اتصال لاسلكي سهل. تقنية Bluetooth®‎ وAuracast™‎

ستتصل FT1 بسرعة مع مكبرات الصوت أو سماعات الرأس اللاسلكية عبر تقنية Bluetooth®‎، أو يمكنك استخدام Auracast™‎ لبثّ الصوت من الأسطوانات والأقراص المضغوطة التي تشغلها إلى أكبر عدد ممكن من السماعات المتوافقة، ما يجعل الجهاز مثاليًا للحفلات. دعم الترميز LC3 يضمن أفضل جودة صوت ممكنة.