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  • تخطَّ إمكانياتك، لاسلكيًا تخطَّ إمكانياتك، لاسلكيًا تخطَّ إمكانياتك، لاسلكيًا

    سماعات الرأس الرياضية المزوّدة بتقنية Bluetooth®‎

    SHQ6500CL/00

    تخطَّ إمكانياتك، لاسلكيًا

    تمنحك سماعات الرأس الرياضية اللاسلكية Actionfit RunFree من Philips مستويات جديدة من الحرية والطاقة لتمارينك الرياضية. تم تصميمها لتحفيزك على الحركة الدائمة مع ملاءمة مُحكمة وتصميم متين ومقاوم للماء وجهير قوي.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    سماعات الرأس الرياضية المزوّدة بتقنية Bluetooth®‎

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    مراجعة كل رياضة

    تخطَّ إمكانياتك، لاسلكيًا

    سماعات رأس رياضية ولاسلكية ببطانات أذن

    • الأفضل للاستخدام في الخارج
    • Bluetooth®‎
    • مقاومة للتعرق/الماء
    • سماعة أذن
    تسمح الصوتيات المفتوحة بدخول الصوت لتوفير إدراك وسلامة أفضل

    تسمح الصوتيات المفتوحة بدخول الصوت لتوفير إدراك وسلامة أفضل

    استمتع بصوت عالي الجودة لا يحجب عنك العالم من حولك. فالتصميم الصوتي المفتوح يسمح بدخول الصوت المحيطي، لتبقى مدركًا لمحيطك وتمارس الرياضة بأمان أكبر في الخارج.

    غطاءا أذنَين مطاطيان مقاومان للانزلاق يحافظان على ثبات سماعة الرأس في مكانها على الدوام.

    غطاءا أذنَين مطاطيان مقاومان للانزلاق يحافظان على ثبات سماعة الرأس في مكانها على الدوام.

    يحافظ رأسا أذنَين مطاطيان مقوّسان على ثبات سماعات الأذنَين Actionfit في أذنيك لتتمكن من التركيز على التمارين الرياضية وليس على تثبيتهما.

    اتصال Bluetooth لاسلكي لممارسة التمارين الرياضية بدون تشابك الأسلاك

    اتصال Bluetooth لاسلكي لممارسة التمارين الرياضية بدون تشابك الأسلاك

    توفر لك تقنية Bluetooth موسيقى لاسلكية خالية من الفوضى والتشابك.

    كبل معزز بطبقة Kevlar®‎ لمتانة مثالية

    كبل معزز بطبقة Kevlar®‎ لمتانة مثالية

    تم تصميم سمّاعات الرأس ActionFit خصيصًا بشكل متين وقوي. وتتم حماية الكبل المغطى بطبقة من Kevlar ضد التمزق والكسر، كما يمكنه أن يتحمل الظروف البيئية الشديدة القسوة والتمارين الرياضية المرهقة.

    صوت عالي الأداء يدفعك أكثر فأكثر

    صوت عالي الأداء يدفعك أكثر فأكثر

    تقوم مشغلات حجم 13,6مم بإيصال صوت عالي الأداء، وتدفعك أكثر فأكثر لتقديم أفضل أداء.

    مثالية لممارسة أي تمارين رياضية مع مقاومة التعرّق بتصنيف IPX2

    مثالية لممارسة أي تمارين رياضية مع مقاومة التعرّق بتصنيف IPX2

    لا تخشَ التعرّق. فمع تصنيف IPX2، يمكنك أن تتعرق وتمارس التمارين تحت المطر بدون أن تصل الرطوبة إلى السماعة.

    تحكّم بموسيقاك وتلقَّ المكالمات أثناء ممارسة التمارين

    تحكّم بموسيقاك وتلقَّ المكالمات أثناء ممارسة التمارين

    ابق على اتصال. فالميكروفون المضمّن ووسائل التحكّم بالموسيقى والأغاني تسمح لك بتغيير الموسيقى أو تلقي المكالمات بسرعة وسهولة أثناء ممارسة التمارين.

    المواصفات التقنية

    • الصوت

      نظام الصوت
      • شبه مغلق
      • مغلق
      تحسين الصوت
      • التحكم بصدى الصوت
      • تقليل الفوضى
      قطر السماعة
      13,6 مم
      غشاء مرن
      بولي إيثيلين تيرفثالات
      المقاومة
      32 أوم
      نوع المغناطيس
      النيوديميوم
      ملف صوتي
      نحاسي
      الاستجابة للتردد
      15 - 000 22  هرتز
      طاقة الإدخال القصوى
      10 ملي واط
      الحساسية
      107 ديسيبل
      نوع
      ديناميكي

    • إمكانية الاتصال

      إصدار Bluetooth
      4.1
      ملفات تعريف Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      • HSP
      الحد الأقصى للنطاق
      لغاية 10  أمتار

    • الكرتونة الخارجية

      الطول
      19  سم
      عدد العلب الخاصة بالمستهلك
      3
      العرض
      11  سم
      الوزن الإجمالي
      0.278  كلغ
      الارتفاع
      13.3  سم
      GTIN
      1 69 51613 99182 1
      الوزن الصافي
      0.09  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.188  كلغ

    • الملاءمة

      إدارة المكالمات
      • الرد/إنهاء المكالمة
      • التبديل بين المكالمات والموسيقى
      • مكالمة قيد الانتظار
      التحكم في مستوى الصوت
      نعم

    • الكرتونة الداخلية

      عدد العلب الخاصة بالمستهلك
      3
      GTIN
      2 69 51613 99182 8

    • الطاقة

      قابلة للشحن
      نعم
      نوع البطارية
      ليثيوم بوليمر
      وقت تشغيل الموسيقى
      4.5*  ساعة (ساعات)
      مدّة الانتظار
      55* ساعة
      مدّة التحدث
      4,5* ساعات
      وزن البطارية
      2,5 غ

    • أبعاد العلبة

      الارتفاع
      17.5  سم
      نوع العلبة
      الكرتون
      طريقة العرض على الرف
      كلاهما
      العرض
      9.5  سم
      العمق
      3  سم
      عدد المنتجات المضمّنة
      1
      EAN
      69 51613 99182 4
      الوزن الإجمالي
      0.066  كلغ
      الوزن الصافي
      0.03  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.036  كلغ

    • أبعاد المنتج

      الارتفاع
      2  سم
      العرض
      10  سم
      العمق
      4  سم
      الوزن
      0.014  كلغ

    • الملحقات

      دليل البدء السريع
      دليل البدء السريع
      كبل USB
      مضمن للشحن
      مثّبت يتّسع داخل الأذن
      زوجان

    • تصميم

      اللون
      أخضر كربوني وأسود

    Badge-D2C

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