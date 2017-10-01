سماعات الرأس الرياضية المزوّدة بتقنية Bluetooth®
تخطَّ إمكانياتك، لاسلكيًا
تمنحك سماعات الرأس الرياضية اللاسلكية Actionfit RunFree من Philips مستويات جديدة من الحرية والطاقة لتمارينك الرياضية. تم تصميمها لتحفيزك على الحركة الدائمة مع ملاءمة مُحكمة وتصميم متين ومقاوم للماء وجهير قوي.
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هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
سماعات الرأس الرياضية المزوّدة بتقنية Bluetooth®
تخطَّ إمكانياتك، لاسلكيًا سماعات رأس رياضية ولاسلكية ببطانات أذن الأفضل للاستخدام في الخارج Bluetooth® مقاومة للتعرق/الماء سماعة أذن تسمح الصوتيات المفتوحة بدخول الصوت لتوفير إدراك وسلامة أفضل
استمتع بصوت عالي الجودة لا يحجب عنك العالم من حولك. فالتصميم الصوتي المفتوح يسمح بدخول الصوت المحيطي، لتبقى مدركًا لمحيطك وتمارس الرياضة بأمان أكبر في الخارج.
غطاءا أذنَين مطاطيان مقاومان للانزلاق يحافظان على ثبات سماعة الرأس في مكانها على الدوام.
يحافظ رأسا أذنَين مطاطيان مقوّسان على ثبات سماعات الأذنَين Actionfit في أذنيك لتتمكن من التركيز على التمارين الرياضية وليس على تثبيتهما.
اتصال Bluetooth لاسلكي لممارسة التمارين الرياضية بدون تشابك الأسلاك
توفر لك تقنية Bluetooth موسيقى لاسلكية خالية من الفوضى والتشابك.
كبل معزز بطبقة Kevlar® لمتانة مثالية
تم تصميم سمّاعات الرأس ActionFit خصيصًا بشكل متين وقوي. وتتم حماية الكبل المغطى بطبقة من Kevlar ضد التمزق والكسر، كما يمكنه أن يتحمل الظروف البيئية الشديدة القسوة والتمارين الرياضية المرهقة.
صوت عالي الأداء يدفعك أكثر فأكثر
تقوم مشغلات حجم 13,6مم بإيصال صوت عالي الأداء، وتدفعك أكثر فأكثر لتقديم أفضل أداء.
مثالية لممارسة أي تمارين رياضية مع مقاومة التعرّق بتصنيف IPX2
لا تخشَ التعرّق. فمع تصنيف IPX2، يمكنك أن تتعرق وتمارس التمارين تحت المطر بدون أن تصل الرطوبة إلى السماعة.
تحكّم بموسيقاك وتلقَّ المكالمات أثناء ممارسة التمارين
ابق على اتصال. فالميكروفون المضمّن ووسائل التحكّم بالموسيقى والأغاني تسمح لك بتغيير الموسيقى أو تلقي المكالمات بسرعة وسهولة أثناء ممارسة التمارين.
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الصوت
نظام الصوت تحسين الصوت
التحكم بصدى الصوت
تقليل الفوضى قطر السماعة
13,6 مم غشاء مرن
بولي إيثيلين تيرفثالات المقاومة
32 أوم نوع المغناطيس
النيوديميوم ملف صوتي
نحاسي الاستجابة للتردد
15 - 000 22
هرتز طاقة الإدخال القصوى
10 ملي واط الحساسية
107 ديسيبل نوع
ديناميكي
إمكانية الاتصال
إصدار Bluetooth
4.1 ملفات تعريف Bluetooth الحد الأقصى للنطاق
لغاية 10
أمتار
الكرتونة الخارجية
الطول
19
سم عدد العلب الخاصة بالمستهلك
3 العرض
11
سم الوزن الإجمالي
0.278
كلغ الارتفاع
13.3
سم GTIN
1 69 51613 99182 1 الوزن الصافي
0.09
كلغ وزن العلبة فارغة
0.188
كلغ
الملاءمة
إدارة المكالمات التحكم في مستوى الصوت
نعم
الكرتونة الداخلية
عدد العلب الخاصة بالمستهلك
3 GTIN
2 69 51613 99182 8
الطاقة
قابلة للشحن
نعم نوع البطارية
ليثيوم بوليمر وقت تشغيل الموسيقى
4.5*
ساعة (ساعات) مدّة الانتظار
55* ساعة مدّة التحدث
4,5* ساعات وزن البطارية
2,5 غ
أبعاد العلبة
الارتفاع
17.5
سم نوع العلبة
الكرتون طريقة العرض على الرف
كلاهما العرض
9.5
سم العمق
3
سم عدد المنتجات المضمّنة
1 EAN
69 51613 99182 4 الوزن الإجمالي
0.066
كلغ الوزن الصافي
0.03
كلغ وزن العلبة فارغة
0.036
كلغ
أبعاد المنتج
الارتفاع
2
سم العرض
10
سم العمق
4
سم الوزن
0.014
كلغ
الملحقات
دليل البدء السريع
دليل البدء السريع كبل USB
مضمن للشحن مثّبت يتّسع داخل الأذن
زوجان
تصميم
اللون
أخضر كربوني وأسود
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