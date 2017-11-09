BRI954/60
استمتعي ببشرة ناعمة وخالية من الشعر لمدة 6 أشهر*
يشكّل جهاز Lumea Prestige من Philips أقوى جهاز بتقنية IPL نقدّمه على الإطلاق، وهو مصمم ليتناسب مع منحنيات جسمك وللاستمتاع بأسهل تجربة في المنزل. تتميّز الملحقات الذكية بشكل مقوّس وفريد لتتلاءم مع منحنيات جسمك بطريقة مثالية ولتعديل برامج العلاج بحسب كل منطقة من الجسم.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يشير مصطلح IPL إلى الضوء النبضي المكثف. يقوم Philips Lumea بتطبيق نبضات الضوء الخفيفة على جذور الشعر، لوضع بصيلات الشعر في "مرحلة الراحة". بالتالي، تنخفض كمية الشعر في جسمك بشكل تدريجي. ويساعد تكرار جلسات العلاج في الحصول على بشرة رائعة وخالية من الشعر وناعمة كالحرير. إن جلسات العلاج لمنع نمو الشعر من جديد آمنة ولطيفة على البشرة، حتى في المناطق الحساسة. تم اختبار Philips Lumea سريريًا وتم تطويره بالتعاون مع أطباء الأمراض الجلدية لعلاج سهل وفعال، من راحة منزلك.
المواصفات الفنية. الملحقات
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إعدادات قابلة للضبط والأمان
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