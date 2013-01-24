ضاعف سرعة الكيّ بواسطة البخار المضغوط. يخترق البخار المضغوط الأقمشة بعمق، ليسهّل عملية الكي ويسرّعها، حتى على أصعب الأقمشة.
يسهّل التصميم الصحي للمكواة الكيّ بطريقة مريحة من خلال تخفيف الضغط على معصم اليد. فالمقبض المائل نحو الأعلى يضمن الحصول على وضعية طبيعية تخفف الضغط أثناء الكيّ. كما أن تصميم المكواة يمنع الحركات المتكررة التي يسببها وضع المكواة على كعبها. إن المكواة خفيفة الوزن (1.2كغ) لكي تحصل على تجربة كيّ سهلة ومريحة.
سرعة في الإعداد والتخزين
تضمّ فتحة البخار الفريدة التي تتمتع بها المكواة من Philips هذه قاعدة مكواة ذات جهة أمامية مسننة مع فتحات بخارية طويلة ومميزة عند الرأس، لتأمين الوصول إلى النواحي الصغيرة والصعبة جداً بهدف الحصول على أفضل نتائج كيّ.
كلما ازدادت كمية البخار، أصبحت عملية الكيّ أسرع. فبفضل التقنية الفريدة التي تتميّز بها المكواة المولّدة للبخار من Philips، يتم توليد بخار قوي يسهّل عملية الكيّ ويحسّنها ويسرّعها.
المواصفات الفنية
عملية كيّ مريحة
فترة استهلاك أطول
كيّ آمن
تزيل التجاعيد بسهولة
إزالة التجاعيد
إعداد وتخزين غاية في السهولة
كيّ سريع وفعال
تصل إلى المناطق الصعبة