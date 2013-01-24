نحن نعلم أن أحد أسباب شرائك جهاز تنقية وترطيب الهواء 2 في 1 من Philips هو لتتمكن من التنفّس بسهولة وجعل بيئة معيشتك مريحة أكثر. ونعلم أيضًا أن العديد منكم تراودهم بعض الأسئلة المحيّرة: هل يتوجب عليّ تغيير الفلتر الشبكي؟ وإذا كان الجواب نعم، فمتى يتوجب عليّ ذلك؟
حسنًا، لدينا بعض الإجابات لك، لأنّ استبدال الفلتر الشبكي عندما يحين الوقت يُطيل عمر المنتج ويحسّن أداءه.
وبهدف ضمان أفضل أداء لجهاز ترطيب الهواء واستمرار توفيره فوائد صحية ممتازة لك، نوصيك بشدّة بشراء الفلاتر الشبكية من Philips لجهازك.
يمكنك بسهولة معرفة اسم جهاز تنقية وترطيب الهواء 2 في 1 من Philips. يكفي أن تنظر إلى الجهة الخلفية من منتج Philips وستجد اسم المنتج مكتوبًا هناك، مثلاً جهاز تنقية وترطيب الهواء من السلسة 3000 من Philips وإلى ما هنالك.
ثبّت الفلتر الجديد داخل جهاز تنقية الهواء. وضع مقبس جهاز تنقية الهواء في مأخذ الحائط.
المس باستمرار زر إعادة التعيين لمدة 3 ثوانٍ لإعادة تعيين عداد فترة استهلاك الفلتر.
إذا كان مؤشر أو ضوء استبدال الفلتر مُضاءً باستمرار في جهاز تنقية الهواء من Philips، فاطّلع على الخطوات الضرورية لحلّ المشكلة في السطور التالية.
عدم إعادة تعيين عدّاد فترة استهلاك الفلتر
في بعض الأحيان، قد لا تتم إعادة تعيين عدّاد فترة استهلاك الفلتر تلقائيًا بعد استبدال فلتر جهاز تنقية الهواء.
لحلّ هذه المشكلة، يُرجى اتباع الخطوات التالية:
تنطبق المعلومات المتوفرة في هذه الصفحة على الطرازات التالية: AC3829/60 وAC2889/60 وAC3259/60