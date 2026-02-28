ضمان لمدة عامين
TAFT1/10
مصمم لجودة صوت عالية
يدعوك جهاز تشغيل الأسطوانات FT1 بتقنية Bluetooth® للاستمتاع بالموسيقى التي تحبها. يدور قرص الدوران من الألمنيوم المصبوب بأسلوب متقن، ويتوفر أيضًا مشغل أقراص مضغوطة مضمّن. يمكنك التشغيل لاسلكيًا أو سلكيًا.
جهاز تشغيل الأسطوانات ومشغل الأقراص المضغوطة
تقنية Bluetooth® 5.4، Auracast™
مكونات عالية الجودة
إخراج RCA aux-out، منفذ سماعات رأس
الألبومات. مجموعات التشغيل المطوّل. الأغاني. تم تصميم جهاز تشغيل الأسطوانات Fidelio FT1 من Philips باستخدام مكونات عالية الجودة لتستمتع بأسطواناتك لأعوام قادمة. يمكنك تشغيل أسطوانات الفينيل بسرعة 33 1/3 أو 45 دورة في الدقيقة: ببساطة، أدِر مقبض التحكم الذي يعمل بسرعتين لتحديد السرعة المناسبة، ثم ضع الإبرة على الأسطوانة.
سواء أكانت الأقراص المضغوطة تضم أغاني متنوعة قديمة أم إصدارًا جديدًا، ضع القرص الفضي في الدرج الأمامي واستمتع بالموسيقى التي تهمك. يتماشى مشغل الأقراص المضغوطة مع كل صيغ الأقراص المضغوطة، ويمكنك عرض معلومات المسار والتشغيل على شاشة LED واضحة.
ستتصل FT1 بسرعة مع مكبرات الصوت أو سماعات الرأس اللاسلكية عبر تقنية Bluetooth®، أو يمكنك استخدام Auracast™ لبثّ الصوت من الأسطوانات والأقراص المضغوطة التي تشغلها إلى أكبر عدد ممكن من السماعات المتوافقة، ما يجعل الجهاز مثاليًا للحفلات. دعم الترميز LC3 يضمن أفضل جودة صوت ممكنة.
المراجعات
تُعد علامة كلمة Bluetooth® وشعاراتها علامات تجارية مسجلة لشركة Bluetooth SIG, Inc.. تُعد علامة كلمة Auracast™ وشعاراتها علامات تجارية مسجلة لشركة Bluetooth SIG, Inc..