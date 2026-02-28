مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم

للحصول على نتائج مذهلة يومًا بعد يوم، أنت بحاجة إلى مكواة لا تخيّب أملك على الإطلاق. توفر لك مكواة GC2820/02 من Philips قيمة رائعة مقابل ما تدفع من مال بفضل قاعدة المكواة SteamGlide الجديدة والمحرك بقدرة 2000 واط الذي يوفر نفث البخار بكميات كبيرة وثابتة، فضلاً عن أقراص القضاء على الكلس!