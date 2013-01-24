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استبدال الفلتر

    كيفية تغيير 
    فلاتر جهاز تنقية وترطيب الهواء 2 في 1

    جهاز تنقية الهواء
    أجهزة تنقية الهواء
    جهاز إزالة الرطوبة
    أجهزة ترطيب الهواء-أجهزة إزالة الرطوبة
    2 في 1
    أجهزة تنقية وترطيب الهواء 2 في 1

    نحن نعلم أن أحد أسباب شرائك جهاز تنقية وترطيب الهواء 2 في 1 من Philips هو لتتمكن من التنفّس بسهولة وجعل بيئة معيشتك مريحة أكثر. ونعلم أيضًا أن العديد منكم تراودهم بعض الأسئلة المحيّرة: هل يتوجب عليّ تغيير الفلتر الشبكي؟ وإذا كان الجواب نعم، فمتى يتوجب عليّ ذلك؟

     

    حسنًا، لدينا بعض الإجابات لك، لأنّ استبدال الفلتر الشبكي عندما يحين الوقت يُطيل عمر المنتج ويحسّن أداءه.

     

    وبهدف ضمان أفضل أداء لجهاز ترطيب الهواء واستمرار توفيره فوائد صحية ممتازة لك، نوصيك بشدّة بشراء الفلاتر الشبكية من Philips لجهازك.

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    جهاز تنقية الهواء

    يمكنك العثور على اسم المنتج على الجهة الخلفية من جهاز تنقية الهواء

     

    يمكنك بسهولة معرفة اسم جهاز تنقية وترطيب الهواء 2 في 1 من Philips. يكفي أن تنظر إلى الجهة الخلفية من منتج Philips وستجد اسم المنتج مكتوبًا هناك، مثلاً جهاز تنقية وترطيب الهواء من السلسة 3000 من Philips وإلى ما هنالك.

    كيفية تغيير الفلاتر: جهاز تنقية وترطيب الهواء 2 في 1 من السلسة 2000 (AC4080)


    قبل البدء:     يُرجى استبدال الفلتر عندما يومض A3/C7 على الشاشة. افصل الجهاز دائمًا قبل استبدال فلتر الترطيب.
    جهاز تنقية وترطيب الهواء 2 في 1 من السلسة 2000
    كيفية تنظيف الفلاتر

    الخطوة الأولى:

    أخرِج فلتر الهواء المُستخدم وفقًا لحالة ضوء التنبيه الخاص بالفلتر المعروض على الشاشة. تخلّص من الفلتر المُستخدم.
    تغيير فلاتر جهاز ترطيب الهواء

    الخطوة 2:

    أزِل كل مواد التغليف عن الفلتر الجديد.
    فلتر الهواء

    الخطوة 3:

    ثبّت الفلتر الجديد داخل جهاز تنقية الهواء. وضع مقبس جهاز تنقية الهواء في مأخذ الحائط.

    المس باستمرار زر إعادة التعيين لمدة 3 ثوانٍ لإعادة تعيين عداد فترة استهلاك الفلتر.

    شراء فلاتر لجهاز تنقية وترطيب الهواء 2 في 1 من السلسة 2000

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    تنزيل تطبيق Air Matters لتتلقى إشعارات بشأن عمر الفلتر

    لتوفير معلومات حول جودة الهواء في الداخل والخارج.
    لتقديم نصائح مفيدة للمساعدة في التحكّم بحالات الحساسية لديك.
    يمكنك التحكّم بجهاز التهوية وتغيير سرعة المروحة وتعيين جداول معيّنة.
    الاطلاع على فترة استهلاك الفلتر وتلقي إشعار عندما يحين وقت الاستبدال.
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    تطبيق جودة الهواء

    الأسئلة الأكثر تداولاً عن فلاتر أجهزة تنقية الهواء

    إضاءة مؤشر استبدال فلتر جهاز تنقية الهواء من Philips باستمرار

    إذا كان مؤشر أو ضوء استبدال الفلتر مُضاءً باستمرار في جهاز تنقية الهواء من Philips، فاطّلع على الخطوات الضرورية لحلّ المشكلة في السطور التالية.

     

    عدم إعادة تعيين عدّاد فترة استهلاك الفلتر

    في بعض الأحيان، قد لا تتم إعادة تعيين عدّاد فترة استهلاك الفلتر تلقائيًا بعد استبدال فلتر جهاز تنقية الهواء.

    لحلّ هذه المشكلة، يُرجى اتباع الخطوات التالية:

    1. توصيل جهاز تنقية الهواء
    2. الضغط على زر الطاقة
    3. لمس زر إعادة التعيين باستمرار لثلاثة ثوانٍ

    تنطبق المعلومات المتوفرة في هذه الصفحة على الطرازات التالية: AC3829/60 وAC2889/60 وAC3259/60

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