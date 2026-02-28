ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
GC3240/02
نتائج مذهلة، جهد أقل
EasyCare - يجعل فن الظهور بإطلالة أنيقة أسهل!
علامة تجارية متخصصة في منتجات الكيّ
بفضل مدخل الماء الكبير جداً، يمكن إضافة الماء إلى المكواة بسرعة وسهولة. ويستغرق ذلك بضع ثوانٍ فقط، ولن يكون هناك احتمال انسكاب الماء خارج المكواة!
تتميّز EasyCare بسلك طاقة بطول 3 أمتار، للوصول إلى حواف لوح الكيّ، وأبعد من ذلك بسهولة تامة!
بفضل المؤشر الشفاف جداً على مكواة Philips، يمكنك رؤية مستوى المياه بكل سهولة لمعرفة ما إذا كان المستوى كافيًا بلمح البصر.
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