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استبدال الفلتر

    تغيير فلاتر جهاز تنقية وترطيب الهواء 2 في 1

    أجهزة تنقية الهواء
    أجهزة تنقية الهواء
    جهاز إزالة الرطوبة
    أجهزة ترطيب الهواء-أجهزة إزالة الرطوبة
    جهاز تنقية الهواء 2 في 1
    أجهزة تنقية وترطيب الهواء 2 في 1

    تلتقط الفلاتر الجديدة والنظيفة جسيمات غير مرغوب فيها من الهواء كما تعزز تدفقه، ولكن من الممكن أن ينسدّ الفلتر مع مرور الوقت بسبب تخلّص جهازك من المواد الملوّثة الموجودة في الهواء. وبالتالي، لن يعمل جهازك بشكل فعّال. في حال حصل ذلك، يتعيّن عليك تغيير الفلتر.

    صُممت الفلاتر من Philips لتوفّر لك معدل تسليم فائق للهواء النظيف (CADR) بواسطة أجهزة تنقية الهواء الخاصة بنا، وهي تُعدّ أفضل الفلاتر لأجهزتنا. وتتميّز فلاترنا ببنية فريدة، إذ إنها مصنوعة من ألياف البوليبروبيلين المقاومة للاختراق والملحومة بالموجات فوق الصوتية والمضادة للبكتيريا. وتتميّز بنيات الفلاتر أيضًا بقدرتها على مقاومة الانسداد، كما تمنع الجسيمات المُلتقطة من التسرّب إلى الهواء مجددًا.
     

    عليك توخي الحذر من المقلّدين لأنهم وبالرغم من تقليدهم فلاترنا من ناحية الشكل، إلا أنهم بعيدون كل البعد عن تقليد فلاترنا من ناحية الأداء.

    فلتر جهاز تنقية الهواء
    مرشح Hepa

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    جهاز تنقية الهواء من السلسلة 1000

    يمكنك العثور على اسم المنتج على الجهة الخلفية من جهاز تنقية الهواء

     

    يمكنك بسهولة معرفة اسم جهاز تنقية الهواء من Philips. يكفي أن تنظر إلى الجهة الخلفية منه وستجد اسم المنتج مكتوبًا هناك، مثلاً جهاز تنقية الهواء من السلسة 1000 من Philips وإلى ما هنالك.

    كيفية تغيير الفلاتر: جهاز تنقية الهواء من السلسلة 1000 (AC12XX)


    قبل البدء:     يُرجى استبدال الفلتر عندما يومض A3/C7 على الشاشة. اغسل يدَيك بعد تغيير الفلتر. لا تلمس سطح الفلتر ذي الطيات، أو تشمّ الفلتر لأنه يحتوي على ملوّثات تم جمعها من الهواء.
    حالة ضوء التنبيه الخاص بالفلتر
    الإجراء
    يظهر A3 على الشاشة
    استبدال NanoProtect filter HEPA Series 3 (FY1410)‎
    يظهر C7 على الشاشة
    استبدال NanoProtect filter AC (FY1413)‎
    عرض A3 وC7 بالتناوب على الشاشة
    استبدال كلا الفلترَين
    جهاز تنقية الهواء من السلسلة 1000
    تنظيف فلتر الهواء

    الخطوة الأولى:

    أوقف تشغيل جهاز تنقية الهواء وافصله عن مأخذ الحائط. أخرج فلتر الهواء المُستخدم وفق حالة ضوء التنبيه الخاص بالفلتر المعروض على الشاشة. تخلّص من الفلتر المُستخدم.
    شراء فلتر لجهاز تنقية الهواء من Philips

    الخطوة 2:

    أزِل كل مواد التغليف عن الفلتر الجديد. وضع الفلاتر الجديدة داخل جهاز تنقية الهواء.
    فلتر Ac

    الخطوة 3:

    ضَع مقبس جهاز تنقية الهواء في مأخذ الحائط. المس زر قفل الأطفال لمدة 3 ثوانٍ لإعادة تعيين عداد فترة استهلاك الفلتر.

    شراء فلاتر لأجهزة تنقية الهواء من السلسلة 1000

    كيفية تغيير الفلاتر: جهاز تنقية الهواء من السلسلة 2000 (AC288X)


    قبل البدء:     يُرجى استبدال الفلتر عندما يومض A3/C7 على الشاشة. اغسل يدَيك بعد تغيير الفلتر. لا تلمس سطح الفلتر ذي الطيات، أو تشمّ الفلتر لأنه يحتوي على ملوّثات تم جمعها من الهواء.
    حالة ضوء التنبيه الخاص بالفلتر
    الإجراء
    يظهر A3 على الشاشة
    استبدال NanoProtect filter Series 3 (FY2422)‎
    يظهر C7 على الشاشة
    استبدال NanoProtect filter AC (FY2420)‎
    يظهر A3 و C7 بالتناوب على الشاشة
    استبدال كلا الفلترَين
    جهاز تنقية الهواء من السلسلة 2000
    فلاتر جهاز تنقية الهواء

    الخطوة الأولى:

    أوقف تشغيل جهاز تنقية الهواء وافصله عن مأخذ الحائط. أخرج فلتر الهواء المُستخدم وفق حالة ضوء التنبيه الخاص بالفلتر المعروض على الشاشة. تخلّص من الفلتر المُستخدم.
    مرشح Hepa

    الخطوة 2:

    أزِل كل مواد التغليف عن الفلتر الجديد. وضع الفلاتر الجديدة داخل جهاز تنقية الهواء.
    تنظيف جهاز تنقية الهواء

    الخطوة 3:

    ضَع مقبس جهاز تنقية الهواء في مأخذ الحائط. المس باستمرار زر إعادة التعيين لمدة 3 ثوانٍ لإعادة تعيين عداد فترة استهلاك الفلتر.

    شراء فلاتر لأجهزة تنقية الهواء من السلسلة 2000

    كيفية تغيير الفلاتر: جهاز تنقية الهواء من السلسلة 3000 (AC325X)


    قبل البدء:     يُرجى استبدال الفلتر عندما يومض A3/C7 على الشاشة. اغسل يدَيك بعد تغيير الفلتر. لا تلمس سطح الفلتر ذي الطيات، أو تشمّ الفلتر لأنه يحتوي على ملوّثات تم جمعها من الهواء.
    حالة ضوء التنبيه الخاص بالفلتر
    الإجراء
    يظهر A3 على الشاشة
    استبدال NanoProtect filter Series 3 (FY3433)‎
    يظهر C7 على الشاشة
    استبدال NanoProtect filter AC (FY3432)‎
    عرض A3 وC7 على الشاشة بالتناوب
    استبدال كلا الفلترَين
    جهاز تنقية الهواء من السلسلة 3000
    تغيير فلتر جهاز تنقية الهواء

    الخطوة الأولى:

    أوقف تشغيل جهاز تنقية الهواء وافصله عن مأخذ الحائط. أخرج فلتر الهواء المُستخدم وفق حالة ضوء التنبيه الخاص بالفلتر المعروض على الشاشة. تخلّص من الفلتر المُستخدم.
    مكان وضع جهاز تنقية الهواء

    الخطوة 2:

    أزِل كل مواد التغليف عن الفلتر الجديد. وضع الفلاتر الجديدة داخل جهاز تنقية الهواء.
    تنظيف فلتر الهواء

    الخطوة 3:

    ضَع مقبس جهاز تنقية الهواء في مأخذ الحائط. المس باستمرار زر إعادة التعيين لمدة 3 ثوانٍ لإعادة تعيين عداد فترة استهلاك الفلتر.

    شراء فلاتر لأجهزة تنقية الهواء من السلسلة 3000

    كيفية تغيير الفلاتر: جهاز تنقية الهواء من السلسلة 6000 (AC6XXX)

     

    قبل البدء: يُرجى استبدال الفلتر عندما يومض A3/C7 على الشاشة. اغسل يدَيك بعد تغيير الفلتر. لا تلمس سطح الفلتر ذي الطيات، أو تشمّ الفلتر لأنه يحتوي على ملوّثات تم جمعها من الهواء.

    حالة ضوء التنبيه الخاص بالفلتر
    اتبع هذه الخطوات
    يُضيء المنبّه ويظهر A5 على الشاشة
    استبدال NanoProtect HEPA S3 filter (FY6172)‎
    يُضيء المنبّه ويظهر C7 على الشاشة   
    استبدال NanoProtect AC filter (FY6171)‎
    يُضيء المنبّه، ويظهر A5 و C7 بالتناوب على الشاشة
    استبدال فلتر NanoProtect HEPA S3 وفلتر NanoProtect AC
    جهاز تنقية الهواء من السلسلة 6000
    فلاتر جهاز تنقية الهواء

    الخطوة الأولى:

    أوقف تشغيل جهاز تنقية الهواء وافصله عن مأخذ الحائط. أخرج فلتر الهواء المُستخدم وفق حالة ضوء التنبيه الخاص بالفلتر المعروض على الشاشة. تخلّص من الفلتر المُستخدم.
    مرشح Hepa

    الخطوة 2:

    أزِل كل مواد التغليف عن الفلتر الجديد. وضع الفلاتر الجديدة داخل جهاز تنقية الهواء.

    ضَع مقبس جهاز تنقية الهواء في مأخذ الحائط. المس باستمرار زر إعادة التعيين لمدة 3 ثوانٍ لإعادة تعيين عداد فترة استهلاك الفلتر.

    شراء فلاتر لأجهزة تنقية الهواء من السلسلة 6000

    ماذا عن الفلتر الأولي؟
    كيف بإمكاني تغييره؟

    من الممكن (ومن الضروري) غسل الفلتر الأولي شهريًا. 
    يُرجى مراجعة دليل المستخدم للاطلاع على كيفية غسل الفلتر الأولي للطراز المحدد لديك. 
    (بالنسبة لبعض أجهزة تنقية الهواء، قد يتعيّن عليك غسل الفلاتر بمياه الحنفية؛ أما بالنسبة لأنواع أخرى، فعليك استخدام جهاز شفط الهواء).
    Air Matters app logo

    تنزيل تطبيق Air Matters لتتلقى إشعارات بشأن عمر الفلتر

    لتوفير معلومات حول جودة الهواء في الداخل والخارج.
    لتقديم نصائح مفيدة للمساعدة في التحكّم بحالات الحساسية لديك.
    يمكنك التحكّم بجهاز تنقية الهواء وتغيير سرعة المروحة وتعيين جداول معيّنة.
    الاطلاع على فترة استهلاك الفلتر وتلقي إشعار عندما يحين وقت الاستبدال.
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    تطبيق جودة الهواء

    الأسئلة الأكثر تداولاً عن فلاتر أجهزة تنقية الهواء

    جهاز تنقية الهواء من Philips لديّ يصدر رائحةً كريهة/مزعجة

    صدور رائحة بلاستيك أثناء الاستخدام الأولي

    في المرة الأولى لاستخدامك جهاز تنقية الهواء، قد يُصدر هذا الأخير رائحة بلاستيك. 
    لا داعي للقلق، فهذا الأمر طبيعي وستختفي الرائحة بالكامل خلال أيام معدودة. 
    أما إذا أصدر الجهاز رائحة حريق، فننصحك بالاتصال بنا.

     

    اتساخ الفلتر

    عندما يكون فلتر جهاز تنقية الهواء (A وB في الصورة أدناه) متسخًا، فقد ينتج عن ذلك رائحة غبار. 

    في هذه الحالة، يُرجى استبدال الفلتر.

    فلتر-فلتر أولي-جهاز تنقية الهواء

    امتص الفلتر الغازات لأقصى حد ممكن.
    عندما يمتص الفلتر الغازات لأقصى حد ممكن، قد ينتج عن ذلك رائحة غبار.
    نوصي بشدّة باستبدال الفلتر عندما يشير المنبه إلى ذلك (يُرجى مراجعة المؤشرات المحددة لجهاز تنقية الهواء لديك في دليل المستخدم).
    لا تقم بتنظيف هذا الفلتر أو غسله أو شفطه بالهواء.

     

    اتساخ الفلتر الأولي

    قد يُصدر جهاز تنقية الهواء من Philips رائحةً مزعجة عندما يكون الفلتر الأولي (C في الصورة أعلاه) متسخًا.

    من الممكن (ومن الضروري) غسل الفلتر الأولي شهريًا.  يُرجى مراجعة دليل المستخدم للاطلاع على كيفية غسل الفلتر الأولي للطراز المحدد لديك (بالنسبة لبعض أجهزة تنقية الهواء، يتعيّن عليك غسل الفلاتر بمياه الحنفية؛ أما بالنسبة لأنواع أخرى، فعليك استخدام جهاز شفط الهواء).

    هل أستطيع غسل الفلاتر/الفلتر الأولي لجهاز تنقية الهواء من Philips؟
    يمكنك تنظيف الفلتر الأولي أو غسله (المشار إليه بـ C في الصورة أدناه). 

    لا يمكن غسل الفلترَين الآخرَين (المشار إليهما بـ A وB في الصورة أدناه): بل يجب استبدالهما. يُرجى مراجعة دليل المستخدم للاطلاع على مؤشرات الاستبدال المحددة لطرازك.
    فلتر-فلتر أولي-جهاز تنقية الهواء
    هل يجب عليّ إعادة تعيين جهاز تنقية/ترطيب الهواء من Philips بعد استبدال الفلتر؟

    إعادة تعيين جهاز تنقية أو ترطيب الهواء بعد استبدال الفلتر

    يجب إعادة تعيين جهاز تنقية أو ترطيب الهواء من Philips بعد كل عملية استبدال للفلتر. ويهدف ذلك إلى تنشيط نظام التعداد للفلتر (الفلاتر) الجديد. 

    فضلاً عن ذلك، لقد تم تجهيز جهاز تنقية/ترطيب الهواء بمنبّه لاستبدال الفلتر. ويقوم هذا الأخير بتحذيرك عندما يحين الوقت لتنظيف الفلتر (الفلتر الأولي فقط) واستبداله. 

    في حال لم تقم بإعادة تعيين جهاز تنقية أو ترطيب الهواء بعد الاستبدال بفلتر جديد، فسينبّهك الجهاز لاستبدال الفلتر.

    جهاز تنقية الهواء من Philips يصدر صوتًا غير اعتيادي

    إمكانية انسداد الفلتر الأولي 

    يُرجى التأكد من أن الفلتر الأولي نظيف. إذا كان قد حان الوقت لتنظيفه، فيمكنك اتباع الخطوات التالية:

     

    1. أوقف تشغيل الجهاز وافصله عن مأخذ الحائط.
    2. اسحب الجزء السفلي من اللوحة (الجزء الأمامي أو الخلفي من جهاز تنقية الهواء) لإزالته من الجهاز
    3. اضغط على المشبكَين نحو الأسفل واسحب الفلتر الأولي باتجاهك (شاهد الصورة أدناه)
    4. اغسل الفلتر الأولي تحت مياه الحنفية. إذا كان الفلتر الأولي متسخًا للغاية، فاستخدم فرشاة ناعمة لإزالة الغبار
    5. جفّف الفتر الأولي بالهواء حتى يجف تمامًا.
    push-pull-pre-filter

    عدم إزالة مواد التغليف عن الفلتر

    في حال لم تتم إزالة مواد التغليف البلاستيكية عن الفلتر، فقد يُصدر ذلك صوتًا غير اعتيادي. يُرجى التأكد من عدم وجود أي مواد تغليف بلاستيكية حول الفلاتر. 

     

    انسداد مدخل الهواء أو مخرجه بسبب عائق ما

    قد ينسدّ مدخل الهواء أو مخرجه بسبب أجسام خارجية.

    يُرجى التأكد من هذا الأمر وإبقاء مدخل الهواء ومخرجه مفتوحين.

    إمكانية تعطّل جهاز تنقية الهواء 
    في حال عدم انطباق أي من الحالات المذكورة أعلاه، فقد يكون جهاز تنقية الهواء يواجه مشكلة تقنية. في هذه الحالة، يُرجى الاتصال بنا.

    إضاءة مؤشر استبدال فلتر جهاز تنقية الهواء من Philips باستمرار

    عدم إعادة تعيين عدّاد فترة استهلاك الفلتر

    في بعض الأحيان، قد يحدث ألا تتم إعادة تعيين عدّاد فترة استهلاك الفلتر تلقائيًا بعد استبدال فلتر جهاز تنقية الهواء.

     

    لحلّ هذه المشكلة، يُرجى اتباع الخطوات التالية:

     

    1. توصيل جهاز تنقية الهواء
    2. الضغط على زر الطاقة
    3. لمس زر إعادة التعيين باستمرار لثلاثة ثوانٍ

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