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Azur مكواة بالبخار
تم إيقافه
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GC4410/27
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User Manual Philips Azur Steam iron
للحصول على كيّ أسهل وأكثر نعومة، يجب الحصول على مزيج من الانزلاق والبخار الفائق القوة. توفر لك مكواة البخار GC4410/02 من Philips هذه المزودة بقاعدة المكواة SteamGlide الميزات الأفضل من هذا المزيج!
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