أعِد الجهير القوي والصاخب إلى الموسيقى بفضل سماعات الرأس BASS+ من Philips. توفر سماعات الرأس هذه التي يتم وضعها على الأذن جهيرًا قويًا ونابضًا بتصميم أنيق ومتين، وهي مخصصة للأشخاص الذين يرغبون في الاستمتاع بجهير إضافي في نبضات الموسيقى بدون أي صخب زائد.
هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مكبرات صوت مصنوعة من النيوديميوم حجم 40 مم توفر جهيرًا قويًا صاخبًا
جهير قوي صاخب يمكنه إطراب حواسك
جهير قوي لترقية تجربة الاستماع الممتعة. لا تنخدع بتصميمها الأنيق، لأن فتحة الجهير المصممة بشكل خاص والمشغلات التي تم تعديلها خصيصًا تنتج ترددات منخفضة تؤمن لسماعات الرأس صوت Bass+ الفريد من نوعه والمميز. كذلك، يُستخدم مستوى صوتي منفصل لضمان أداء الجهير المتناسق والعالي في كل أغنية ومقطع.
يمكن طيّ السماعات ليصبح حجمها صغيرًا من أجل تخزينها وحملها بسهولة
يقدّم لك التصميم القابل للطي والصغير الحجم الفريد من نوعه أفضل تجربة أثناء تنقلك، إذ يمكنك طي السماعات بشكل مسطح أو بحجم صغير لكي يسهل عليك حملها وتخزينها.
وسادات أذن ناعمة توفر راحة لدى وضعها لفترات طويلة
بطانات أذن ناعمة ومسامية لجلسات استماع طويلة وراحة تامة