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  • مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم
  • مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم
  • مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم
  • مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم

تم إيقافه

مكواة بالبخار

GC2820/02

1 جائزة

مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم

للحصول على نتائج مذهلة يومًا بعد يوم، أنت بحاجة إلى مكواة لا تخيّب أملك على الإطلاق. توفر لك مكواة GC2820/02 من Philips قيمة رائعة مقابل ما تدفع من مال بفضل قاعدة المكواة SteamGlide الجديدة والمحرك بقدرة 2000 واط الذي يوفر نفث البخار بكميات كبيرة وثابتة، فضلاً عن أقراص القضاء على الكلس!

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علامة تجارية متخصصة في منتجات الكيّ

مكواة مع قاعدة المكواة SteamGlide الجديدة

مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم

  • بخار 30 غ/دقيقة؛ تعزيز بخار يبلغ 90 غ

  • قاعدة المكواة SteamGlide

  • حماية من الكلس

  • 2000 واط

قاعدة المكواة SteamGlide هي القاعدة الفضلى من Philips

قاعدة المكواة SteamGlide هي القاعدة الفضلى من Philips

تعتبر قاعدة المكواة SteamGlide القاعدة الفضلى من Philips للمكواة البخارية. فهي مقاومة للخدش وتنزلق بسلاسة ويسهل تنظيفها.

تعزيز البخار لحدّ 90 غ/دقيقة لإزالة أصعب التجاعيد بسهولة

تعزيز البخار لحدّ 90 غ/دقيقة لإزالة أصعب التجاعيد بسهولة

تمكّنك المكواة التي تتميّز بتعزيز بخار يبلغ 90 غ من إزالة أصعب التجاعيد بسهولة تامة.

تفتت الحبوب الترسبات الكلسية لتتمكن من شطفها بسهولة

مع مرور الوقت، تتراكم الترسبات الكلسية في المكواة. تقوم هذه الحبوب بتفتيت الترسبات الكلسية إلى قطع صغيرة لتتمكن من تنظيف المكواة من الترسبات بسهولة. يجب إجراء هذا التنظيف مرة واحدة شهريًا.

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الجوائز

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