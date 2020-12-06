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  • صوتك الخاص، بأسلوبك الخاص. صوتك الخاص، بأسلوبك الخاص. صوتك الخاص، بأسلوبك الخاص.

    5000 series سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل والمثبّتة في الأذن

    TAT5505BK/00

    صوتك الخاص، بأسلوبك الخاص.

    تتميّز سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل هذه بتصميم أنيق وأداء فعال، سواء أكنت تستخدمها لتشغيل الموسيقى أم إجراء المكالمات. تعمل تقنية إلغاء الضوضاء النشطة على إلغاء الضوضاء في الخلفية، ويمكنك تخصيص الصوت باستخدام تطبيق Philips Headphones. أخرج سماعة أذن واحدة لإيقاف الموسيقى مؤقتًا.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    5000 series سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل والمثبّتة في الأذن

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    مراجعة كل سماعات رأس داخل الأذن - سماعة أذن

    صوتك الخاص، بأسلوبك الخاص.

    • مشغلات حجم 8 مم/جزء خلفي مغلق
    • إلغاء الضوضاء النشط
    • أسود
    • Bluetooth®‎
    تصميم أنيق وتقنية إلغاء الضوضاء النشطة المختلطة

    تصميم أنيق وتقنية إلغاء الضوضاء النشطة المختلطة

    لا تبدو سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل هذه رائعةً فحسب، بل تتيح لك أيضًا الاستماع إلى النغمات بشكل أفضل أثناء تنقلك. تعمل تقنية إلغاء الضوضاء النشطة المختلطة على تخفيف الضوضاء الخارجية، مما يسمح لك بالاستماع إلى الموسيقى بشكل أوضح، كما يتيح لك وضع التنبّه إعادة الاستماع إلى الأصوات المحيطة بك.

    تطبيق Philips Headphones. تحكّم مخصص بالصوت

    تطبيق Philips Headphones. تحكّم مخصص بالصوت

    قم بتعزيز الجهير وتخفيف الطنين الثلاثي. يتيح لك تطبيق Philips Headphones التحكّم بالموسيقى التي تستمع إليها. اضبط المستويات بنفسك أو اختر من بين أنماط الصوت المضبوطة مسبقًا. يمكنك أيضًا التبديل بين أوضاع تقنية إلغاء الضوضاء النشطة بنقرة واحدة.

    مشغّلات قوية مصنوعة من النيوديميوم حجم 8 مم. جهير مدوٍّ، صوت واضح

    مشغّلات قوية مصنوعة من النيوديميوم حجم 8 مم. جهير مدوٍّ، صوت واضح

    سواء أكنت مسافرًا أم تعمل من المنزل أم تستريح، تصدر المشغّلات بحجم 8 مم صوتًا رائعًا لكل أغنية وقائمة أغانٍ والمزيد غير ذلك. في حال نزعت إحدى سماعات الأذن، فستتوقف الموسيقى مؤقتًا، أعِد وضعها، وسيبدأ تشغيل الموسيقى من جديد.

    اتصال متين جدًا. عناصر تحكّم مدمجة ببطانات الأذن

    اتصال متين جدًا. عناصر تحكّم مدمجة ببطانات الأذن

    تصبح سماعات الرأس الخاصة بك جاهزة للإقران في اللحظة التي تخرجها من علبة الشحن. بمجرد إقرانها، ستتذكر الجهاز الأخير الذي اقترنت به. تتوفر عناصر تحكّم تعمل باللمس في كل سماعة أذن، ما يسهّل عملية التحكّم بالموسيقى والمكالمات ومستوى الصوت.

    ميكروفونان لمكالمات فائقة الوضوح. الوضع الأحادي

    يركّز ميكروفونان في كل سماعة أذن على صوتك، كما يخففان من الضوضاء المحيطة بك. في حال كنت في مكان أكثر هدوءًا ولا تحتاج إلى عزل الضوضاء أثناء التحدث، يتيح لك الوضع الأحادي استخدام سماعة أذن واحدة فقط للتكلم.

    علبة شحن. استمتع بوقت تشغيل يصل لغاية 20 ساعة

    استمتع بوقت تشغيل لغاية 20 ساعة بفضل علبة الشحن، وستعمل سماعات الرأس لمدة 5 ساعات من عملية شحن واحدة (لمدة 4,5 ساعات مع تقنية إلغاء الضوضاء النشطة). ويتيح لك الشحن السريع لمدة 15 دقيقة تشغيل السماعات لمدة ساعة إضافية. يتطلّب شحن العلبة ساعتين عبر USB-C.

    أنبوب صوت بيضاوي. أغطية رؤوس الأذن المصنوعة من السيليكون

    يتموضع أنبوب الصوت البيضاوي الشكل بشكل مريح وثابت في أذنك ويعزز إلى أقصى حد عزل الصوت غير النشط. يمكنك الحصول على المقاس المناسب والمريح بالنسبة إليك عن طريق الاختيار من بين أغطية رؤوس الأذن المصنوعة من السيليكون التي تأتي بأحجام صغيرة ومتوسطة وكبيرة.

    مقاومة الطرطشة والتعرّق بتصنيف IPX5

    تتميز سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل هذه بتصنيف IPX5. وهي مقاومة للطرطشة من أي اتجاه ولا تتأثر بالقليل من التعرّق، بالإضافة إلى أنه ما من داعٍ للقلق في حال تعرّضت للبلل بسبب المطر.

    وضع التنبّه. استمع إلى الأصوات المحيطة بك عند الحاجة

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    المواصفات التقنية

    • الصوت

      نظام الصوت
      مغلق
      قطر السماعة
      8 مم
      غشاء مرن
      بولي إيثيلين تيرفثالات
      المقاومة
      16 أوم
      نوع المغناطيس
      NdFeB
      الاستجابة للتردد
      20 - 20000  هرتز
      الحساسية
      105 ديسبيل (1 كيلوهرتز)
      طاقة الإدخال القصوى
      5  ملي واط

    • إمكانية الاتصال

      الميكروفون
      ميكروفون مضمن
      إصدار Bluetooth
      5.0
      ملفات تعريف Bluetooth
      • AVRCP
      • A2DP
      • HSP
      • صيغة البث: SBC
      الحد الأقصى للنطاق
      لغاية 10  أمتار

    • الكرتونة الخارجية

      الطول
      32.2  سم
      عدد العلب الخاصة بالمستهلك
      24
      العرض
      22.7  سم
      الوزن الإجمالي
      5.52  كلغ
      الارتفاع
      42  سم
      GTIN
      1 48 95229 11038 7
      الوزن الصافي
      2.064  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      3.456  كلغ

    • الملاءمة

      إدارة المكالمات
      • الرد/إنهاء المكالمة
      • رفض المكالمة
      • التنقّل بين مكالمتين

    • الكرتونة الداخلية

      الطول
      15  سم
      عدد العلب الخاصة بالمستهلك
      3
      العرض
      10.5  سم
      الارتفاع
      19.7  سم
      الوزن الصافي
      0.258  كلغ
      الوزن الإجمالي
      0.633  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.375  كلغ
      GTIN
      2 48 95229 11038 4

    • الطاقة

      نوع البطارية
      ليثيوم أيون
      وقت تشغيل الموسيقى
      5+15  ساعة (ساعات)
      مدّة الانتظار
      200 ساعة
      مدّة التحدث
      5 + 15 ساعة
      وقت الشحن
      2  ساعة (ساعات)

    • أبعاد العلبة

      الارتفاع
      17.5  سم
      نوع العلبة
      الكرتون
      طريقة العرض على الرف
      كلاهما
      العرض
      9.5  سم
      العمق
      4.5  سم
      عدد المنتجات المضمّنة
      1
      EAN
      48 95229 11038 0
      الوزن الإجمالي
      0.164  كلغ
      الوزن الصافي
      0.086  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.078  كلغ

    • أبعاد المنتج

      طول السلك
      0  سم
      الارتفاع
      3.6  سم
      العرض
      3.2  سم
      العمق
      7.4  سم
      الوزن
      0.057  كلغ

    • الملحقات

      دليل البدء السريع
      نعم
      كبل USB
      كبل USB-C
      أغطية للأذنين
      ثلاثة أحجام

    • تصميم

      اللون
      أسود

    • UPC

      UPC
      ‎8 40063 20158 3

    ما محتويات الصندوق؟

    العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

    • أغطية أذن بثلاثة أحجام
    • كبل شحن USB
    Badge-D2C

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