TAH4500LB/97
انغمس في تجربة صوتية رائعة
إذا كنت تبحث عن سماعات رأس مريحة للغاية مع ميزة إلغاء الضوضاء للاستخدام اليومي، فتُعد هذه الخيار المثالي. تحصل على صوت غني وجهير عميق حتى عند مستويات الصوت المنخفضة. وتحقق وسائد الأذن والبطارية القابلة للاستبدال أقصى درجات الراحة والأداء على المدى الطويل.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تعمل المشغلات المضبوطة خصيصًا مقاس 32 مم مع ميزة الجهير الديناميكي على تقديم صوت رائع مع جهير كامل وغني حتى عند مستويات الصوت المنخفضة. وعند مشاهدة الأفلام أو الألعاب، يمكنك تفعيل وضع زمن الانتقال المنخفض عبر تطبيقنا المرافق.
توفر أغطية الأذن المصنوعة من جلد البولي يوريثان الناعم إلى جانب عصبة الرأس الناعمة القابلة للضبط، ملاءمة مريحة للغاية. ولضمان أفضل عزل للصوت وأعلى مستوى من الراحة، يمكنك استبدال أغطية الأذن المصنوعة من إسفنج ميموري فوم إذا تلفت مع مرور الوقت. وتستطيع أيضًا استبدال بطارية الليثيوم أيون القابلة لإعادة الشحن عند بلوغها نهاية عمرها التشغيلي.
تقلّل ميزة إلغاء الضوضاء النشط الأصوات الخارجية لتتمكن من التركيز على الموسيقى والبودكاست والمكالمات. يمكنك تركها تعمل تلقائيًا أو ضبط مستوياتها بنفسك عبر تطبيق Philips Headphones.
يوفر التوافق مع أحدث أجهزة Bluetooth® 6.0 بثًا من دون انقطاعات مزعجة في الصوت مع إمكانية الاتصال بجهازين في الوقت نفسه. وتدعم السماعات أيضًا كلاً من Android Fast Pair وMicrosoft Swift Pair.
عند إيقاف تشغيل ميزة إلغاء الضوضاء، يمكنك الاستمتاع بما يصل إلى 70 ساعة من التشغيل بشحنة كاملة، أما عند تشغيلها فيمكنك الاستمتاع بما يصل إلى 50 ساعة. وإذا كنت بحاجة إلى زيادة سريعة في الطاقة، فيكفي شحنها لمدة 5 دقائق للحصول على 4 ساعات إضافية.
سيكون صوتك واضحًا في أثناء مكالمة. يلتقط ميكروفون مخصص صوتك فيما تعمل خوارزمية تقليل الضوضاء على إسكات بعض الضوضاء الخلفية من حولك.
هل تشعر ببعض الغرابة عند الاستماع إلى الموسيقى؟ يتميّز تطبيقنا المرافق بمعادل الصوت AI Neural EQ، وهو معادل سهل الاستخدام يتيح لك تعديل الصوت واستكشاف إعدادات معادل مختلفة بسهولة تامة مباشرةً بلمسات أصابعك. ويمكنك أيضًا استخدام التطبيق لضبط إلغاء الضوضاء وتفعيل الجهير الديناميكي وإدارة الأجهزة المتصلة وتحديث البرنامج الثابت والمزيد.
تم توليف المشغّلات المخصصة في سماعات الرأس هذه على الصوت المميز الخاص بـ Philips، ما يجعلك تستمتع بصوت دافئ وطبيعي مع جهير عميق. ستكون تجربتك مميزة، مهما كان ما تستمع إليه.
نستخدم في منتجاتنا بلاستيكًا مُعاد تدويره بعد الاستهلاك ونصنع تغليفنا من كرتون المُعاد تدويره والمعتمد من FSC مع محلقات مطبوعة على ورق مُعاد تدويره.
