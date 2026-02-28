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  • Standard Product Photo Philips Azur Ionic Steam iron
  • Standard Product Photo Philips Azur Ionic Steam iron

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Azur Ionicمكواة بالبخار

GC4630/02

1 جائزة

تزيل التجاعيد بسهولة من القطن والكتّان

قم بإزالة حتى أصعب التجاعيد بفضل Ionic DeepSteam. فإن المكواة البخارية القوية هذه تنشئ جسيمات بخار أصغر بـ 50% تصل إلى عمق التجاعيد الأكثر خشونة مثل القطن والكتّان. بالتالي، سوف تحصل على نتائج ممتازة بسهولة!

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علامة تجارية متخصصة في منتجات الكيّ

كيّ قوي مع سطح كيّ DeepSteam

تزيل التجاعيد بسهولة من القطن والكتّان

  • Ionic DeepSteam

50% من جسيمات البخار الصغيرة تصل إلى عمق التجاعيد الأكثر خشونة

50% من جسيمات البخار الصغيرة تصل إلى عمق التجاعيد الأكثر خشونة

تنشئ عملية التأيّن جسيمات بخار صغيرة تصل إلى عمق الأقمشة. وهذا يعني أنه أصبح من السهل إزالة التجاعيد الأكثر خشونة.

إخراج بخار مستمر حتى 40 غ/دقيقة

إخراج بخار مستمر حتى 40 غ/دقيقة

تمنحك المكواة البخارية من Philips التي تتمتع بإخراج بخار مستمر حتى 40 غ/دقيقة الكمية المثالية من البخار لإزالة كافة التجاعيد بفعالية.

قاعدة المكواة SteamGlide هي القاعدة الفضلى من Philips

قاعدة المكواة SteamGlide هي القاعدة الفضلى من Philips

تعتبر قاعدة المكواة SteamGlide القاعدة الفضلى من Philips للمكواة بالبخار. فهي مقاومة للخدش وتنزلق بسلاسة ويسهل تنظيفها.

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الجوائز

  • صورة لـ VRS_PBTAWARD66

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