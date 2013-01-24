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نظام الكي المضغوط

GC6420
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  • ضاعف سرعتك في الكيّ بواسطة البخار المضغوط ضاعف سرعتك في الكيّ بواسطة البخار المضغوط ضاعف سرعتك في الكيّ بواسطة البخار المضغوط
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    نظام الكي المضغوط

    GC6420
    العثور على الدعم لهذا المنتج

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    مراجعة كل مكواة مولدة للبخار

      ضاعف سرعتك في الكيّ بواسطة البخار المضغوط

      نظام كيّ فعال وصغير

      لحد 4 أشرطة من البخار المضغوط لكيّ سريع

      لحد 4 أشرطة من البخار المضغوط لكيّ سريع

      ضاعف سرعة الكيّ بواسطة البخار المضغوط. يخترق البخار المضغوط الأقمشة بعمق، ليسهّل عملية الكي ويسرّعها، حتى على أصعب الأقمشة.

      مكواة صحية وخفيفة بوزن 1.2كغ

      مكواة صحية وخفيفة بوزن 1.2كغ

      يسهّل التصميم الصحي للمكواة الكيّ بطريقة مريحة من خلال تخفيف الضغط على معصم اليد. فالمقبض المائل نحو الأعلى يضمن الحصول على وضعية طبيعية تخفف الضغط أثناء الكيّ. كما أن تصميم المكواة يمنع الحركات المتكررة التي يسببها وضع المكواة على كعبها. إن المكواة خفيفة الوزن (1.2كغ) لكي تحصل على تجربة كيّ سهلة ومريحة.

      سرعة في الإعداد والتخزين

      سرعة في الإعداد والتخزين

      سرعة في الإعداد والتخزين

      تسمح لك فتحة البخار بإيصال البخار إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها

      تسمح لك فتحة البخار بإيصال البخار إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها

      تضمّ فتحة البخار الفريدة التي تتمتع بها المكواة من Philips هذه قاعدة مكواة ذات جهة أمامية مسننة مع فتحات بخارية طويلة ومميزة عند الرأس، لتأمين الوصول إلى النواحي الصغيرة والصعبة جداً بهدف الحصول على أفضل نتائج كيّ.

      انزلاق ناعم، سطح كي متين من فولاذ لا يصدأ

      انزلاق ناعم، سطح كي متين من فولاذ لا يصدأ

      بخار متواصل يصل إلى 90 غ/دقيقة

      كلما ازدادت كمية البخار، أصبحت عملية الكيّ أسرع. فبفضل التقنية الفريدة التي تتميّز بها المكواة المولّدة للبخار من Philips، يتم توليد بخار قوي يسهّل عملية الكيّ ويحسّنها ويسرّعها.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات الفنية

        Iron wattage
        800
        سهلة الإعداد والتخزين
        • Compact design
        • Easy cord and hose storage
        Boiler wattage
        1370
        Start-up time
        6
        اللوح
        40 pcs
        الأبعاد
        319 x 199 x 166 mm
        التحكم
        Temperature ready light
        الوزن (مع التغليف)
        5.25 kg
        وصول إلى مناطق صعبة
        • Button groove
        • Steam tip

      • عملية كيّ مريحة

        سلك طاقة طويل جداً يصل إلى أقصى مدى تريده
        1.9 m
        خرطوم طاقة طويل ليصل إلى أقصى مدى تريده
        1.7 m
        تتلاءم وماء الحنفية
        نعم
        إدارة الترسبات الكلسية
        Easy Rinse
        Ergonomic iron design
        Ergonomically designed iron for comfortable ironing
        استخدام آمن
        Overheat safety stop
        مكواة مصمّمة بشكل صحي
        مكواة مصمّمة بشكل صحي لتأمين عملية كي مريحة
        Hose length
        1.7 m
        طول سلك الطاقة
        1,9 m

      • فترة استهلاك أطول

        مرجل Inox مع لولب تسخين خارجي
        حجيرة بخار غير قابلة للتآكل
        تنظيف الكلس
        قم بغسل الغلاية بشكل بسيط كل 10 جلسات

      • كيّ آمن

        إيقاف أمان السخونة الزائدة
        يمنع الغلاية من فرط الإحماء
        لقدمٍ مطاطية
        تأكد من أن الحامل لا ينزلق

      • تزيل التجاعيد بسهولة

        بخار عمودي مستمر
        للأقمشة المعلقة
        شكل فتحة مثالي
        لأفضل توزيع بخار

      • إزالة التجاعيد

        Pressurised Steam
        Up to 4 bar
        بخار مستمر
        Up to 90 gr/min
        بخار عمودي
        Continuous vertical steam
        Soleplate
        Optimal vent pattern

      • إعداد وتخزين غاية في السهولة

        تصميم صغير
        التصميم الصغير يجعل تخزينه واستعماله أمراً سهلاً
        تخزين الكبل والخرطوم
        مساحة تخزين مضمّنة للسلك والخرطوم

      • كيّ سريع وفعال

        بخار مستمر
        لحد 90 غ/دقيقة
        البخار المضغوط
        لحد 4 أشرطة

      • تصل إلى المناطق الصعبة

        فتحة البخار
        يتيح لك الكيّ مباشرة في المناطق التي يصعب الوصول إليها
        أخدود الأزرار
        أخدود الأزرار لتسريع الكي على طول منطقة الأزرار والدرزات

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