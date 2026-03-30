    سماعات رأس لاسلكية بالكامل

    TAT2200BK/97

    التصنيف الإجمالي / 5
    دع يومك ينساب بخفة مع سماعات الأذن اللاسلكية بالكامل الأخف وزنًا والأكثر راحة وذات جودة صوت تُثري كل لحظة. تتيح لك ميزة إلغاء الضوضاء النشط الاستماع من دون تشتيت، بينما تثبت أغطية رؤوس الأذن ذات الملمس المميز السماعات في مكانها بشكل مريح.

    • سماعات أذن صغيرة. ملاءمة مريحة
    • إلغاء الضوضاء النشط
    • تقنية الميكروفونات الأربعة
    • صوت طبيعي. جهير ديناميكي

    جودة صوت رائعة من سماعات الأذن التي تناسبك تمامًا للاستخدام اليومي

    توفر لك أغطية رؤوس الأذن SecureFit ذات الملمس المميز ملاءمةً أخف وزنًا وأكثر راحة، مع عزل محكم لصوت أفضل. وبفضل مزايا مثل الجهير الديناميكي، ستستمتع بقوة الصوت الكاملة لأنغامك المفضلة حتى لو كنت تستمع إليها بصوت منخفض.

    استمع إلى الموسيقى بوضوح دائمًا مع ميزة إلغاء الضوضاء النشط

    تقلّل ميزة إلغاء الضوضاء النشط الأصوات الخارجية لتتمكن من التركيز على الموسيقى والبودكاست والمكالمات. يمكنك تشغيلها أو إيقاف تشغيلها عبر سماعات الأذن أو التطبيق المصاحب، بينما يتيح وضع الوعي سماع الأصوات الخارجية من جديد.

    تجعل تقنية الميكروفونات الأربعة المكالمات أكثر وضوحًا، حتى في الأماكن المزدحمة

    تتميز هذه السماعات بإعداد مكوّن من أربعة ميكروفونات، يعمل اثنان منها، إلى جانب خوارزمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لخفض الضوضاء، على تقديم مكالمات واضحة للغاية. حتى إن كنت تتحدث من مقهى مزدحم، سيُسمع صوتك بوضوح ولن ينشغل من تتحدث معه بما يدور حولك.

    اتصال Bluetooth®‎ متعدد النقاط وإقران سهل

    يوفر التوافق مع أحدث أجهزة Bluetooth®‎ 6.0 بثًا من دون انقطاعات مزعجة في الصوت مع إمكانية الاتصال بجهازين في الوقت نفسه. وتدعم السماعات أيضًا كلاً من Google Fast Pair وMicrosoft Swift Pair.

    مقاومة للطرطشة والتعرّق بتصنيف IPX4

    مهما كانت حالة الطقس، فإن تصنيف IPX4 يعني أن سماعات الأذن هذه مقاومة للطرطشة، وبالتالي فإنها لن تتأثر بالقليل من المطر! هل تضعها في يوم حار جدًا؟ لا يهم، فهي لن تتأثر بالقليل من التعرّق أيضًا.

    علبة الشحن بحجم الجيب مع فتحة رباط

    يمكنك وضع علبة الشحن الصغيرة بسهولة في جيبك أو يمكنك توصيل حزام بفتحة الرباط لتعليق العلبة على حقيبتك أو على حلقة الحزام. يتيح لك الوضع الأحادي استخدام أي من السماعتين بينما تكون الأخرى قيد الشحن.

    مدة تشغيل تصل إلى 36 ساعة مع الشحن من العلبة

    عند إيقاف ميزة إلغاء الضوضاء، تحصل على وقت تشغيل لمدة 8 ساعات من عملية شحن كاملة و28 ساعة إضافية من علبة الشحن (عند تشغيل ميزة إلغاء الضوضاء، تحصل على وقت تشغيل لمدة 6 ساعات و21 ساعة إضافية من العلبة). وإذا كنت بحاجة إلى زيادة سريعة في الطاقة، فيمكنك الشحن في العلبة لمدة 10 دقائق للحصول على ساعتَين إضافيَتين. يمكن شحن العلبة عبر USB-C.

    تطبيق Philips Headphones. خصّص تجربتك

    هل تشعر ببعض الغرابة عند الاستماع إلى الموسيقى؟ يتميّز تطبيقنا المرافق بمعادل الصوت EQ، وهو معادل سهل الاستخدام يتيح لك تعديل الصوت واستكشاف إعدادات معادل مختلفة بسهولة تامة مباشرةً بلمسات أصابعك. ويمكنك أيضًا استخدام التطبيق لتفعيل الجهير الديناميكي وإدارة الأجهزة المتصلة وتحديث البرنامج الثابت والمزيد.

    صوت طبيعي دافئ. الصوت المميز من Philips

    تم توليف المشغّلات المخصصة في سماعات الرأس هذه على الصوت المميز الخاص بـ Philips، ما يجعلك تستمتع بصوت دافئ وطبيعي مع جهير عميق. ستكون تجربتك مميزة، مهما كان ما تستمع إليه.

    بلاستيك مُعاد تدويره معتمد من GRS. تغليف مسؤول

    نستخدم في منتجاتنا بلاستيكًا مُعاد تدويره بعد الاستهلاك ونصنع تغليفنا من كرتون المُعاد تدويره والمعتمد من FSC مع محلقات مطبوعة على ورق مُعاد تدويره.

    المواصفات التقنية

    • الصوت

      نطاق التردد
      20 - 20,000 هرتز
      قطر السماعة
      10 ملم
      المقاومة
      16 أوم
      طاقة الإدخال القصوى
      3 مللي واط
      الحساسية
      105 ديسيبل±2 ديسيبل(1 كيلوهرتز، 126 مللي فولت)
      نوع المشغل
      ديناميكي

    • إمكانية الاتصال

      إصدار Bluetooth
      6.0
      ملفات تعريف Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      الحد الأقصى للنطاق
      لغاية 10  أمتار
      اتصال متعدد النقاط
      نعم
      برنامج الترميز المدعوم
      SBC

    • الكرتونة الخارجية

      الطول
      43.50  سم
      عدد العلب الخاصة بالمستهلك
      24
      العرض
      24.50  سم
      الوزن الإجمالي
      2.95  كلغ
      الارتفاع
      12.50  سم
      GTIN
      1 48 95229 17816 5
      الوزن الصافي
      1.42  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      1.53  كلغ

    • الملاءمة

      التحكم في مستوى الصوت
      نعم
      المقاومة للمياه
      IPX4
      دعم تطبيق Philips Headphones
      نعم
      الوضع الأحادي لـ TWS
      نعم
      إمكانية تحديث البرنامج الثابت
      نعم
      نوع مفاتيح التحكم
      اللمس
      Google Fast Pair
      نعم
      Microsoft Swift Pair
      نعم

    • الكرتونة الداخلية

      الطول
      11.30  سم
      عدد العلب الخاصة بالمستهلك
      3
      العرض
      10.40  سم
      الارتفاع
      10.00  سم
      الوزن الصافي
      0.18  كلغ
      الوزن الإجمالي
      0.32  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.14  كلغ
      GTIN
      2 48 95229 17816 2

    • الطاقة

      عدد البطاريات
      3 قطع
      وقت الشحن
      2  ساعة (ساعات)
      مدة تشغيل الموسيقى (مع تشغيل تقنية ANC)
      6 + 21  ساعة (ساعات)
      مدة تشغيل الموسيقى (مع إلغاء تشغيل تقنية ANC)
      8 + 28  ساعة (ساعات)
      فترة الشحن السريع
      10 mins for 2 hrs
      نوع البطارية (علبة شحن)
      Lithium Polymer (built-in)
      نوع البطارية (سماعة الأذن)
      Lithium Polymer (built-in)
      وزن البطارية (إجمالي)
      10.1  غ
      سعة البطارية (العلبة)
      410  mAh
      سعة البطارية (سماعة الأذن)
      50  mAh

    • أبعاد العلبة

      الارتفاع
      11.2  سم
      نوع العلبة
      الكرتون
      طريقة العرض على الرف
      تعليق
      العرض
      9.6  سم
      العمق
      3.4  سم
      عدد المنتجات المضمّنة
      1
      EAN
      48 95229 17816 8
      الوزن الإجمالي
      0.085  كلغ
      الوزن الصافي
      0.059  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.026  كلغ

    • الملحقات

      دليل البدء السريع
      نعم
      رؤوس الأذن
      3 مجموعات مؤلفة من رأسين (حجم S/M/L)
      علبة شحن
      نعم

    • تصميم

      اللون
      أسود
      طريقة الارتداء
      سماعة مثبتة في الأذن
      مادة وصلة الأذن
      سيليكون
      الملاءمة على الأذن
      سماعة مثبتة في الأذن
      نوع الملامة داخل الأذن
      رأس أذن من السيليكون

    • الاتصالات

      ميكروفون للاتصال
      2 mics for each side

    • الأبعاد

      أبعاد علبة الشحن (العرضxالعمقxالارتفاع)
      3.83 x 2.65 x 5.73  سم
      أبعاد سماعة الأذن (العرضxالعمقxالارتفاع)
      1.51 x 2.16 x 1.87  سم
      الوزن الإجمالي
      0.034  كلغ

    • ميزات إلغاء الضوضاء النشط (ANC)

      تقنية ANC
      FF
      وضع التنبّه
      نعم
      ميكروفون لـ ANC
      2 ميكروفون
      تقنية إلغاء الضوضاء النشطة
      نعم

    • المساعد الصوتي

      التوافق مع المساعد الصوتي
      • Apple Siri
      • مساعد Google Assistant
      تنشيط المساعد الصوتي
      لمس متعدد الوظائف
      دعم المساعد الصوتي
      نعم

    • الاستدامة

      غلاف بلاستيكي
      تحتوي على 55% من البوليكربونات المعاد تدويرها بعد الاستهلاك والمعتمدة من GRS برمز TE-00132492

