إن فرشاة الأسنان الكهربائية الأكثر طورًا لدينا تلبي احتياجاتك دائمًا؛ فهي تستشعر أسلوب تنظيف الأسنان بالفرشاة الذي تتبّعه وتتكيّف معه فيما تنظّف أسنانك باستخدام رأس الفرشاة المتكامل Premium.
إن فرشاة الأسنان الكهربائية الأكثر طورًا لدينا تلبي احتياجاتك دائمًا؛ فهي تستشعر أسلوب تنظيف الأسنان بالفرشاة الذي تتبّعه وتتكيّف معه فيما تنظّف أسنانك باستخدام رأس الفرشاة المتكامل Premium.
تستشعر الضغط، والحركة، والتغطية والمزيد غير ذلك، لغاية 100 مرة في الثانية.
تتكيّف معك تلقائيًا وفي الوقت الحقيقي، من خلال ضبط القوة عند استشعار ضغط مفرط.
العناية بصحة فمك من خلال تنظيف الأسنان وتبييضها، وحماية اللثّة، ومساعدتك في تنظيف أسنانك بالفرشاة بشكل أفضل مع مرور الوقت.
ولّت أيام استبدال رؤوس الفرشاة. يُعدّ رأس الفرشاة المتكامل Premium الأفضل لدينا على الإطلاق وهو كل ما تحتاج إليه للحصول على أسنان أكثر نظافةً وبياضًا ولثّة صحية أكثر. يلبي رأس الفرشاة هذا كل احتياجاتك.
تطبيق Philips Sonicare
يتم تشغيل تطبيق Philips Sonicare بالذكاء الاصطناعي، وهو يعمل بتناغم تام مع فرشاة الأسنان Sonicare 9900 Prestige. تتم مزامنة بيانات تنظيف الأسنان الخاصة بك بشكل مستمر، لتكون التوجيهات المخصصة من الميزات الذكية في متناول يديك دائمًا.
تخلّص من البلاك مع تقنية الاهتزازات الصوتية، وهي معيارنا القياسي في التنظيف الفعال واللطيف. أثناء تنظيف الأسنان بالفرشاة، يمكنك تنظيف المناطق التي يصعب الوصول إليها بفضل ما يصل إلى 62000 حركة فرشاة في الدقيقة وسائل ديناميكي، لفم نظيف ومنتعش بصورة استثنائية.
يمكن وضع حقيبة السفر الأنيقة والصغيرة في أي حقيبة لتوفير راحة تامة أثناء تواجدك خارج المنزل. والحقيبة المتينة مغلّفة بجلد ناعم ,غير حيواني.
يمكنك إعادة شحن فرشاة أسنانك من دون إزالتها من الحقيبة باستخدام كبل USB-C.
عندما يحين الوقت لشحن فرشاة الأسنان، ما عليك سوى وضعها على قاعدة الشاحن مع الحامل الشفاف أو بدونه. مظهران مثاليان لإبراز تصميم فرشاة الأسنان العصري والأنيق والمذهل.
تتمحور تجربة Sonicare 9900 Prestige حول التقنية العالية المتوفرة بأسلوب أنيق وتصميم صغير الحجم. تتميّز فرشاة الأسنان بمواد فاخرة وبأنها أقصر بـ 18 مم مقارنة بالطراز السابق، ما يجعل هذا الجهاز الفاخر جذابًا رائع الملمس.
ابدأ بتنظيف أسنانك على الفور بعد الضغط ببساطة على زر التحكّم بالطاقة المضمّن. وبفضل عدم وجود أي فراغات أو وصلات مرئية بين الزر والمقبض، تبقى Sonicare 9900 Prestige نظيفة.
تنظيف كل جزء
من فمك
صحية أكثر لغاية 7 مرات
في غضون أسبوعيَن فقط
مثالية في المنزل
أو أثناء التنقل
للسماح لك ببدء
تنظيف الأسنان بالفرشاة على الفور
|تقنية Bluetooth® اللاسلكية
|
|مصدر الإمداد بالطاقة
|
|البطارية
|
|فترة التشغيل (فارغة إلى ممتلئة)
|
|نوع البطارية
|
|اللون
|
|الضمان
|
|التوافق مع Android
|
|توافق مع نظام iOS
|
|توافق المقبض
|
|مؤشر مستوى البطارية
|
|المقبض
|
|حقيبة سفر
|
|تذكير بالاستبدال من BrushSync
|
|رؤوس الفرشاة
|
|المقبض
|
|علبة شحن USB لفرشاة الأسنان Prestige
|
|قاعدة الشاحن
|
|كبل USB
|
|الفوائد الصحية
|
|السرعة
|
|الأداء
|
|موقت
|
|فوائد التبييض
|
|معلومات عن الضغط
|
|ملاحظات حول حركة الفرك
|
|مستشعر الضغط
|
|مستشعر الوضعية
|
|مستشعر حركة الفرك
|
|خريطة فم ثلاثية الأبعاد
|
|قوة تكيّفية
|
|الذكاء الاصطناعي
|
|توجيه في الوقت الحقيقي
|
|أوضاع قابلة للتخصيص
|
|تقنية Bluetooth® اللاسلكية
|
|مصدر الإمداد بالطاقة
|
|تقنية Bluetooth® اللاسلكية
|
|مصدر الإمداد بالطاقة
|
|البطارية
|
|فترة التشغيل (فارغة إلى ممتلئة)
|
|نوع البطارية
|
|اللون
|
|الضمان
|
|التوافق مع Android
|
|توافق مع نظام iOS
|
|توافق المقبض
|
|مؤشر مستوى البطارية
|
|المقبض
|
|حقيبة سفر
|
|تذكير بالاستبدال من BrushSync
|
|رؤوس الفرشاة
|
|المقبض
|
|علبة شحن USB لفرشاة الأسنان Prestige
|
|قاعدة الشاحن
|
|كبل USB
|
|الفوائد الصحية
|
|السرعة
|
|الأداء
|
|موقت
|
|فوائد التبييض
|
|معلومات عن الضغط
|
|ملاحظات حول حركة الفرك
|
|مستشعر الضغط
|
|مستشعر الوضعية
|
|مستشعر حركة الفرك
|
|خريطة فم ثلاثية الأبعاد
|
|قوة تكيّفية
|
|الذكاء الاصطناعي
|
|توجيه في الوقت الحقيقي
|
|أوضاع قابلة للتخصيص
|
رأس A3 Premium المتكامل علبة شحن USB لفرشاة الأسنان Prestige كبل شاحن USB-C قاعدة الشاحن
فرشاة الأسنان Sonicare 9900 Prestige
رأس A3 Premium المتكامل
علبة شحن USB لفرشاة الأسنان Prestige
كبل شاحن USB-C
قاعدة الشاحن
HX9992/22
HX9992/21
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