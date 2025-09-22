BRI955/60
بشرة خالية من الشعر لمدة 6 أشهر*
تقنية IPL الأكثر فعالية، بعد 6 أشهر من دورة العلاج الكامل** تتيح تقنية IPL مع SenseIQ إزالة الشعر بشكل كامل ولفترة تدوم طويلاً من راحة منزلك. يمكن الاستمتاع ببشرة فائقة النعومة مع التوجيه المخصص في تطبيق Lumea IPL.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
الاستشعار. يكتشف مستشعر SmartSkin من Lumea لون بشرتك ويشير إلى إعداد الضوء الأكثر راحة لك. التكيّف. تتكيّف الملحقات الذكية مع برامج مخصصة لكل منطقة من الجسم. العناية. تم تطوير الجهاز بالتعاون مع أطباء الأمراض الجلدية وقد كنت أنت مصدر إلهامنا، لإزالة الشعر بلطف ولفترة تدوم طويلاً، حتى في المناطق الحساسة****.
يعمل جهاز Lumea IPL 9000 Series من Philips بفعالية على أنواع مختلفة من الشعر والبشرة. فهو يعمل على الشعر الأشقر الداكن والبني والأسود الطبيعي وعلى ألوان البشرة التي تتدرج من البشرة البيضاء الفاتحة جدًا إلى البشرة البنية الداكنة. تحتاج تقنية IPL إلى تباين بين لون الشعر ولون البشرة، بالتالي (كما هي الحال مع العلاجات الأخرى المستندة إلى تقنية IPL) لا يمكن استخدام Lumea IPL من Philips لمعالجة الشعر الأبيض أو الرمادي أو الأشقر الفاتح أو الأصهب، كما أنه غير ملائم للبشرة الداكنة جدًا.
يشير مصطلح IPL إلى الضوء النبضي المكثّف. وهي تقنية تستخدم ضوءًا خفيفًا ودافئًا لمنع نمو الشعر. ينتقل الضوء إلى جذور الشعر ليُدخِل البصيلة في مرحلة الراحة ويحفِّز اقتلاع الشعر. يؤدّي تكرار جلسات العلاج بشكل منتظم إلى منع نمو الشعر من جديد، للحصول على بشرة ناعمة الملمس وخالية من الشعر. تم تطوير جهاز Lumea من Philips بالتعاون مع أطباء الأمراض الجلدية وتم اختباره سريريًا للتأكد من أن جلسات العلاج سهلة وفعالة ومريحة حتى على المناطق الحساسة، كل ذلك من راحة منزلك.
تُظهر الدراسات الموضوعية انخفاض نمو الشعر بنسبة تصل إلى 92% بعد ثلاث جلسات علاج***. قومي بإجراء أول أربع جلسات علاج مرة كل أسبوعَين، وجلسات العلاج الثماني التالية مرة كل أربعة أسابيع. وبعد مرور 12 جلسة علاج، يمكنك الاستمتاع ببشرة ناعمة وخالية من الشعر لمدة ستة أشهر*.
يوفر المصباح لغاية 450000 ومضة طوال فترة استهلاكه***** .
يختلف شعر الجسم ومنحنياته باختلاف المنطقة، لذا تحتاج كل منطقة من الجسم إلى علاج مختلف لضمان توفير أفضل النتائج. يأتي جهاز Lumea Prestige من Philips مزوّدًا بملحقات ذكية، وهي تتميّز بشكل مقوّس وفريد لمناطق الجسم (الساقين، والذراعين والمعدة) وللوجه (الشفة العلوية، والذقن). ويختلف كل ملحق ذكي من حيث الشكل، وحجم النافذة، والفلتر، ويشغّل برنامج علاج مصممًا لمنطقة معيّنة من الجسم لدى إضافته إلى الجهاز. يسمح هذا المزيج من التصميم الفريد والعلاجات المخصصة بتقديم علاج فعّال وآمن حتى على أكثر المناطق الحساسة أو الدقيقة.
يتميّز الملحق الدقيق والذكي بحجم متوسط مع نافذة مقاس 3 سم2 لتغطية دقيقة لمنطقة البيكيني والإبطَين. يتتبّع التصميم المقوّس بدقة منحنيات جسمك لملامسة البشرة بصورة فائقة. وعند تركيب الملحق على الجهاز، يتم تعديل برنامج مخصص لهذه المناطق من الجسم بالتحديد.
يتميّز ملحق الجسم الذكي بأكبر نافذة معالجة نقدّمها على الإطلاق: 4,1 سم2، فهو مثالي لعلاج مناطق الجسم الأكبر بشكل أسرع، مثل الساقَين، والذراعَين والمعدة. وفي الواقع، يمكنك معالجة الجزأين السفليَين من الساقَين في غضون 8,5 دقائق فقط. يتميّز الملحق بتصميم مقوّس إلى الداخل لتتبّع منحنيات جسمك وملامسة البشرة بصورة فائقة. وعند تركيب هذا الملحق على الجهاز، يتم تعديل برنامج مخصص لمنطقة جسمك بشكل خاص. أظهرت نسبة 83% من النساء رضاهنّ عن انخفاض نمو الشعر في الساقَين******
تم تصميم ملحق الوجه بعناية ليقدّم لك نافذة علاج صغيرة ومسطّحة بحجم 2 سم2، لتتمكّني من معالجة شعر الوجه بفعالية ولطف. يُعدّ هذا الملحق مثاليًا للشفة العلوية أو الذقن أو خط الفكّ، ويأتي مزودًا أيضًا بفلتر إضافي مضمّن. وعند إضافة هذا الملحق الذكي إلى الجهاز، يتم تعديل علاج الضوء تلقائيًا ليكون مناسبًا لوجهك بشكل خاص. أظهرت نسبة 84% من النساء رضاهنّ عن انخفاض نمو الشعر على الوجه******.
يحتوي جهاز Lumea IPL مع تقنية SenseIQ على خمسة إعدادات ضوء يسهل الاختيار من بينها. يكتشف مستشعر SmartSkin لون بشرتك ومن ثم يشير إلى إعداد الضوء الأكثر راحة لك لأي منطقة تقومين بعلاجها.
يُعدّ Lumea IPL 9000 Series الجهاز اللاسلكي الوحيد لدينا الذي يعمل بتقنية IPL، لمعالجة مناطق الجسم التي يصعب الوصول إليها من دون أي سلك يعيق الاستخدام. بالإضافة إلى ذلك، تساعدك إمكانية التشغيل اللاسلكي في علاج الشعر في جسمك براحة أينما كنت في المنزل.
يساعدك تطبيق Lumea IPL المجاني في الحصول على نتائج أفضل********. لذا أصبح من السهل جدًا الحصول على بشرة ناعمة وخالية من الشعر لمدة ستة أشهر*، وكل ذلك من راحة منزلك. سيساعدك التطبيق سهل الاستخدام في كل خطوة، من خلال تلميحات ونصائح حول التقنية التي تتبعينها. وتساعدك برامج العلاج المخصصة والجدولة القابلة للتعديل في إدارة جلسات العلاج، بحيث تناسب نمط حياتك تمامًا. بالتالي، ستكونين جاهزة دائمًا بأسرع طريقة ممكنة.
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