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Azur مكواة بالبخار

تم إيقافه

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Azurمكواة بالبخار

GC4410/27

Azur مكواة بالبخار

تم إيقافه

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الدلائل والمستندات

User Manual Philips Azur Steam iron

  • PDF ملف, 8.1 MB
  • 13 March 2026

للحصول على كيّ أسهل وأكثر نعومة، يجب الحصول على مزيج من الانزلاق والبخار الفائق القوة. توفر لك مكواة البخار GC4410/02 من Philips هذه المزودة بقاعدة المكواة SteamGlide الميزات الأفضل من هذا المزيج!

  • PDF ملف
  • 27 June 2026

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