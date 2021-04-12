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TAR1506/00
رفيق الجَيب الكلاسيكي
استمتع بوقتك بفضل الراديو التناظري FM/MW هذا الذي يتميّز بإمكانية حمل قصوى. واكب برامجك المفضّلة بفضل الموالفة السهلة والصوت الواضح، سواء أكنت تنجز بعض المهام في حديقة المنزل أم تقوم بجولة على الأقدام.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يتميّز راديو FM/MW التناظري هذا بإمكانية حمله الفائقة، كما أنه سهل الموالفة أثناء التنقل. ما عليك سوى تدوير عجلة الموالفة الموجودة في الجهة الجانية لسحب المؤشر عبر المقياس. أما نافذة الموالفة الكبيرة بالأسلوب التقليدي فتسهّل عليك الرؤية عند بلوغ التردد المطلوب.
يسهل تشغيل هذا الراديو باستخدام يد واحدة؛ إذ يمكن التحكّم بمستوى الصوت وميزة التشغيل/إيقاف التشغيل عبر بكرة إبهام متوفرة في مكان مناسب. يتوفر منفذ سماعات الرأس لتجربة استماع خاصة، بالإضافة إلى مفتاح متوفر على الجهة الجانبية لتحديد إشارات FM أو MW.
ضَع هذا الراديو في جَيبك واصطحب الأخبار أو المباراة التي لا يمكنك تفويتها أو البرنامج الحواري الذي تحبّه معك إلى أي مكان. يتم تشغيل الصوت عبر بطاريتَين AAA، ويضمن الهوائي التلسكوبي تزويدك بأفضل إشارة استقبال ممكنة.
الصوت
مكبرات الصوت
إمكانية الاتصال
جهاز الموالفة/الاستقبال/النقل
الطاقة
أبعاد العلبة
أبعاد المنتج
الملحقات
الإنذار
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