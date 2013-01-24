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سماعات رأس لاسلكية مزوّدة بتقنية Bluetooth®‎

SHB4305BK/00
التصنيف الإجمالي / 5
  • أطرب حواسك. BASS+‎ أطرب حواسك. BASS+‎ أطرب حواسك. BASS+‎
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    سماعات رأس لاسلكية مزوّدة بتقنية Bluetooth®‎

    SHB4305BK/00
    التصنيف الإجمالي / 5

    أطرب حواسك. BASS+‎

    صوت قوي بشكل مذهل ينبض من هيكل صغير ومتين. توفر سماعات الرأس BASS+‎ بتقنية Bluetooth من Philips عزلاً رائعًا للصوت وإمكانية التحرر من الأسلاك مع مشغّلات مكبر صوت تم ضبطها خصيصًا للجهير العالي، للاستمتاع بنبضات الموسيقى إلى أقصى حد. إكتشف كلّ المميزات

    سماعات رأس لاسلكية مزوّدة بتقنية Bluetooth®‎

    أطرب حواسك. BASS+‎

    صوت قوي بشكل مذهل ينبض من هيكل صغير ومتين. توفر سماعات الرأس BASS+‎ بتقنية Bluetooth من Philips عزلاً رائعًا للصوت وإمكانية التحرر من الأسلاك مع مشغّلات مكبر صوت تم ضبطها خصيصًا للجهير العالي، للاستمتاع بنبضات الموسيقى إلى أقصى حد. إكتشف كلّ المميزات

    أطرب حواسك. BASS+‎

    صوت قوي بشكل مذهل ينبض من هيكل صغير ومتين. توفر سماعات الرأس BASS+‎ بتقنية Bluetooth من Philips عزلاً رائعًا للصوت وإمكانية التحرر من الأسلاك مع مشغّلات مكبر صوت تم ضبطها خصيصًا للجهير العالي، للاستمتاع بنبضات الموسيقى إلى أقصى حد. إكتشف كلّ المميزات

    سماعات رأس لاسلكية مزوّدة بتقنية Bluetooth®‎

    أطرب حواسك. BASS+‎

    صوت قوي بشكل مذهل ينبض من هيكل صغير ومتين. توفر سماعات الرأس BASS+‎ بتقنية Bluetooth من Philips عزلاً رائعًا للصوت وإمكانية التحرر من الأسلاك مع مشغّلات مكبر صوت تم ضبطها خصيصًا للجهير العالي، للاستمتاع بنبضات الموسيقى إلى أقصى حد. إكتشف كلّ المميزات

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      أطرب حواسك. BASS+‎

      • مشغلات حجم 12,2 مم/جزء خلفي مقفل
      • سماعة مثبتة في الأذن
      • وقت تشغيل لمدة 6 ساعات
      • مريحة تمامًا
      مشغّلات مكبر الصوت قوية حجم 12,2 مم

      مشغّلات مكبر الصوت قوية حجم 12,2 مم

      صوت جهير قوي ومدوٍّ يسمح لك بالغوص في عالم الموسيقى. توفر لك مشغّلات مكبر الصوت القوية حجم 12,2 مم صوت جهير قويًا ومدوّيًا في حزمة أنيقة وصغيرة الحجم.

      توفر لك البطارية القابلة لإعادة الشحن وقت تشغيل يصل إلى 6 ساعات

      توفر لك البطارية القابلة لإعادة الشحن وقت تشغيل يصل إلى 6 ساعات

      بما أنها توفر مدة تشغيل تبلغ 6 ساعات، ستحظى بالطاقة الكافية للاستمرار بالاستماع إلى موسيقاك طوال اليوم.

      تقنية Bluetooth اللاسلكية

      تقنية Bluetooth اللاسلكية

      قم بإقران سماعاتك بسهولة بأي جهاز مزوّد بتقنية Bluetooth للاستماع إلى الموسيقى لاسلكيًا.

      تصميم عملي مريح لراحة قصوى

      تصميم عملي مريح لراحة قصوى

      صممت هذه السماعة بشكل مريح وعملي مع أنابيب بيضاوية ومتزاوية لتأمين الراحة والملاءمة الطبيعية. لذا، يمكنك الاستماع إلى الموسيقى والأغاني طوال ساعات براحة تامة.

      جهاز تحكم عن بعد لتلقي المكالمات وإجرائها والاستماع إلى الموسيقى

      جهاز تحكم عن بعد لتلقي المكالمات وإجرائها والاستماع إلى الموسيقى

      يسمح لك جهاز تحكم عن بعد سهل الاستخدام بتشغيل الأغاني والموسيقى أو إيقاف تشغيلها مؤقتًا والرد على المكالمات بمجرد كبسة زر.

      طرفان مجنحان لتأمين ملاءمة محكمة

      طرفان مجنحان لتأمين ملاءمة محكمة

      يضيف الطرفان المجنحان ميزة إضافية لملاءمة محكمة أكثر وأفضل تمنع سقوطها.

      عزل صوت رائع

      عزل صوت رائع

      هذه السماعة المثبتة في الأذن المصممة لعزل الضوضاء الهامدة بشكل مثالي، ملائمة تمامًا لكي تضمن ألا تفوّت أي نغمة.

      جهير قوي صاخب يمكنه إطراب حواسك

      جهير قوي صاخب يمكنه إطراب حواسك

      صوت جهير قوي ومدوٍّ يسمح لك بالغوص بعالم الموسيقى. لا تدع تصميمه الأنيق يخدعك، فالمشغلات المعدّلة بشكل خاص وفتحات صوت الجهير تنتج ترددات منخفضة لابتكار صوت BASS+‎ الفريد من نوعه والمتميّز.

      كبل شحن USB

      كبل شحن USB

      يسهّل كبل شحن USB المضمّن تشغيل سماعاتك ومدّها بالطاقة لدى الحاجة إليها.

      وزن خفيف تماماً، حرية لاسلكية

      وزن خفيف تماماً، حرية لاسلكية

      بفضل وزنها الخفيف تمامًا، تمنحك سماعات الرأس اللاسلكية المثبتة في الأذن هذه الحرية التامة لتتحرك بدون تقييد.

      المواصفات التقنية

      • الصوت

        نظام الصوت
        مغلق
        نوع المغناطيس
        النيوديميوم
        المقاومة
        32 أوم
        قطر السماعة
        12,2 مم
        نطاق التردد
        9 - 21000 هرتز
        طاقة الإدخال القصوى
        30 ملي واط
        الحساسية
        107  ديسيبل
        غشاء مرن
        بولي إيثيلين تيرفثالات

      • إمكانية الاتصال

        ملفات تعريف Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • HSP
        إصدار Bluetooth
        4.1
        الحد الأقصى للنطاق
        لغاية 10  أمتار

      • الراحة

        التحكم في شدة الصوت
        نعم
        إدارة المكالمات
        • الرد على / إنهاء مكالمة
        • طلب آخر رقم مطلوب
        • كتم الميكروفون
        • رفض المكالمة
        • التبديل بين المكالمات والموسيقى

      • الملحقات

        كبل USB
        نعم

      • الطاقة

        نوع البطارية
        ليثيوم بوليمر
        قابلة للشحن
        نعم
        مدّة الانتظار
        110* ساعات
        مدّة التحدث
        5,5* ساعات
        وقت تشغيل الموسيقى
        6*  س

      • التصميم

        اللون
        أسود

      • أبعاد المنتج

        الارتفاع
        2  سم
        العرض
        10  سم
        العمق
        4  سم
        الوزن
        0.016  كلغ

      • أبعاد العلبة

        نوع العلبة
        الكرتون
        عدد المنتجات المضمّنة
        1
        طريقة العرض على الرف
        كلاهما
        الارتفاع
        17.5  سم
        العرض
        9.5  سم
        العمق
        3.2  سم
        الوزن الإجمالي
        0.073  كلغ
        الوزن الصافي
        0.035  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        0.038  كلغ
        EAN
        ‎69 51613 99152 7

      • الكرتون الخارجي

        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        3
        الطول
        19  سم
        العرض
        11.6  سم
        الارتفاع
        13,3  سم
        الوزن الإجمالي
        0.31  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        0.205  كلغ
        GTIN
        ‎1 69 51613 99152 4
        الوزن الصافي
        0.105  كلغ

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