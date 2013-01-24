تلتقط الفلاتر الجديدة والنظيفة جسيمات غير مرغوب فيها من الهواء كما تعزز تدفقه، ولكن من الممكن أن ينسدّ الفلتر مع مرور الوقت بسبب تخلّص جهازك من المواد الملوّثة الموجودة في الهواء. وبالتالي، لن يعمل جهازك بشكل فعّال. في حال حصل ذلك، يتعيّن عليك تغيير الفلتر.
صُممت الفلاتر من Philips لتوفّر لك معدل تسليم فائق للهواء النظيف (CADR) بواسطة أجهزة تنقية الهواء الخاصة بنا، وهي تُعدّ أفضل الفلاتر لأجهزتنا. وتتميّز فلاترنا ببنية فريدة، إذ إنها مصنوعة من ألياف البوليبروبيلين المقاومة للاختراق والملحومة بالموجات فوق الصوتية والمضادة للبكتيريا. وتتميّز بنيات الفلاتر أيضًا بقدرتها على مقاومة الانسداد، كما تمنع الجسيمات المُلتقطة من التسرّب إلى الهواء مجددًا.
عليك توخي الحذر من المقلّدين لأنهم وبالرغم من تقليدهم فلاترنا من ناحية الشكل، إلا أنهم بعيدون كل البعد عن تقليد فلاترنا من ناحية الأداء.
يمكنك بسهولة معرفة اسم جهاز تنقية الهواء من Philips. يكفي أن تنظر إلى الجهة الخلفية منه وستجد اسم المنتج مكتوبًا هناك، مثلاً جهاز تنقية الهواء من السلسة 1000 من Philips وإلى ما هنالك.
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حالة ضوء التنبيه الخاص بالفلتر
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الإجراء
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يظهر A3 على الشاشة
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استبدال NanoProtect filter HEPA Series 3 (FY1410)
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يظهر C7 على الشاشة
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استبدال NanoProtect filter AC (FY1413)
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عرض A3 وC7 بالتناوب على الشاشة
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استبدال كلا الفلترَين
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حالة ضوء التنبيه الخاص بالفلتر
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الإجراء
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يظهر A3 على الشاشة
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استبدال NanoProtect filter Series 3 (FY2422)
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يظهر C7 على الشاشة
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استبدال NanoProtect filter AC (FY2420)
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يظهر A3 و C7 بالتناوب على الشاشة
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استبدال كلا الفلترَين
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حالة ضوء التنبيه الخاص بالفلتر
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الإجراء
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يظهر A3 على الشاشة
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استبدال NanoProtect filter Series 3 (FY3433)
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يظهر C7 على الشاشة
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استبدال NanoProtect filter AC (FY3432)
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عرض A3 وC7 على الشاشة بالتناوب
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استبدال كلا الفلترَين
قبل البدء: يُرجى استبدال الفلتر عندما يومض A3/C7 على الشاشة. اغسل يدَيك بعد تغيير الفلتر. لا تلمس سطح الفلتر ذي الطيات، أو تشمّ الفلتر لأنه يحتوي على ملوّثات تم جمعها من الهواء.
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حالة ضوء التنبيه الخاص بالفلتر
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اتبع هذه الخطوات
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يُضيء المنبّه ويظهر A5 على الشاشة
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استبدال NanoProtect HEPA S3 filter (FY6172)
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يُضيء المنبّه ويظهر C7 على الشاشة
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استبدال NanoProtect AC filter (FY6171)
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يُضيء المنبّه، ويظهر A5 و C7 بالتناوب على الشاشة
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استبدال فلتر NanoProtect HEPA S3 وفلتر NanoProtect AC
أزِل كل مواد التغليف عن الفلتر الجديد. وضع الفلاتر الجديدة داخل جهاز تنقية الهواء.
ضَع مقبس جهاز تنقية الهواء في مأخذ الحائط. المس باستمرار زر إعادة التعيين لمدة 3 ثوانٍ لإعادة تعيين عداد فترة استهلاك الفلتر.
FY6172/30
صدور رائحة بلاستيك أثناء الاستخدام الأولي
في المرة الأولى لاستخدامك جهاز تنقية الهواء، قد يُصدر هذا الأخير رائحة بلاستيك.
لا داعي للقلق، فهذا الأمر طبيعي وستختفي الرائحة بالكامل خلال أيام معدودة.
أما إذا أصدر الجهاز رائحة حريق، فننصحك بالاتصال بنا.
اتساخ الفلتر
عندما يكون فلتر جهاز تنقية الهواء (A وB في الصورة أدناه) متسخًا، فقد ينتج عن ذلك رائحة غبار.
في هذه الحالة، يُرجى استبدال الفلتر.
امتص الفلتر الغازات لأقصى حد ممكن.
عندما يمتص الفلتر الغازات لأقصى حد ممكن، قد ينتج عن ذلك رائحة غبار.
نوصي بشدّة باستبدال الفلتر عندما يشير المنبه إلى ذلك (يُرجى مراجعة المؤشرات المحددة لجهاز تنقية الهواء لديك في دليل المستخدم).
لا تقم بتنظيف هذا الفلتر أو غسله أو شفطه بالهواء.
اتساخ الفلتر الأولي
قد يُصدر جهاز تنقية الهواء من Philips رائحةً مزعجة عندما يكون الفلتر الأولي (C في الصورة أعلاه) متسخًا.
من الممكن (ومن الضروري) غسل الفلتر الأولي شهريًا. يُرجى مراجعة دليل المستخدم للاطلاع على كيفية غسل الفلتر الأولي للطراز المحدد لديك (بالنسبة لبعض أجهزة تنقية الهواء، يتعيّن عليك غسل الفلاتر بمياه الحنفية؛ أما بالنسبة لأنواع أخرى، فعليك استخدام جهاز شفط الهواء).
إعادة تعيين جهاز تنقية أو ترطيب الهواء بعد استبدال الفلتر
يجب إعادة تعيين جهاز تنقية أو ترطيب الهواء من Philips بعد كل عملية استبدال للفلتر. ويهدف ذلك إلى تنشيط نظام التعداد للفلتر (الفلاتر) الجديد.
فضلاً عن ذلك، لقد تم تجهيز جهاز تنقية/ترطيب الهواء بمنبّه لاستبدال الفلتر. ويقوم هذا الأخير بتحذيرك عندما يحين الوقت لتنظيف الفلتر (الفلتر الأولي فقط) واستبداله.
في حال لم تقم بإعادة تعيين جهاز تنقية أو ترطيب الهواء بعد الاستبدال بفلتر جديد، فسينبّهك الجهاز لاستبدال الفلتر.
إمكانية انسداد الفلتر الأولي
يُرجى التأكد من أن الفلتر الأولي نظيف. إذا كان قد حان الوقت لتنظيفه، فيمكنك اتباع الخطوات التالية:
عدم إزالة مواد التغليف عن الفلتر
في حال لم تتم إزالة مواد التغليف البلاستيكية عن الفلتر، فقد يُصدر ذلك صوتًا غير اعتيادي. يُرجى التأكد من عدم وجود أي مواد تغليف بلاستيكية حول الفلاتر.
انسداد مدخل الهواء أو مخرجه بسبب عائق ما
قد ينسدّ مدخل الهواء أو مخرجه بسبب أجسام خارجية.
يُرجى التأكد من هذا الأمر وإبقاء مدخل الهواء ومخرجه مفتوحين.
إمكانية تعطّل جهاز تنقية الهواء
في حال عدم انطباق أي من الحالات المذكورة أعلاه، فقد يكون جهاز تنقية الهواء يواجه مشكلة تقنية. في هذه الحالة، يُرجى الاتصال بنا.
عدم إعادة تعيين عدّاد فترة استهلاك الفلتر
في بعض الأحيان، قد يحدث ألا تتم إعادة تعيين عدّاد فترة استهلاك الفلتر تلقائيًا بعد استبدال فلتر جهاز تنقية الهواء.
لحلّ هذه المشكلة، يُرجى اتباع الخطوات التالية: