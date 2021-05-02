TAH6506BK/00
كل لحظة. كل يوم.
تم تصميم سماعات الرأس اللاسلكية والرفيعة جدًا هذه خصيصًا لتتمكّن من التركيز؛ إذ تسمح لك ميزة إلغاء الضوضاء النشط بالانغماس في الموسيقى التي تحبّها، بغض النظر عن مكان تواجدك. كذلك، يمكنك إنجاز مهام متعددة بسهولة تامة، بفضل إمكانية الإقران بجهازَين مختلفَين في الوقت نفسه.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
هل تريد الحد من الضوضاء في أثناء التنقل؟ تقوم الميكروفونات الداخلية الموجودة في غطاءَي أذن سماعات الرأس اللاسلكية هذه المثبّتة على الأذن بحجب الضوضاء الشبيهة بصوت المحرّك التي لا ترغب في سماعها لتتمكّن من الانغماس بأغانيك المفضّلة.
بسِّط يوم عملك. يمكن لسماعات الرأس اللاسلكية هذه الاتصال بجهازَي Bluetooth في الوقت نفسه والتبديل بينهما حسب احتياجاتك.، لتتمكن بذلك من الاستماع إلى الموسيقى من الكمبيوتر المحمول والردّ على المكالمات من هاتفك.
يمنح غطاءا الأذن البيضاويان والإطار الرفيع إحساسًا فريدًا بالأناقة. تساعد إمكانية التثبيت على الأذن في الحصول على إحكام يعزل الضوضاء الخارجية بطريقة غير نشطة. يوفّر المشغّلان حجم 32 مم جهيرًا عميقًا وصوتًا واضحًا ودقيقًا.
يمكنك استخدام سماعات الرأس اللاسلكية هذه المثبّتة على الأذن طوال اليوم بفضل وقت التشغيل الذي يبلغ 30 ساعة من عملية شحن واحدة أو 25 ساعة مع تشغيل تقنية إلغاء الضوضاء النشطة. تستغرق عملية الشحن الكامل ساعتَين. هل تحتاج إلى وقت إضافي؟ يمنحك الشحن لمدة 15 دقيقة وقت تشغيل إضافيًا يدوم ساعتين.
تسمح لك الأزرار والقرص على غطاءَي الأذن بإيقاف قائمة التشغيل مؤقتًا والردّ على المكالمات والتحكّم بمستوى الصوت وتنشيط المساعد الصوتي في هاتفك. تكون المكالمات واضحة جدًا، ويمكنك إقران سماعات الرأس بجهازَين في الوقت نفسه.
يدور غطاءا الأذن للسماح بطيّ سماعات الأذن بشكل مسطّح، ما يُعتبر مثاليًا لتخزينها في درج مكتبك، أو يمكنك طيّهما بشكل مسطّح ونحو الداخل للحصول على حزمة صغيرة تتّسع بسهولة في الحقيبة الصغيرة الناعمة المضمّنة.
الصوت
إمكانية الاتصال
الكرتونة الخارجية
الملاءمة
الطاقة
أبعاد العلبة
أبعاد المنتج
الملحقات
تصميم
الاتصالات
UPC
ميزات إلغاء الضوضاء النشط (ANC)
المساعد الصوتي
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