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مكواة بالبخار

GC3240/02

1 جائزة

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EasyCare - يجعل فن الظهور بإطلالة أنيقة أسهل!

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علامة تجارية متخصصة في منتجات الكيّ

3 مرات أسهل

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مدخل ماء كبير جداً للملء السريع والسهل

مدخل ماء كبير جداً للملء السريع والسهل

بفضل مدخل الماء الكبير جداً، يمكن إضافة الماء إلى المكواة بسرعة وسهولة. ويستغرق ذلك بضع ثوانٍ فقط، ولن يكون هناك احتمال انسكاب الماء خارج المكواة!

سلك طاقة طويل جداً يصل إلى أقصى مدى تريده

سلك طاقة طويل جداً يصل إلى أقصى مدى تريده

تتميّز EasyCare بسلك طاقة بطول 3 أمتار، للوصول إلى حواف لوح الكيّ، وأبعد من ذلك بسهولة تامة!

مؤشر شفاف جداً لتحديد مستوى الماء بسهولة

مؤشر شفاف جداً لتحديد مستوى الماء بسهولة

بفضل المؤشر الشفاف جداً على مكواة Philips، يمكنك رؤية مستوى المياه بكل سهولة لمعرفة ما إذا كان المستوى كافيًا بلمح البصر.

المواصفات التقنية

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الجوائز

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  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
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