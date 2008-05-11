GC3106/02
السرعة والنتيجة
EasyCare - يجعل فن الظهور بإطلالة أنيقة أسهل!
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تتمتع المكواة من Philips هذه بوظيفة البخار العمودي لإزالة التجاعيد عن الأقمشة المعلقة.
إعادة تعبئة بوتيرة أقل، بفضل خزان المياه الكبير سعة 300 مل، لكيّ كمية أكبر من الملابس بجلسة واحدة.
يساعد البخار العالي المستمر في إزالة التجاعيد الصعبة بسهولة تامة.
المواصفات التقنية
الوزن والأبعاد
سهولة الاستخدام
انزلاق سلس
عملية كيّ مريحة
إزالة التجاعيد
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