا أفضل.

    كبل شحن USB

    كبل شحن USB

    يسهّل كبل شحن USB المضمّن تشغيل سماعاتك ومدّها بالطاقة لدى الحاجة إليها.

    توفر لك البطارية القابلة لإعادة الشحن وقت تشغيل يصل إلى 12 ساعة

    توفر لك البطارية القابلة لإعادة الشحن وقت تشغيل يصل إلى 12 ساعة

    بما أنها توفر مدة تشغيل تبلغ 12 ساعة، ستحظى بالطاقة الكافية للاستمرار بالاستماع إلى موسيقاك طوال اليوم.

    وسادات أذن ناعمة توفر راحة لدى وضعها لفترات طويلة

    وسادات أذن ناعمة توفر راحة لدى وضعها لفترات طويلة

    تضمن وسادات الأذن الناعمة والمسامية مستوى كبيرًا من الراحة أثناء جلسات الاستماع إلى الموسيقى والأغاني الطويلة.

    إجراء مكالمات ملائم بدون استخدام اليدين

    إجراء مكالمات ملائم بدون استخدام اليدين

    إجراء مكالمات ملائم بدون استخدام اليدين مع ميكروفون وتقنية Bluetooth® 4.1

    المواصفات التقنية

    • الصوت

      نظام الصوت
      مغلق
      نطاق التردد
      8 - 21 500 هرتز
      قطر السماعة
      40 ملم
      المقاومة
      32 أوم
      نوع المغناطيس
      النيوديميوم
      طاقة الإدخال القصوى
      40 مللي واط
      الحساسية
      104 ديسيبل

    • إمكانية الاتصال

      إصدار Bluetooth
      4.1
      ملفات تعريف Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      • HSP
      الحد الأقصى للنطاق
      لغاية 10  أمتار

    • الكرتونة الخارجية

      الطول
      21.2  سم
      عدد العلب الخاصة بالمستهلك
      3
      الطول
      8.3  بوصة
      العرض
      19.1  سم
      الوزن الإجمالي
      1.216  كلغ
      الارتفاع
      24  سم
      GTIN
      1 69 51613 99168 5
      العرض
      7.5  بوصة
      الارتفاع
      9.4  بوصة
      الوزن الصافي
      0.672  كلغ
      الوزن الإجمالي
      2.681  رطل
      الوزن الصافي
      1.481  رطل
      وزن العلبة فارغة
      0.544  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      1.199  رطل

    • الملاءمة

      إدارة المكالمات
      • الرد/إنهاء المكالمة
      • كتم الميكروفون
      • رفض المكالمة
      • التنقّل بين مكالمتين
      • التبديل بين المكالمات والموسيقى
      التحكم في مستوى الصوت
      نعم

    • الطاقة

      نوع البطارية
      ليثيوم بوليمر
      قابلة للشحن
      نعم
      وقت تشغيل الموسيقى
      12*  ساعة (ساعات)
      مدّة الانتظار
      166* ساعة
      مدّة التحدث
      12* ساعة

    • أبعاد العلبة

      الارتفاع
      22.5  سم
      نوع العلبة
      الكرتون
      طريقة العرض على الرف
      كلاهما
      العرض
      19.5  سم
      العمق
      5.7  سم
      الارتفاع
      8.9  بوصة
      عدد المنتجات المضمّنة
      1
      EAN
      69 51613 99168 8
      العرض
      7.7  بوصة
      الوزن الإجمالي
      0.335  كلغ
      العمق
      2.2  بوصة
      الوزن الصافي
      0.224  كلغ
      الوزن الإجمالي
      0.739  رطل
      الوزن الصافي
      0.494  رطل
      وزن العلبة فارغة
      0.111  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.245  رطل

    • أبعاد المنتج

      الارتفاع
      18.5  سم
      العرض
      19  سم
      العمق
      4.6  سم
      العرض
      7.5  بوصة
      الارتفاع
      7.3  بوصة
      العمق
      1.8  بوصة
      الوزن
      0.19  كلغ
      الوزن
      0.419  رطل

    • الملحقات

      دليل البدء السريع
      نعم
      كبل USB
      نعم

    • تصميم

      اللون
      أسود

    Badge-D2C

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