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2800 series

مكواة بالبخار

GC2860/02
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم
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    2800 series مكواة بالبخار

    GC2860/02
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم

    للحصول على نتائج مذهلة يوماً بعد يوم، أنت بحاجة إلى مكواة لا تخيّب أملك على الإطلاق. مع قاعدة SteamGlide الجديدة والمحرك بقوة 2100 واط الذي يوفر إخراج بخار ثابت ومرتفع وقرص القضاء على الكلس، تمنحك هذه المكواة العملية قيمة مقابل مبلغ المال المدفوع وفترة استهلاك طويلة الأمد! إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    2800 series مكواة بالبخار

    مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم

    للحصول على نتائج مذهلة يوماً بعد يوم، أنت بحاجة إلى مكواة لا تخيّب أملك على الإطلاق. مع قاعدة SteamGlide الجديدة والمحرك بقوة 2100 واط الذي يوفر إخراج بخار ثابت ومرتفع وقرص القضاء على الكلس، تمنحك هذه المكواة العملية قيمة مقابل مبلغ المال المدفوع وفترة استهلاك طويلة الأمد! إكتشف كلّ المميزات

    مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم

    للحصول على نتائج مذهلة يوماً بعد يوم، أنت بحاجة إلى مكواة لا تخيّب أملك على الإطلاق. مع قاعدة SteamGlide الجديدة والمحرك بقوة 2100 واط الذي يوفر إخراج بخار ثابت ومرتفع وقرص القضاء على الكلس، تمنحك هذه المكواة العملية قيمة مقابل مبلغ المال المدفوع وفترة استهلاك طويلة الأمد! إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    2800 series مكواة بالبخار

    مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم

    للحصول على نتائج مذهلة يوماً بعد يوم، أنت بحاجة إلى مكواة لا تخيّب أملك على الإطلاق. مع قاعدة SteamGlide الجديدة والمحرك بقوة 2100 واط الذي يوفر إخراج بخار ثابت ومرتفع وقرص القضاء على الكلس، تمنحك هذه المكواة العملية قيمة مقابل مبلغ المال المدفوع وفترة استهلاك طويلة الأمد! إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل مكواة بالبخار

      مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم

      مع قاعدة المكواة SteamGlide الجديدة

      • 2100 واط
      • بخار يبلغ 32 غ/دقيقة
      • تعزيز بخار يبلغ 95 غ
      بخار مستمر حتى 32 غ/دقيقة لإزالة مثلى للتجاعيد

      بخار مستمر حتى 32 غ/دقيقة لإزالة مثلى للتجاعيد

      بخار مستمر حتى 32 غ/دقيقة لإزالة مثلى للتجاعيد.

      إخراج بخار كثيف وثابت.

      إخراج بخار كثيف وثابت.

      قوة 2100 واط تمكّن إخراج بخار كثيف وثابت.

      يحفظ نظام منع التقطير الثياب خالية من البقع أثناء الكي

      يحفظ نظام منع التقطير الثياب خالية من البقع أثناء الكي

      يتيح نظام منع التقطير الخاص بالمكواة بالبخار من Philips تمليس الأقمشة الناعمة على درجات حرارة منخفضة من دون الحاجة إلى القلق بشأن البقع من نقاط المياه.

      قاعدة المكواة SteamGlide هي القاعدة الفضلى من Philips

      قاعدة المكواة SteamGlide هي القاعدة الفضلى من Philips

      تعتبر قاعدة المكواة SteamGlide القاعدة الفضلى من Philips للمكواة بالبخار. فهي مقاومة للخدش وتنزلق بسلاسة ويسهل تنظيفها.

      إيقاف تلقائي لمزيد من الأمان ولتوفير استهلاك الطاقة

      إيقاف تلقائي لمزيد من الأمان ولتوفير استهلاك الطاقة

      تعمد وظيفة الإيقاف التلقائي الآمن إلى إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا إذا لم يتم استخدامه لبضع دقائق، وتوفّر بالتالي استهلاك الطاقة.

      تعزيز البخار لحدّ 95 غ لإزالة أصعب التجاعيد بسهولة

      تعزيز البخار لحدّ 95 غ لإزالة أصعب التجاعيد بسهولة

      المواصفات التقنية

      • سهولة الاستخدام

        وظيفة الإيقاف التلقائي الآمن
        نعم
        طول سلك الطاقة
        2 m
        بخار عمودي
        نعم
        فولتية
        220 - 240 V
        الطاقة
        2100 W
        ثبات تام
        دعامة مطاطية
        قاعدة المكواة
        SteamGlide
        تعزيز البخار
        95 g
        سعة خزان الماء
        300 ml
        البخار المستمر
        32 غ/د
        إعدادات بخار متغيرة
        نعم
        وزن المكواة
        1.2 kg
        أبعاد المنتج
        29.5×11.6×19.5 cm
        حرية تحريك السلك (دوّار)
        تحريك السلك 360 درجة
        مِرش
        نعم
        منع التقطير
        نعم

      • التحكم بالترسبات الكلسية

        تتلاءم وماء الحنفية
        نعم
        حل لتنظيف الكلس
        إجراء مزدوج فاعل لتنظيف الكلس

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