فرش AquaSpin المسجلة ببراءة اختراع: قوة تنظيف بمعدل 4,000 دورة في الدقيقة.

مصممة بتقنية AquaSpin، تتميز بأسرع الفرش في العالم*، التي تظل نظيفة دائمًا - أثناء وبعد الاستخدام.* *في فئة المكانس الكهربائية اللاسلكية بعصا للتنظيف الرطب والجاف، استنادًا إلى عدد دورات الفرشاة في الدقيقة، تم اختبارها مقابل الطرازات الفاخرة، 2025