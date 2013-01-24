هل أحتاج إلى تنظيف أسناني بالخيط

سمع الجميع هذا السؤال من طبيب الأسنان في مرحلة ما: "هل تنظف أسنانك بالخيط؟ من الناحية المثالية، ستكون إجابتك "نعم". من الأفضل أن تقول بثقة أنك تنظف أسنانك بالخيط بالشكل الصحيح مما يعني أنك تقوم بإزالة كل اللويحات السنية (البلاك) من أسنانك بكفاءة.
سمع الجميع هذا السؤال من طبيب الأسنان في مرحلة ما: "هل تنظف أسنانك بالخيط؟ من الناحية المثالية، ستكون إجابتك "نعم". من الأفضل أن تقول بثقة أنك تنظف أسنانك بالخيط بالشكل الصحيح مما يعني أنك تقوم بإزالة كل اللويحات السنية (البلاك) من أسنانك بكفاءة.
إن تنظيف الأسنان بالخيط مرة واحدة في اليوم يمكن أن يكون له تأثير كبير على صحتك العامة. فإنه يزيل تراكم البكتيريا واللويحات السنية (البلاك) تراكم ، والدخول للمناطق التي لا يمكن أن تصل إليها فرشاة الأسنان - أو في المناطق التي يعلق بها الطعام وهذا ما يجعل تنظيف الأسنان بالخيط أمراً ضرورياً للحفاظ على صحة اللثة، مما يجعل التنظيف بالخيط جزءا أساسيا من روتينك اليومي.
تم تصميم الخيط للوصول الى الأماكن التي يصعب على فرشاة الأسنان الوصول إليها، أي ما بين الأسنان. هذا يجعل الأسنان خالية من البكتيريا واللويحات السنية، مما يقلل من خطر مشاكل صحة الفم مثل اللويحات السنية (البلاك) أو رائحة الفم الكريهة. الخيط هو وسيلة رائعة لإزالة بقايا الغذاء تلقائياً من بين أسنانك، ويتم كل يوم فمن المؤكد أنه يحافظ على فمك صحياً جداً.
إذا كنت لا تحب فكرة وضع الخيط بين أسنانك، جرّب استخدام AirFloss من فيليبس. إنه العلاج المصمم خصيصاً ليسمح لك بالتنظيف بين أسنانك باستخدام رشقات من الهواء والماء. انها آمنة ولطيفة وتتيح لك تنظيف الفم بأكمله في 60 ثانية فقط.