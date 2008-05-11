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    المكواة البخارية

    GC1015/11

    سريعة وفعالة - مضمونة

    مكواة بخارية تتوفر لديها ثلاثة إعدادات للبخار وسطح كيّ من الألمنيوم ووظيفة تنظيف الكلس ووظيفة المِرش المضمّنة.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    المكواة البخارية

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    مراجعة كل مكواة بالبخار

    سريعة وفعالة - مضمونة

    سطح كيّ معدّ للسرعة

    قدرة 1400 واط تتيح إخراج بخار عالٍ بشكل مستمر

    قدرة 1400 واط تتيح إخراج بخار عالٍ بشكل مستمر

    تسخن هذه المكواة القوية بسرعة وتحافظ على درجات حرارة عالية الاستقرار أثناء عملية الكيّ، مما يسهّل إزالة التجاعيد على أكمل وجه.

    مِرش خفيف لترطيب الأقمشة بسهولة

    مِرش خفيف لترطيب الأقمشة بسهولة

    وظيفة المِرش هي توفير رذاذ خفيف لترطيب الأقمشة، مما يسهل عملية كيّ التجاعيد.

    ضوء جهوزية حرارة الكي

    ضوء جهوزية حرارة الكي

    ينطفئ المؤشر الضوئي عند بلوغ درجة حرارة الكيّ المطلوبة.

    قاعدة أداة الكي من الألومينيوم لانزلاق سهل على كل الأقمشة

    قاعدة أداة الكي من الألومينيوم لانزلاق سهل على كل الأقمشة

    تنزلق قاعدة أداة الكي المتينة المصنوعة من الألمنيوم بسهولة على مختلف أنواع الأقمشة، وهي مقاومة للخدوش ويسهل تنظيفها.

    تنظيف الكلس لمنع بناء طبقة كلسية على المكواة

    تنظيف الكلس لمنع بناء طبقة كلسية على المكواة

    تمكّنك وظيفة تنظيف الكلس بكل بساطة من تنظيف مكواة Philips من الجزيئات الكلسية. وهذا ما يؤدي إلى إطالة عمر المكواة.

    بخار شديد مستمر لإزالة التجاعيد بشكل أفضل

    يساعد البخار العالي المستمر في إزالة التجاعيد الصعبة بسهولة تامة.

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