زد من حدة نشاطك وحافظ على نظافة سماعات الأذن. التنظيف بالأشعة فوق البنفسجية

ارفع الأوزان بقوة أو استخدم آلة الركض. تمنحك سماعات الرأس هذه الحرية في التعرّق ليتدفق الإندورفين بالطريقة التي تريدها! وعندما تنتهي من ممارسة التمارين، ما عليك سوى وضع سماعات الأذن في علبة الشحن وستقوم دورة تنظيف بالأشعة فوق البنفسجية بإزالة ما يصل إلى 99 % من البكتيريا.