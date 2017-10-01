سماعات رأس سلكية للتلفزيون المنزلي
صوت رائع للاستماع إلى التلفزيون
تتميز سماعة الرأس ذات الحجم القياسي هذه المصممة للاستمتاع بنظام HiFi والتلفزيون بأنها عاكس صوتي لأداء الجهير المعزز.
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هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
سماعات رأس سلكية للتلفزيون المنزلي
صوت رائع للاستماع إلى التلفزيون موسيقى من التلفزيون المنزلي راحة أثناء ارتدائها مطولاً التحكم المضمن في مستوى الصوت
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الصوت
نطاق التردد
9 - 23000 هرتز قطر السماعة
40 ملم المقاومة
32 أوم طاقة الإدخال القصوى
50 مل واط الحساسية
95 ديسيبل (1 كيلوهرتز) نوع المشغل
ديناميكي
إمكانية الاتصال
توصيل الكبل
متوازٍ، تناظري طول السلك
6 م نوع الكبل
كبلات الألياف الضوئية طبقة الموصل
مطلية بالكروم مأخذ سماعات الرأس
3.5
ملليمترًا
الكرتونة الخارجية
EAN
87 12581 58428 3 الطول
34.5
سم عدد العلب الخاصة بالمستهلك
3 العرض
21.5
سم الوزن الإجمالي
1.602
كلغ الارتفاع
24.7
سم الوزن الصافي
0.903
كلغ وزن العلبة فارغة
0.699
كلغ
الملاءمة
التحكم في مستوى الصوت
نعم
أبعاد العلبة
الارتفاع
24.5
سم نوع العلبة
صندوق طريقة العرض على الرف
تعليق العرض
19.5
سم العمق
10.7
سم عدد المنتجات المضمّنة
1 EAN
87 12581 58427 6 الوزن الإجمالي
0.413
كلغ الوزن الصافي
0.301
كلغ وزن العلبة فارغة
0.112
كلغ
أبعاد المنتج
الارتفاع
19
سم العرض
17.5
سم العمق
9.5
سم الوزن
0.3
كلغ
الملحقات
غير ذلك
كبل بصري حجم 3,5 مم المحوّلات المضمّنة
مقبس المحوّل حجم 3,5-6,3 مم
تصميم
اللون
أسود طريقة الارتداء
سماعة مثبتة على الرأس مادة وصلة الأذن
قماش الملاءمة على الأذن
مثبتة فوق الأذن نوع غطاء الأذن
جزء خلفي مغلق
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