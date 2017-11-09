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  • استمتعي ببشرة ناعمة وخالية من الشعر لمدة 6 أشهر* استمتعي ببشرة ناعمة وخالية من الشعر لمدة 6 أشهر* استمتعي ببشرة ناعمة وخالية من الشعر لمدة 6 أشهر*

    Lumea Prestige جهاز إزالة الشعر بتقنية IPL

    BRI954/60

    استمتعي ببشرة ناعمة وخالية من الشعر لمدة 6 أشهر*

    يشكّل جهاز Lumea Prestige من Philips أقوى جهاز بتقنية IPL نقدّمه على الإطلاق، وهو مصمم ليتناسب مع منحنيات جسمك وللاستمتاع بأسهل تجربة في المنزل. تتميّز الملحقات الذكية بشكل مقوّس وفريد لتتلاءم مع منحنيات جسمك بطريقة مثالية ولتعديل برامج العلاج بحسب كل منطقة من الجسم.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Lumea Prestige جهاز إزالة الشعر بتقنية IPL

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    استمتعي ببشرة ناعمة وخالية من الشعر لمدة 6 أشهر*

    ملحقات ذكية ومصممة لتزويدك بأفضل النتائج

    • 3 ملحقات ذكية
    • المناطق الدقيقة، الجسم، الوجه
    • مع مستشعر SmartSkin
    • الاستخدام مع أسلاك أو من دونها
    تقنية IPL المتطورة للاستخدام في المنزل، تم تطويرها بالتعاون مع أطباء الأمراض الجلدية

    تقنية IPL المتطورة للاستخدام في المنزل، تم تطويرها بالتعاون مع أطباء الأمراض الجلدية

    يشير مصطلح IPL إلى الضوء النبضي المكثف. يقوم Philips Lumea بتطبيق نبضات الضوء الخفيفة على جذور الشعر، لوضع بصيلات الشعر في "مرحلة الراحة". بالتالي، تنخفض كمية الشعر في جسمك بشكل تدريجي. ويساعد تكرار جلسات العلاج في الحصول على بشرة رائعة وخالية من الشعر وناعمة كالحرير. إن جلسات العلاج لمنع نمو الشعر من جديد آمنة ولطيفة على البشرة، حتى في المناطق الحساسة. تم اختبار Philips Lumea سريريًا وتم تطويره بالتعاون مع أطباء الأمراض الجلدية لعلاج سهل وفعال، من راحة منزلك.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات الفنية. الملحقات

      ملحق لعلاج الجسم
      • الشكل: محدّب مقوّس
      • حجم النافذة: 4,1 سم2
      • علاج مخصص للجسم
      ملحق لعلاج الوجه
      • الشكل: مسطّح
      • حجم النافذة: 2 سم2، فلتر إضافي
      • علاج مخصص للوجه
      ملحقات للعلاج الدقيق
      • الشكل: مقعر مقوّس، دقيق
      • حجم النافذة: 3 سم2
      • علاج مخصص لمنطقة الإبطَين
      • علاج مخصص لمنطقة البيكيني

    • مناطق الاستخدام

      مناطق الجسم
      • الذراعان
      • الأرجل
      • البطن
      مناطق الوجه
      • الذقن
      • الشفة العليا
      • خط الفك السفلي
      المناطق الحساسة
      • الإبطان
      • البيكيني

    • إعدادات قابلة للضبط والأمان

      فلتر مضمّن للأشعة فوق البنفسجية
      يحمي بشرتكِ من ضوء الأشعة فوق البنفسجية
      5 إعدادات لطاقة الضوء
      قابلة للتعديل لتلائم نوع بشرتك
      نظام أمان مضمّن
      يمنع الوميض غير المقصود
      مستشعر لون البشرة
      للكشف عن لون بشرتك
      مستشعر SmartSkin
      الإعداد الصحيح عند الطلب

    • وضع الاستخدام

      وضع التمرير والوميض
      للتطبيق السريع
      وضع الضغط والوميض
      للاستخدام على المناطق الصغيرة
      استخدام سلكي / لاسلكي
      الاستخدام مع أسلاك أو من دونها

    • الطاقة

      الفولتية
      100-240 فولت

    • المواصفات الفنية

      مصباح الأداء العالي
      يوفر <gt/> 250000 ومضة

    • الخدمة

      الضمان
      ضمان عالمي لمدة سنتين

    • العناصر المضمنة

      تعليمات الاستخدام
      دليل المستخدم
      التخزين
      حقيبة صغير فاخرة
      محول
      19,5 فولت / 4000 ميللي أمبير

    • وقت الاستخدام

      منطقة الإبطَين
      2,5 دقائق
      خط البيكيني
      دقيقتان
      مناطق الوجه
      1,5 دقائق
      أسفل الساقَين
      8,5 دقائق

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    • نتيجة متوسطة لانخفاض نمو الشعر بنسبة 78% على الساقَين، بعد 12 جلسة علاج، دراسة موضوعية تم إجراؤها على 48 امرأة في هولندا والنمسا
    • *انخفاض نمو الشعر بنسبة تصل إلى 92% بعد 3 جلسات علاج عند اتباع جدول العلاج، تم القياس على الساقين، تختلف النتائج الفردية
    • ** دراسة أجريت في هولندا والنمسا ضمّت 46 امرأة، بعد 3 جلسات علاج على منطقة الإبطين ومنطقة البيكيني والساقَين وجلستَي علاج على الوجه
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