Sonicare 9900 Prestige 

تنظيف الأسنان بتقنية الاهتزازات الصوتية:

درجة متقدّمة من التنظيف الفعال



تخلّص من البلاك مع تقنية الاهتزازات الصوتية، وهي معيارنا القياسي في التنظيف الفعال واللطيف. أثناء تنظيف الأسنان بالفرشاة، يمكنك تنظيف المناطق التي يصعب الوصول إليها بفضل ما يصل إلى 62000 حركة فرشاة في الدقيقة وسائل ديناميكي، لفم نظيف ومنتعش بصورة استثنائية.