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GC2820/02
مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم
للحصول على نتائج مذهلة يومًا بعد يوم، أنت بحاجة إلى مكواة لا تخيّب أملك على الإطلاق. توفر لك مكواة GC2820/02 من Philips قيمة رائعة مقابل ما تدفع من مال بفضل قاعدة المكواة SteamGlide الجديدة والمحرك بقدرة 2000 واط الذي يوفر نفث البخار بكميات كبيرة وثابتة، فضلاً عن أقراص القضاء على الكلس!
علامة تجارية متخصصة في منتجات الكيّ
بخار 30 غ/دقيقة؛ تعزيز بخار يبلغ 90 غ
قاعدة المكواة SteamGlide
حماية من الكلس
2000 واط
تعتبر قاعدة المكواة SteamGlide القاعدة الفضلى من Philips للمكواة البخارية. فهي مقاومة للخدش وتنزلق بسلاسة ويسهل تنظيفها.
تمكّنك المكواة التي تتميّز بتعزيز بخار يبلغ 90 غ من إزالة أصعب التجاعيد بسهولة تامة.
مع مرور الوقت، تتراكم الترسبات الكلسية في المكواة. تقوم هذه الحبوب بتفتيت الترسبات الكلسية إلى قطع صغيرة لتتمكن من تنظيف المكواة من الترسبات بسهولة. يجب إجراء هذا التنظيف مرة واحدة شهريًا.
الجوائز
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