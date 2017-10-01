SHB4305BK/00
أطرب حواسك. BASS+
صوت قوي بشكل مذهل ينبض من هيكل صغير ومتين. توفر سماعات الرأس BASS+ بتقنية Bluetooth من Philips عزلاً رائعًا للصوت وإمكانية التحرر من الأسلاك مع مشغّلات مكبر صوت تم ضبطها خصيصًا للجهير العالي، للاستمتاع بنبضات الموسيقى إلى أقصى حد.إكتشف كلّ المميزات
متوفر في:
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
صوت جهير قوي ومدوٍّ يسمح لك بالغوص في عالم الموسيقى. توفر لك مشغّلات مكبر الصوت القوية حجم 12,2 مم صوت جهير قويًا ومدوّيًا في حزمة أنيقة وصغيرة الحجم.
بما أنها توفر مدة تشغيل تبلغ 6 ساعات، ستحظى بالطاقة الكافية للاستمرار بالاستماع إلى موسيقاك طوال اليوم.
قم بإقران سماعاتك بسهولة بأي جهاز مزوّد بتقنية Bluetooth للاستماع إلى الموسيقى لاسلكيًا.
صممت هذه السماعة بشكل مريح وعملي مع أنابيب بيضاوية ومتزاوية لتأمين الراحة والملاءمة الطبيعية. لذا، يمكنك الاستماع إلى الموسيقى والأغاني طوال ساعات براحة تامة.
يسمح لك جهاز تحكم عن بعد سهل الاستخدام بتشغيل الأغاني والموسيقى أو إيقاف تشغيلها مؤقتًا والرد على المكالمات بمجرد كبسة زر.
يضيف الطرفان المجنحان ميزة إضافية لملاءمة محكمة أكثر وأفضل تمنع سقوطها.
هذه السماعة المثبتة في الأذن المصممة لعزل الضوضاء الهامدة بشكل مثالي، ملائمة تمامًا لكي تضمن ألا تفوّت أي نغمة.
صوت جهير قوي ومدوٍّ يسمح لك بالغوص بعالم الموسيقى. لا تدع تصميمه الأنيق يخدعك، فالمشغلات المعدّلة بشكل خاص وفتحات صوت الجهير تنتج ترددات منخفضة لابتكار صوت BASS+ الفريد من نوعه والمتميّز.
يسهّل كبل شحن USB المضمّن تشغيل سماعاتك ومدّها بالطاقة لدى الحاجة إليها.
بفضل وزنها الخفيف تمامًا، تمنحك سماعات الرأس اللاسلكية المثبتة في الأذن هذه الحرية التامة لتتحرك بدون تقييد.
الصوت
إمكانية الاتصال
الكرتونة الخارجية
الملاءمة
الطاقة
أبعاد العلبة
أبعاد المنتج
الملحقات
تصميم
UPC
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