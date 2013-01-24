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سماعات رأس استيريو

SHP1900/10
التصنيف الإجمالي / 5
  • خفة الوزن والراحة خفة الوزن والراحة خفة الوزن والراحة
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    سماعات رأس استيريو

    SHP1900/10
    التصنيف الإجمالي / 5

    خفة الوزن والراحة

    سماعات رأس بحجم قياسي خفيفة الوزن لتجربة استماع مريحة إكتشف كلّ المميزات

    سماعات رأس استيريو

    خفة الوزن والراحة

    سماعات رأس بحجم قياسي خفيفة الوزن لتجربة استماع مريحة إكتشف كلّ المميزات

    خفة الوزن والراحة

    سماعات رأس بحجم قياسي خفيفة الوزن لتجربة استماع مريحة إكتشف كلّ المميزات

    سماعات رأس استيريو

    خفة الوزن والراحة

    سماعات رأس بحجم قياسي خفيفة الوزن لتجربة استماع مريحة إكتشف كلّ المميزات

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      خفة الوزن والراحة

      • مثبتة فوق الأذن
      • أسود

      سلك بطول 2 متر يسمح لك بوضع المشغّل في حقيبتك

      الطول المثالي للسلك ليمنحك حرية أكبر أثناء التنقل واختيار المكان الذي تحمل جهاز الصوت إليه.

      المواصفات التقنية

      • الصوت

        نظام الصوت
        مفتوح
        نوع المغناطيس
        النيوديميوم
        الاستجابة للتردد
        20 - 20000  هرتز
        المقاومة
        32 أوم
        الحساسية
        98 ديسيبل
        قطر السماعة
        40 ملم

      • إمكانية الاتصال

        توصيل الكبل
        من طرف واحد
        طول السلك
        2 م
        طبقة الموصل
        مطلية بالكروم
        نوع الكبل
        نحاسي

      • الأبعاد

        أبعاد المنتج (العرض×العمق×الارتفاع)
        17 سم*9 سم*19 سم
        الوزن
        0.193  كلغ

      • الكرتون الخارجي

        EAN
        ‎87 12581 40182 5
        الوزن الإجمالي
        1.18  كلغ
        الارتفاع
        24.3  سم
        الطول
        30,9  سم
        الوزن الصافي
        0.579  كلغ
        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        3
        وزن العلبة فارغة
        0.601  كلغ
        العرض
        21.5  سم

      • أبعاد العلبة

        العمق
        9.5  سم
        EAN
        ‎87 12581 40180 1
        الوزن الإجمالي
        0.308  كلغ
        الارتفاع
        24.8  سم
        الوزن الصافي
        0.193  كلغ
        عدد المنتجات المضمّنة
        1
        نوع العلبة
        الكرتون
        وزن العلبة فارغة
        0.115  كلغ
        طريقة العرض على الرف
        كلاهما
        العرض
        17.6  سم

      • التصميم

        اللون
        أسود

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