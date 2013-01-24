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راديو محمول

TAR1506/00
التصنيف الإجمالي / 5
  • رفيق الجَيب الكلاسيكي رفيق الجَيب الكلاسيكي رفيق الجَيب الكلاسيكي
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    راديو محمول

    TAR1506/00
    التصنيف الإجمالي / 5

    رفيق الجَيب الكلاسيكي

    استمتع بوقتك بفضل الراديو التناظري FM/MW هذا الذي يتميّز بإمكانية حمل قصوى. واكب برامجك المفضّلة بفضل الموالفة السهلة والصوت الواضح، سواء أكنت تنجز بعض المهام في حديقة المنزل أم تقوم بجولة على الأقدام. إكتشف كلّ المميزات

    راديو محمول

    رفيق الجَيب الكلاسيكي

    استمتع بوقتك بفضل الراديو التناظري FM/MW هذا الذي يتميّز بإمكانية حمل قصوى. واكب برامجك المفضّلة بفضل الموالفة السهلة والصوت الواضح، سواء أكنت تنجز بعض المهام في حديقة المنزل أم تقوم بجولة على الأقدام. إكتشف كلّ المميزات

    رفيق الجَيب الكلاسيكي

    استمتع بوقتك بفضل الراديو التناظري FM/MW هذا الذي يتميّز بإمكانية حمل قصوى. واكب برامجك المفضّلة بفضل الموالفة السهلة والصوت الواضح، سواء أكنت تنجز بعض المهام في حديقة المنزل أم تقوم بجولة على الأقدام. إكتشف كلّ المميزات

    راديو محمول

    رفيق الجَيب الكلاسيكي

    استمتع بوقتك بفضل الراديو التناظري FM/MW هذا الذي يتميّز بإمكانية حمل قصوى. واكب برامجك المفضّلة بفضل الموالفة السهلة والصوت الواضح، سواء أكنت تنجز بعض المهام في حديقة المنزل أم تقوم بجولة على الأقدام. إكتشف كلّ المميزات

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      رفيق الجَيب الكلاسيكي

      • FM/MW
      • موالفة تناظرية
      • تعمل بالبطارية

      تصميم كلاسيكي. موالفة سهلة

      يتميّز راديو FM/MW التناظري هذا بإمكانية حمله الفائقة، كما أنه سهل الموالفة أثناء التنقل. ما عليك سوى تدوير عجلة الموالفة الموجودة في الجهة الجانية لسحب المؤشر عبر المقياس. أما نافذة الموالفة الكبيرة بالأسلوب التقليدي فتسهّل عليك الرؤية عند بلوغ التردد المطلوب.

      عناصر تحكّم بسيطة. بكرة الإبهام لمستوى الصوت والتشغيل/إيقاف التشغيل

      يسهل تشغيل هذا الراديو باستخدام يد واحدة؛ إذ يمكن التحكّم بمستوى الصوت وميزة التشغيل/إيقاف التشغيل عبر بكرة إبهام متوفرة في مكان مناسب. يتوفر منفذ سماعات الرأس لتجربة استماع خاصة، بالإضافة إلى مفتاح متوفر على الجهة الجانبية لتحديد إشارات FM أو MW.

      إمكانية حمل قصوى. مثالي للاستخدام في المنزل أو خارجه

      ضَع هذا الراديو في جَيبك واصطحب الأخبار أو المباراة التي لا يمكنك تفويتها أو البرنامج الحواري الذي تحبّه معك إلى أي مكان. يتم تشغيل الصوت عبر بطاريتَين AAA، ويضمن الهوائي التلسكوبي تزويدك بأفضل إشارة استقبال ممكنة.

      المواصفات التقنية

      • جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات

        نطاقات جهاز الموالفة
        • FM
        • MW

      • الصوت

        قوة الإخراج
        جذر متوسط المربعات بقدرة 100 مللي واط
        التحكم في شدة الصوت
        دوار (تماثلي)

      • إمكانية الاتصال

        إخراج الصوت أو الفيديو
        سماعة رأس (مقاس 3.5 ملم)

      • الطاقة

        نوع البطارية
        حجم AAA ‏(LR3)
        فولتية البطارية
        1.5  فولت
        عدد البطاريات
        2

      • الملحقات

        الملحقات المتضمّنة
        • دليل البدء السريع
        • شهادة الضمان

      • الأبعاد

        عمق المنتج
        22  ملليمترًا
        ارتفاع المنتج
        116,2  ملليمترًا
        عرض المنتج
        56  ملليمترًا
        وزن المنتج
        0.09  كلغ
        عمق العلبة
        37.3  ملليمترًا
        ارتفاع العلبة
        156,2  ملليمترًا
        عرض العلبة
        85  ملليمترًا
        الوزن مع التغليف
        0.144  كلغ

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • دليل البدء السريع
      • شهادة الضمان

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