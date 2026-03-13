تبدأ أنماط الحياة الصحية من هنا. سجّل الآن واحصل على مزايا حصرية.
ضمان لمدة عامين
منقي الهواء وجهاز مرطب للهواء
جميع السلاسل
جهاز تنظيف الهواء
تم إيقافه
الدعم
AC3256/90
الانتقال إلى المتجر
تسجيل الدخول أو إنشاء حساب
ستتمكّن من الوصول إلى الدلائل والدعم المخصص والمزيد غير ذلك على الفور. كذلك، فهو يتميّز بالسرعة والسهولة.
AC3256_UM_MET
يمكن لتقنية VitaShield IPS إزالة الجسيمات الصغيرة جدًا بحجم يصل إلى 0,02 ميكرون ونسبة 99,97% من المواد المسببة للحساسية الشائعة والمحمولة في الهواء بطريقة طبيعية وعلى المدى الطويل.
الاتصال بشركة Philips
تسرّنا مساعدتك