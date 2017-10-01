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  • خفة الوزن والراحة خفة الوزن والراحة خفة الوزن والراحة

    سماعات رأس استيريو

    SHP1900/10

    خفة الوزن والراحة

    سماعات رأس بحجم قياسي خفيفة الوزن لتجربة استماع مريحة

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    سماعات رأس استيريو

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    خفة الوزن والراحة

    • مثبتة فوق الأذن
    • أسود

    سلك بطول 2 متر يسمح لك بوضع المشغّل في حقيبتك

    الطول المثالي للسلك ليمنحك حرية أكبر أثناء التنقل واختيار المكان الذي تحمل جهاز الصوت إليه.

    المواصفات التقنية

    • الصوت

      نظام الصوت
      مفتوح
      الاستجابة للتردد
      20 - 20000  هرتز
      قطر السماعة
      40 ملم
      المقاومة
      32 أوم
      نوع المغناطيس
      النيوديميوم
      الحساسية
      98 ديسيبل

    • إمكانية الاتصال

      توصيل الكبل
      من طرف واحد
      طول السلك
      2 م
      نوع الكبل
      نحاسي
      طبقة الموصل
      مطلية بالكروم

    • الكرتونة الخارجية

      EAN
      87 12581 40182 5
      الطول
      30.9  سم
      عدد العلب الخاصة بالمستهلك
      3
      العرض
      21.5  سم
      الوزن الإجمالي
      1.18  كلغ
      الارتفاع
      24.3  سم
      الوزن الصافي
      0.579  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.601  كلغ

    • أبعاد العلبة

      الارتفاع
      24.8  سم
      نوع العلبة
      الكرتون
      طريقة العرض على الرف
      كلاهما
      العرض
      17.6  سم
      العمق
      9.5  سم
      عدد المنتجات المضمّنة
      1
      EAN
      87 12581 40180 1
      الوزن الإجمالي
      0.308  كلغ
      الوزن الصافي
      0.193  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.115  كلغ

    • تصميم

      اللون
      أسود

    • الأبعاد

      أبعاد المنتج (العرض×العمق×الارتفاع)
      17 سم*9 سم*19 سم
      الوزن
      0.193  كلغ

    Badge-D2C

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