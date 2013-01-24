تنقية هواء ذكية

يلتقط فلتر NanoProtect‏ HEPA من السلسلة 3 نسبة 99,97% من الجسيمات بحجم 0,3 ميكرومتر، بما في ذلك المواد المسببة للحساسية الشائعة والغبار والتلوث والبكتيريا وبعض الفيروسات. ويتميز بأداء يدوم طويلاً في خلال فترة استخدام تمتد حتى 24 شهرًا. إكتشف كلّ المميزات