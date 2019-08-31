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  • المكواة البخارية الأذكى والأكثر فعالية لدينا
  • المكواة البخارية الأذكى والأكثر فعالية لدينا
  • المكواة البخارية الأذكى والأكثر فعالية لدينا
  • المكواة البخارية الأذكى والأكثر فعالية لدينا
  • المكواة البخارية الأذكى والأكثر فعالية لدينا
  • المكواة البخارية الأذكى والأكثر فعالية لدينا
  • المكواة البخارية الأذكى والأكثر فعالية لدينا
  • المكواة البخارية الأذكى والأكثر فعالية لدينا
  • المكواة البخارية الأذكى والأكثر فعالية لدينا
  • المكواة البخارية الأذكى والأكثر فعالية لدينا
  • المكواة البخارية الأذكى والأكثر فعالية لدينا
  • المكواة البخارية الأذكى والأكثر فعالية لدينا
  • المكواة البخارية الأذكى والأكثر فعالية لدينا
  • المكواة البخارية الأذكى والأكثر فعالية لدينا
  • المكواة البخارية الأذكى والأكثر فعالية لدينا
  • المكواة البخارية الأذكى والأكثر فعالية لدينا
  • المكواة البخارية الأذكى والأكثر فعالية لدينا
  • المكواة البخارية الأذكى والأكثر فعالية لدينا
  • المكواة البخارية الأذكى والأكثر فعالية لدينا
  • المكواة البخارية الأذكى والأكثر فعالية لدينا
  • المكواة البخارية الأذكى والأكثر فعالية لدينا
  • المكواة البخارية الأذكى والأكثر فعالية لدينا
  • المكواة البخارية الأذكى والأكثر فعالية لدينا
  • المكواة البخارية الأذكى والأكثر فعالية لدينا
  • المكواة البخارية الأذكى والأكثر فعالية لدينا
  • المكواة البخارية الأذكى والأكثر فعالية لدينا
  • المكواة البخارية الأذكى والأكثر فعالية لدينا
  • المكواة البخارية الأذكى والأكثر فعالية لدينا
  • المكواة البخارية الأذكى والأكثر فعالية لدينا

تم إيقافه

Azur Eliteمكواة بخارية مع بتقنية OptimalTEMP

GC5037/86

4.5

| (2) الآراء | توصي نسبة 100% من الأشخاص بهذا المنتج

1 جائزة

المكواة البخارية الأذكى والأكثر فعالية لدينا

مكواة قوية وذكية لنتائج مثالية بشكل أسرع. يمكنك كيّ كل الأقمشة، بدءًا من الجينز ووصولاً إلى الحرير من دون خطر حرق الملابس، بفضل تقنية OptimalTEMP. بالإضافة إلى ذلك، يضمن وضع البخار DynamiQ المتطور إطلاق كمية البخار القوي المثالية عند الحاجة إليها*

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علامة تجارية متخصصة في منتجات الكيّ

ضمان عدم التسبب بحروق، مع نظام تحرير البخار الذكي

المكواة البخارية الأذكى والأكثر فعالية لدينا

  • 3000 واط

  • بخار مستمر يبلغ 70 غ/دقيقة

  • تعزيز بخار يبلغ 260 غ

  • قاعدة مكواة SteamGlide Advanced

تقنية OptimalTEMP: ضمان عدم حرق الملابس، بدون إعدادات

تقنية OptimalTEMP: ضمان عدم حرق الملابس، بدون إعدادات

بفضل تقنية OptimalTEMP، نضمن لك ألا تتسبب هذه المكواة أبدًا بحرق أي أقمشة قابلة للكيّ ويمكنك كيّ كل أنواع الملابس، بدءًا من الجينز والحرير وصولاً إلى الكتّان والكشمير بأمان، وفق أي ترتيب، وبدون الاضطرار إلى انتظار ضبط درجة الحرارة أو فرز الملابس قبل كيّها. أصبحت عملية الكيّ أسهل وأسرع بفضل المكاوي البخارية من Philips المزوّدة بتقنية OptimalTEMP التي تم اختبارها من قِبل خبراء قماش مستقلين.

أوضاع بخار مناسبة: DynamiQ وMAX وIONIC وOFF

أوضاع بخار مناسبة: DynamiQ وMAX وIONIC وOFF

يمكنك الاختيار من بين أوضاع بخار متعددة: يقدّم وضع DynamiQ كمية البخار المثالية تلقائيًا عند الحاجة، ويقضي وضع Max على أصعب التجاعيد كليًا عبر بخار مستمر وقوي، أما وضع IONIC فيوفّر دفعات بخار قوية لعملية كيّ صحية أكثر، ويمكنك إيقاف تشغيل البخار من خلال وضع OFF

وضع DynamiQ، ميزة تحرير البخار الذكية لنتائج مثالية

وضع DynamiQ، ميزة تحرير البخار الذكية لنتائج مثالية

بفضل مستشعر DynamiQ، وهو مستشعر الحركة الأكثر تطورًا المستخدَم في المكاوي البخارية، يمكن معرفة كيف تتحرّك المكواة بالضبط وعندما لا تكون قيد الاستخدام. يحرّر وضع البخار DynamiQ كمية مثالية من البخار تلقائيًا عند الحاجة إليها أثناء الكيّ للحصول على نتائج أسرع. يبدأ تحرير البخار تلقائيًا عندما تتحرّك المكواة ويتوقّف عند عدم تحريكها لتجربة كيّ ملائمة ومريحة.

المواصفات التقنية

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القطع والملحقات

الجوائز

  • Award image VRS_PBTAWARD66

المراجعات

تتم إدارة هذه المراجعات من قِبل Bazaarvoice وهي تتوافق مع سياسة مصادقة الأصالة من Bazaarvoice، المدعومة بتقنية مكافحة الاحتيال والتحليل البشري. يمكن العثور على المزيد من التفاصيل على
تُعد آراء العملاء على شكل تقييمات للمنتجات وتقييمات بالنجوم مفيدة لجميع العملاء. فهي تتيح لك معرفة المزيد عن المنتج وتساعدك على اتخاذ قرار الشراء. يمكن لأي عميل اشترى منتجًا عبر الإنترنت أو من المتجر تقديم مراجعة

4.5

من 5

2

الآراء

100%

توصي نسبة من الأشخاص بهذا المنتج

3
2
1

31/08/2019

Saudi Arabia

Saudi Arabia

ممتازة جدا وراحة تامة من عدم حرق الملابس

راحة واطمئنان خاصة للعاملات المنزليات ، وكنت ابحث عن هذا المنتج من سنوات طويلة

الحسنات

مناسبة لجميع الملابس دون حاجة تعيير درجة الحرارة

سلبيات

حتى الأن لا يوجد ربما لاحقا

نعم، أوصي بهذا المنتج

تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج Azur Elite GC5037/86 مكواة بخارية مع بتقنية OptimalTEMP

Date of Use 2019-07-31

نعم، أوصي بهذا المنتج

تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج Azur Elite GC5037/86 مكواة بخارية مع بتقنية OptimalTEMP

Date of Use 2019-07-31

17/09/2019

Saudi Arabia

Saudi Arabia

Temp and steam are amazing!

I tried ironing both cotton and polyester clothes yet it didn’t burn em! So that was amazing. Steam is 10/10 And I was able to clean the iron easily! So smooth and easy to use. Product value that is definitely worth the money!

الحسنات

The steam is more than enough!

سلبيات

It’s hard sometimes to lift up!

نعم، أوصي بهذا المنتج

تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج Azur Elite GC5037/86 مكواة بخارية مع بتقنية OptimalTEMP

Date of Use 2018-08-17

نعم، أوصي بهذا المنتج

تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج Azur Elite GC5037/86 مكواة بخارية مع بتقنية OptimalTEMP

Date of Use 2018-08-17

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إخلاء المسؤولية

  1. على كل الأقمشة القابلة للكيّ

  2. مقارنة بـ GC4910