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  • عناية متكاملة تمتد حتى أسفل خط اللثة عناية متكاملة تمتد حتى أسفل خط اللثة عناية متكاملة تمتد حتى أسفل خط اللثة

    Philips Sonicare Cordless Power Flosser 3000 جهاز غسل الفم

    HX3826/31

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    عناية متكاملة تمتد حتى أسفل خط اللثة

    استمتع بعناية متكاملة مع نظام Power Flosser 3000 اللاسلكي من Sonicare. تساعد تقنية Quad Stream على تحسين صحة اللثة خلال أسبوعَين. وتنظف بعمق بين الأسنان وأسفل خط اللثة، فتزيل بنسبة تصل إلى 99% من البلاك وتبقى لطيفة على اللثة*

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    Philips Sonicare Cordless Power Flosser 3000 جهاز غسل الفم

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    مراجعة كل نظام Power Flosser 3000 اللاسلكي

    عناية متكاملة تمتد حتى أسفل خط اللثة

    يزيل بنسبة تصل إلى 99% من البلاك أسفل خط اللثة*

    • تقنية Quad Stream
    • يزيل بلطف بنسبة تصل إلى 99% من البلاك من أسفل خط اللثة*
    • فعالية تصل إلى ضعف فعالية فراشي ما بين الأسنان في إزالة البلاك**
    • وضعان و3 إعدادات لضغط الماء
    • بطارية تدوم لمدة 40 يومًا****
    تقنية Quad Stream: إزالة لطيفة للبلاك لكن بفعالية شديدة

    تقنية Quad Stream: إزالة لطيفة للبلاك لكن بفعالية شديدة

    تغطي تقنية Quad Stream، بفضل الرأس الفريد على شكل X، مساحة أوسع بلطف وبجهد أقل. ويتم توجيه تدفقات الماء اللطيفة والفعّالة في آن بدقة للوصول إلى المناطق التي لا تستطيع فرشاة الأسنان وحدها بلوغها، بما في ذلك جيوب اللثة التي تمتد حتى 6 مم أسفل خط اللثة حيث قد يتراكم البلاك، فتزيل بنسبة تصل إلى 99% من البلاك بسهولة ولطف*.

    فعالية تصل إلى ضعف فعالية فراشي ما بين الأسنان في إزالة البلاك**

    فعالية تصل إلى ضعف فعالية فراشي ما بين الأسنان في إزالة البلاك**

    تثبت تقنية Quad Stream سريريًا قدرتها الفائقة على تحسين صحة اللثة. ويتميز جهاز Power Flosser 3000 اللاسلكي من Sonicare بفعالية تصل إلى ضعف فعالية فراشي ما بين الأسنان في إزالة البلاك**. لتحسين صحة اللثة في أسبوعَين فقط**.

    خزان ماء سهل التعبئة بسعة 250 مل لتنظيف كامل في 60 ثانية***

    خزان ماء سهل التعبئة بسعة 250 مل لتنظيف كامل في 60 ثانية***

    يتسع خزان الماء القابل للإزالة وسهل التعبئة لـ 250 مل من الماء، ما يكفي لتنظيف كامل مدته 60 ثانية، وحتى لغاية 90 ثانية في وضع التنظيف العميق. لن تحتاج إلى التوقف لإعادة تعبئته أثناء الاستخدام! وقبل الاستخدام التالي، يمكنك تدوير الخزان لفصله ثم ملأه من الأعلى، أو ببساطة استخدام فتحة التعبئة الجانبية. اترك الفتحة مفتوحة بعد الاستخدام للمساعدة على تجفيف الخزان.

    بطارية قابلة لإعادة الشحن تدوم 40 يومًا****

    بطارية قابلة لإعادة الشحن تدوم 40 يومًا****

    توفر لك عملية شحن كاملة لغاية 40 يومًا من التنظيف بالخيط لاسلكيًا***، سواء في المنزل أو أثناء السفر. وعندما يحين وقت إعادة الشحن، ما عليك سوى توصيل الجهاز بمصدر طاقة باستخدام كابل USB-A إلى قابس صغير.

    مثالي لتنظيف الأسنان المزودة بتقويم وحاصرات

    مثالي لتنظيف الأسنان المزودة بتقويم وحاصرات

    توفر تقنية Quad Stream تنظيفًا شاملاً يساعد على العناية بالأسنان المزودة بتقويم أسنان وحاصرات. ما عليك سوى تحريك الرأس بحركات دائرية صغيرة ولطيفة، وستتمكن حتى من تنظيف تلك البقع الصعبة بسهولة.

    وضعا تنظيف و3 إعدادات لضغط الماء

    وضعا تنظيف و3 إعدادات لضغط الماء

    خصص روتينك من خلال وضعَي تنظيف و3 إعدادات لضغط الماء. يوفر وضع التنظيف تدفقًا ثابتًا للماء لتنظيف رائع. أما في وضع التنظيف العميق، فتعتمد تقنية Pulse Wave على نبضات متناغمة تساعدك على الانتقال من سن إلى آخر، وذلك من أجل تنظيف شامل وسهل من دون تفويت أي بقعة.

    تنظيف مخصص مع رأسين لتنظيف الأسنان بالخيط

    تنظيف مخصص مع رأسين لتنظيف الأسنان بالخيط

    اختر الرأس الذي يناسب احتياجاتك وبدّل بين الرأسين عند الحاجة. استخدم رأس Quad Stream على شكل X لتنظيف لطيف وفعّال يصل أيضًا إلى أسفل خط اللثة، أو استخدم الرأس القياسي المثالي لإزالة بقايا الطعام العالقة بين الأسنان. ويمكن تدوير كلا الرأسين بزاوية تصل إلى 360 درجة للمساعدتك على الوصول إلى المناطق التي يصعب تنظيفها مثل الجزء الخلفي من فمك.

    يرشدك عداد QuadPacer بتوقيت 15 ثانية لتنظيف كل مناطق الفم

    يرشدك عداد QuadPacer بتوقيت 15 ثانية لتنظيف كل مناطق الفم

    يوقف العداد تدفق الماء مؤقتًا لفترة وجيزة كل 15 ثانية لإرشادك إلى ربع دائرة جديدة من فمك، وتلتزم بخطوات التنظيف طوال الروتين الممتد على مدى 60 ثانية. وبهذه الطريقة، يمكنك تنظيف أرباع دوائر الفم كلها بالتساوي من دون الحاجة إلى التخمين ما إذا كنت تنظف بسرعة أكبر أو أبطأ من اللازم، أو ما إذا المياه تنفذ.

    حقيبة سفر لتخزين سهل

    حقيبة سفر لتخزين سهل

    يأتي مع حقيبة صغيرة للسفر من أجل حماية الجهاز من الخدوش والحفاظ على نظافته أثناء التنقل.

    المواصفات التقنية

    • الطاقة

      فترة التشغيل (شحن ممتلئ إلى فارغ)
      40 days****
      البطارية
      Rechargeable
      الجهد الكهربائي/استهلاك الطاقة
      Multi-voltage charger

    • المواصفات الفنية

      استهلاك الطاقة
      • وضع الإغلاق <‏0,3 واط
      • وضع الاستعداد مع انطفاء شاشة العرض <‏0,5 واط

    • التصميم واللون الخارجي

      اللون
      أبيض
      المقبض
      Ergonomic and sleek design

    • الخدمة

      الضمان
      ضمان محدود لمدة سنتين
      استبدال الفوهة/الرأس
      • Fits only F1/F2/F3 nozzles
      • Replace nozzles every 6 months for good hygiene

    • سهولة الاستخدام

      مؤشر مستوى البطارية
      رمز مضيء يشير إلى حالة البطارية
      سهولة الحمل
      Cordless portable design
      المؤقت
      يتوقف عداد QuadPacer بشكل مؤقت كل 15 ثانية
      تركيب الفوهة/الرأس
      Easy clicks on and off with 360° rotation
      تخزين الفوهة/الرأس
      Store the nozzle in the water tank when not in use
      مقاومة للماء
      IPX7 Waterproof
      تشغيل فائق الهدوء
      Great results without disturbing others
      الإيقاف التلقائي للجهاز
      Automatically shuts off after 2 minutes to prevent it from accidentally running while traveling

    • الأداء

      التنظيف
      تنظيف كامل خلال 60 ثانية في وضع التنظيف
      تقنية Quad Stream
      Unique cross-shaped tip creates four wide streams that cover more area******
      تقنية Pulse Wave
      Pulse Wave guided flossing for thorough 360° cleaning
      مثالي للعناية بالأسنان المزروعة أو المزودة بتقويم
      Yes
      خزان المياه
      250ml water tank sufficient for up to 90 seconds clean*******

    • العناصر المضمنة

      الملحقات
      1 Travel pouch
      جهاز تنظيف الأسنان بالخيط
      1 Cordless Power Flosser 3000
      الفوهة/الرأس
      • 1 F1 Standard nozzle for power cleaning between teeth
      • 1 F3 Quad Stream nozzle for thorough yet gentle cleaning
      سلك الشحن
      1 USB-A to small plug charging cable
      محول
      1 USB-A wall adapter

    • الفوائد الصحية

      Gum health
      • فعالية أكبر لغاية 150% مقارنةً بخيط تنظيف الأسنان في تحسين صحة اللثة**
      • تحسين صحة اللثة في أسبوعَين فقط**
      إزالة البلاك من أسفل خط اللثة
      Gently removes up to 99% of plaque up to 6mm below the gumline*
      إزالة البلاك في المناطق التي يتم تنظيفها
      Removes up to 99.9% of plaque in treated areas*****

    • الأوضاع ومستويات القوة

      الأوضاع
      • Clean mode for everyday clean
      • Deep Clean mode with Pulse Wave technology, guides you from tooth to tooth for a thorough clean
      إعدادات ضغط الماء
      3

    ما محتويات الصندوق؟

    العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

    • فوهة Quadstream
    • فوهة عادية
    • نظام Power Flosser 3000 اللاسلكي من Sonicare
    • حقيبة صغيرة للسفر
    • كبل USB
    Badge-D2C

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    الآراء

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    • في دراسة مخبرية، باستخدام فوهة Quad Stream لجيوب اللثة التي يصل عمقها إلى 6 مم
    • *دراسة أُجريت في الولايات المتحدة عام 2022 وشملت 372 مشاركًا
    • **في وضع التنظيف
    • ***استنادًا إلى جلسة تنظيف واحدة بالخيط يوميًا لمدة دقيقة واحدة
    • ****في دراسة داخل المختبر، قد تختلف النتائج الفعلية
    • *****مقارنةً برأس Classic Jet Tip، استنادًا إلى دراسة مخبرية، وقد تختلف النتائج الفعلية
    • ******في وضع التنظيف العميق
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