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  • بشرة خالية من الشعر لمدة 6 أشهر* بشرة خالية من الشعر لمدة 6 أشهر* بشرة خالية من الشعر لمدة 6 أشهر*

    Lumea IPL 9000 Series جهاز إزالة الشعر بتقنية IPL

    BRI955/60

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    بشرة خالية من الشعر لمدة 6 أشهر*

    تقنية IPL الأكثر فعالية، بعد 6 أشهر من دورة العلاج الكامل** تتيح تقنية IPL مع SenseIQ إزالة الشعر بشكل كامل ولفترة تدوم طويلاً من راحة منزلك. يمكن الاستمتاع ببشرة فائقة النعومة مع التوجيه المخصص في تطبيق Lumea IPL.

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    Lumea IPL 9000 Series جهاز إزالة الشعر بتقنية IPL

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    بشرة خالية من الشعر لمدة 6 أشهر*

    بفضل تقنية IPL الأسرع والأكثر فعالية التي نقدّمها

    • مع تقنية SenseIQ
    • المناطق الدقيقة، والجسم والوجه
    • مع مستشعر SmartSkin
    • استخدام سلكي ولاسلكي
    • 3 ملحقات ذكية
    تقنية SenseIQ لإزالة الشعر بطريقة مخصصة

    تقنية SenseIQ لإزالة الشعر بطريقة مخصصة

    الاستشعار. يكتشف مستشعر SmartSkin من Lumea لون بشرتك ويشير إلى إعداد الضوء الأكثر راحة لك. التكيّف. تتكيّف الملحقات الذكية مع برامج مخصصة لكل منطقة من الجسم. العناية. تم تطوير الجهاز بالتعاون مع أطباء الأمراض الجلدية وقد كنت أنت مصدر إلهامنا، لإزالة الشعر بلطف ولفترة تدوم طويلاً، حتى في المناطق الحساسة****.

    ملائم لأنواع مختلفة من الشعر والبشرة

    ملائم لأنواع مختلفة من الشعر والبشرة

    يعمل جهاز Lumea IPL 9000 Series من Philips بفعالية على أنواع مختلفة من الشعر والبشرة. فهو يعمل على الشعر الأشقر الداكن والبني والأسود الطبيعي وعلى ألوان البشرة التي تتدرج من البشرة البيضاء الفاتحة جدًا إلى البشرة البنية الداكنة. تحتاج تقنية IPL إلى تباين بين لون الشعر ولون البشرة، بالتالي (كما هي الحال مع العلاجات الأخرى المستندة إلى تقنية IPL) لا يمكن استخدام Lumea IPL من Philips لمعالجة الشعر الأبيض أو الرمادي أو الأشقر الفاتح أو الأصهب، كما أنه غير ملائم للبشرة الداكنة جدًا.

    تقنية IPL للاستخدام المنزلي، مطوّرة بالتعاون مع أطباء الأمراض الجلدية

    يشير مصطلح IPL إلى الضوء النبضي المكثّف. وهي تقنية تستخدم ضوءًا خفيفًا ودافئًا لمنع نمو الشعر. ينتقل الضوء إلى جذور الشعر ليُدخِل البصيلة في مرحلة الراحة ويحفِّز اقتلاع الشعر. يؤدّي تكرار جلسات العلاج بشكل منتظم إلى منع نمو الشعر من جديد، للحصول على بشرة ناعمة الملمس وخالية من الشعر. تم تطوير جهاز Lumea من Philips بالتعاون مع أطباء الأمراض الجلدية وتم اختباره سريريًا للتأكد من أن جلسات العلاج سهلة وفعالة ومريحة حتى على المناطق الحساسة، كل ذلك من راحة منزلك.

    علاج مثبت على أنه لطيف وفعّال

    تُظهر الدراسات الموضوعية انخفاض نمو الشعر بنسبة تصل إلى 92% بعد ثلاث جلسات علاج***. قومي بإجراء أول أربع جلسات علاج مرة كل أسبوعَين، وجلسات العلاج الثماني التالية مرة كل أربعة أسابيع. وبعد مرور 12 جلسة علاج، يمكنك الاستمتاع ببشرة ناعمة وخالية من الشعر لمدة ستة أشهر*.

    إجمالي 450000 ومضة*****

    يوفر المصباح لغاية 450000 ومضة طوال فترة استهلاكه***** .

    ملحقات ذكية لتعديل العلاج بحسب كل منطقة

    يختلف شعر الجسم ومنحنياته باختلاف المنطقة، لذا تحتاج كل منطقة من الجسم إلى علاج مختلف لضمان توفير أفضل النتائج. يأتي جهاز Lumea Prestige من Philips مزوّدًا بملحقات ذكية، وهي تتميّز بشكل مقوّس وفريد لمناطق الجسم (الساقين، والذراعين والمعدة) وللوجه (الشفة العلوية، والذقن). ويختلف كل ملحق ذكي من حيث الشكل، وحجم النافذة، والفلتر، ويشغّل برنامج علاج مصممًا لمنطقة معيّنة من الجسم لدى إضافته إلى الجهاز. يسمح هذا المزيج من التصميم الفريد والعلاجات المخصصة بتقديم علاج فعّال وآمن حتى على أكثر المناطق الحساسة أو الدقيقة.

    ملحق دقيق لمنطقة البيكيني والإبطَين

    يتميّز الملحق الدقيق والذكي بحجم متوسط مع نافذة مقاس 3 سم2 لتغطية دقيقة لمنطقة البيكيني والإبطَين. يتتبّع التصميم المقوّس بدقة منحنيات جسمك لملامسة البشرة بصورة فائقة. وعند تركيب الملحق على الجهاز، يتم تعديل برنامج مخصص لهذه المناطق من الجسم بالتحديد.

    ملحق للجسم مع تصميم مقوّس إلى الداخل

    يتميّز ملحق الجسم الذكي بأكبر نافذة معالجة نقدّمها على الإطلاق: 4,1 سم2، فهو مثالي لعلاج مناطق الجسم الأكبر بشكل أسرع، مثل الساقَين، والذراعَين والمعدة. وفي الواقع، يمكنك معالجة الجزأين السفليَين من الساقَين في غضون 8,5 دقائق فقط. يتميّز الملحق بتصميم مقوّس إلى الداخل لتتبّع منحنيات جسمك وملامسة البشرة بصورة فائقة. وعند تركيب هذا الملحق على الجهاز، يتم تعديل برنامج مخصص لمنطقة جسمك بشكل خاص. أظهرت نسبة 83% من النساء رضاهنّ عن انخفاض نمو الشعر في الساقَين******

    ملحق دقيق للوجه مع فلتر إضافي

    تم تصميم ملحق الوجه بعناية ليقدّم لك نافذة علاج صغيرة ومسطّحة بحجم 2 سم2، لتتمكّني من معالجة شعر الوجه بفعالية ولطف. يُعدّ هذا الملحق مثاليًا للشفة العلوية أو الذقن أو خط الفكّ، ويأتي مزودًا أيضًا بفلتر إضافي مضمّن. وعند إضافة هذا الملحق الذكي إلى الجهاز، يتم تعديل علاج الضوء تلقائيًا ليكون مناسبًا لوجهك بشكل خاص. أظهرت نسبة 84% من النساء رضاهنّ عن انخفاض نمو الشعر على الوجه******.

    مستشعر SmartSkin مع 5 إعدادات للراحة

    يحتوي جهاز Lumea IPL مع تقنية SenseIQ على خمسة إعدادات ضوء يسهل الاختيار من بينها. يكتشف مستشعر SmartSkin لون بشرتك ومن ثم يشير إلى إعداد الضوء الأكثر راحة لك لأي منطقة تقومين بعلاجها.

    استخدام لاسلكي

    يُعدّ Lumea IPL 9000 Series الجهاز اللاسلكي الوحيد لدينا الذي يعمل بتقنية IPL، لمعالجة مناطق الجسم التي يصعب الوصول إليها من دون أي سلك يعيق الاستخدام. بالإضافة إلى ذلك، تساعدك إمكانية التشغيل اللاسلكي في علاج الشعر في جسمك براحة أينما كنت في المنزل.

    خصِّصي طريقة العلاج مع تطبيق Lumea IPL من Philips

    يساعدك تطبيق Lumea IPL المجاني في الحصول على نتائج أفضل********. لذا أصبح من السهل جدًا الحصول على بشرة ناعمة وخالية من الشعر لمدة ستة أشهر*، وكل ذلك من راحة منزلك. سيساعدك التطبيق سهل الاستخدام في كل خطوة، من خلال تلميحات ونصائح حول التقنية التي تتبعينها. وتساعدك برامج العلاج المخصصة والجدولة القابلة للتعديل في إدارة جلسات العلاج، بحيث تناسب نمط حياتك تمامًا. بالتالي، ستكونين جاهزة دائمًا بأسرع طريقة ممكنة.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات الفنية. الملحقات

      ملحق لعلاج الجسم
      • الشكل: متقوّس إلى الخارج
      • حجم النافذة: 4,1 سم2
      • علاج مخصص للجسم
      ملحق لعلاج الوجه
      • الشكل: مسطّح
      • حجم النافذة: 2 سم2، فلتر إضافي
      • علاج مخصص للوجه
      ملحقات للعلاج الدقيق
      • الشكل: متقوّس إلى الداخل، دقيق
      • حجم النافذة: 3 سم2
      • علاج مخصص لمنطقة الإبطَين
      • علاج مخصص لمنطقة البيكيني

    • مناطق الاستخدام

      مناطق الجسم
      • الذراعان
      • الساقان
      • المعدة
      مناطق الوجه
      • الشفة العلوية
      • الذقن
      • خط الفكّ
      المناطق الحساسة
      • تحت الإبطين
      • البيكيني

    • إعدادات قابلة للضبط والأمان

      فلتر مضمّن للأشعة فوق البنفسجية
      حماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية
      5 إعدادات لطاقة الضوء
      قابلة للضبط بحسب نوع بشرتك
      نظام أمان مضمّن
      تفادي الوميض غير المقصود
      مستشعر لون البشرة
      اكتشاف لون بشرتك
      مستشعر SmartSkin
      الإعداد المناسب عند الطلب

    • وضع الاستخدام

      وضع التمرير والوميض
      لتطبيق سريع
      وضع الضغط والوميض
      للعلاج على المناطق الصغيرة
      استخدام سلكي / لاسلكي
      استخدام سلكي ولاسلكي

    • الطاقة

      الفولتية
      100-240 فولت

    • المواصفات الفنية

      مصباح الأداء العالي
      توفير 450000 ومضة*****

    • الخدمة

      الضمان
      ضمان عالمي لمدة سنتَين

    • العناصر المضمنة

      تعليمات الاستخدام
      دليل المستخدم
      التخزين
      حقيبة فاخرة
      محول
      19,5 فولت / 4000 مللي أمبير

    • وقت الاستخدام

      تحت الإبطين
      2,5 دقائق
      خط البيكيني
      دقيقتان
      مناطق الوجه
      1,5 دقائق
      أسفل الساقَين
      8,5 دقائق

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    الآراء

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    • متوسط انخفاض نمو الشعر بعد 12 جلسة علاج: 78% على الساقَين، 64% على منطقة البيكيني، 65% على منطقة الإبطَين
    • *متوسط انخفاض نمو شعر على الساقَين: : 58% بعد 12 جلسة علاج
    • * * عند اتباع جدول العلاج، تم القياس على الساقَين، قد تختلف النتائج الفردية
    • * * * عند اتباع جدول العلاج
    • * * * * محتسبة للاستخدام على الجزء السفلي من الساقَين ومنطقة البيكيني وتحت الإبطَين والوجه. لا يتجاوز عمر المصباح ضمان Philips العالمي لمدة سنتَين.
    • * * * * * دراسة أُجريَت في هولندا والنمسا ضمّت 46 امرأة: النتائج بعد 3 جلسات علاج على الساقين، ومنطقة البيكيني، وتحت الإبطَين، وبعد جلستَي علاج على الوجه
    • * * * * * * استنادًا إلى الاستخدام اللاسلكي، وحجم النافذة والملحقات المقوَّسة
    • * * * * * * * تم إجراء الاختبار في العام 2020 في المملكة المتحدة على 190 شخصًا
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