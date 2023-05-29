XU3000/01
تنظيف رطب وجاف من دون عناء يومياً
استمتع بتنظيف تام كل يوم، مع جهد أقل بكثير. يوفر الروبوت قوة شفط عالية للغاية ويقم بالتكنيس والمسح دفعة واحدة. هذا ويعزز الروبوت تلقائيًا قوة الشفط عند عمله على سجادة أو بساط.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يقوم الروبوت بتكنيس الأرضيات الصلبة وتمسيحها دفعة واحدة لتنظيف الطبقة الرقيقة من الغبار المتراكم على الأرض كل يوم، ويزيل الغبار الأصغر حجمًا مقارنة بالتكنيس الكهربائي وحده، بحيث يبقى أسفل قدميك نظيفًا حتى لو مشيت حافي القدمين.
تم تصميم تطبيق روبوت HomeRun من Philips ليكون سهل الاستخدام وبسيطًا، وهو مثالي للمستخدمين للمرة الأولى. يضمّ التطبيق التوجيه خطوة بخطوة ومقاطع الفيديو المفيدة لضمان استفادتك من الروبوت إلى أقصى حد. يتواصل التطبيق مع الروبوت للتحكم في أداء التنظيف وإنشاء التقارير وإبقائك على علم بالمستجدات أينما كنت، ويُظهر في الوقت الحقيقي المناطق التي قام الروبوت بتنظيفها.
يمكن لقوة الشفط العالية للغاية (التي تم اختبارها بدقة لتصل إلى 5000 باسكال) التقاط الأوساخ الكبيرة، مثل الفتات. وهي تشفط الأوساخ اليومية التي تتراكم تحت الأقدام، وتزيل كذلك جسيمات الغبار الأصغر حجمًا من الشقوق والسجاد والبسط.
تضمن بطارية الليثيوم أيون القوية بقوة 4800 مللي أمبير في الساعة التشغيل لفترة تصل إلى 200 دقيقة، مما يعني أنها قادرة على تنظيف مساحة حتى 185 متر مربع. وعندما ينخفض شحن البطارية، سيعود الروبوت تلقائيًا إلى المحطة لإعادة الشحن. وبمجرد شحن البطارية، سيعود إلى الموقع الذي توقف عنده ليكمل التنظيف.
في تطبيق HomeRun من Philips، يمكنك تحديد الغرفة (الغرف) التي يجب تنظيفها على الخريطة وبأي ترتيب. لكل غرفة، يمكنك تحديد وضع التنظيف، على سبيل المثال وضع التنظيف الرطب والجاف للتنظيف المنتظم للأرضيات الصلبة في غرفة المعيشة، والوضع الجاف للتكنيس فقط في غرفة النوم والوضع المكثف لتنظيف المطبخ بدقة. إذا كنت ترغب في ذلك، يمكنك ضبط الإعدادات بدقة مثل قوة الشفط أو رطوبة الممسحة.
يعزز الروبوت تلقائيًا قوة الشفط عند بلوغه سجادة أو بساطًا لالتقاط جزيئات الغبار الصغيرة المخبأة في عمق السجادة. يأتي الروبوت مع أربعة مستويات شفط مختلفة: توفير، لتنظيف فعال مع استهلاك منخفض للطاقة ومستوى منخفض من الضوضاء؛ عادي، لتنظيف منتظم وإزالة فعالة لجسيمات الغبار الصغيرة عن الأرضيات الصلبة؛ مرتفع، لتنظيف شامل لمساحة كبيرة من الأرضيات؛ وحد أقصى، المثالي لإزالة كتل كبيرة من الأوساخ، مثل الفتات.
بفضل ارتفاعه المنخفض (96 مم)، ينظف الروبوت أيضًا المناطق التي يصعب الوصول إليها أسفل الأرائك والأسرة وغيرها من الأثاث. لتنظيف أدق، يستخدم الروبوت الفرشاة الجانبية للتنظيف طوال الحواف ولسحب الأوساخ إلى مدخل الشفط. يستطيع الروبوت التنقل في كل أرجاء منزلك من دون مساعدة يدوية، وهو قادر على تجاوز عقبات يصل ارتفاعها إلى 17 مم من دون عناء، على سبيل المثال المرور فوق عتبات الباب وعلى السجاد أو البسط. بالإضافة إلى ذلك، توجد ثلاثة مستشعرات مضادة للسقوط في الجزء السفلي من الروبوت لمنعه من السقوط عن مرتفع معيّن أو عن الدرج.
يستخدم الروبوت التوجيه بالليزر 360 درجة (LIDAR) لتمسيح كل الغرف وإنشاء خريطة دقيقة بسرعة فائقة. تتميّز هذه الخريطة بتفاعليتها وبإمكانية استخدامها بواسطة تطبيق HomeRun من Philips لإنشاء خطة تنظيف مخصصة لمنزلك. قم بإنشاء خرائط مفصلة لما يصل إلى 5 طوابق من منزلك وتخزينها. تساعد الخوارزميات الذكية الروبوت في العثور على المسار الأكثر كفاءة من غرفة إلى غرفة وحول الأثاث، مع وصول أعمق إلى الزوايا وأقرب إلى الجدران لتجنّب تفويت أي منطقة.
يسمح لك التطبيق البسيط بالتحكم بدقة في المكان الذي يُسمح للروبوت بتنظيفه. تم تصميم الروبوت بحيث لا يفوّت أي منطقة. وتُعتبر المناطق الممنوعة حلاً للمناطق التي لا يكون فيها الروبوت ضروريًا. يقوم الجدار الافتراضي بتعيين خط خيالي في منزلك سيعرف الروبوت أنه لا يمكنه تخطيه. قم بإعداد مناطق عدم التمسيح على الخريطة وحفظها، بحيث يتجنب الروبوت السجاد والبسط أثناء تمسيح الأرض.
المواصفات العامة
الوزن والأبعاد
التوافق
المواصفات التقنية
متانة
ميزة السلامة
المحطة
التطبيق
لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.