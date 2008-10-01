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  • ضاعف سرعتك في الكيّ بواسطة البخار المضغوط ضاعف سرعتك في الكيّ بواسطة البخار المضغوط ضاعف سرعتك في الكيّ بواسطة البخار المضغوط

    نظام الكي المضغوط

    GC6420/03

    ضاعف سرعتك في الكيّ بواسطة البخار المضغوط

    ستتوفر لديك الراحة التي تحتاجها والتي يوفرها لك نظام الكيّ الصغير الحجم كما ستتمكّن من مضاعفة سرعتك في الكيّ بواسطة البخار المضغوط.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    نظام الكي المضغوط

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    ضاعف سرعتك في الكيّ بواسطة البخار المضغوط

    نظام كيّ فعال وصغير

    ضغط بخار يصل إلى 4 بار للكي السريع

    ضغط بخار يصل إلى 4 بار للكي السريع

    ضاعف سرعة الكي باستخدام البخار المضغوط. يتغلغل البخار المضغوط بعمق في الأقمشة، مما يجعل الكي سريعًا وسهلاً، حتى مع الأقمشة الصعبة.

    مكواة مريحة وخفيفة الوزن 1,2 كجم

    مكواة مريحة وخفيفة الوزن 1,2 كجم

    يسهّل التصميم المريح للمكواة عملية الكي المريحة من خلال تقليل الضغط على المعصم. يضمن المقبـض المائل للأعلى وضعية طبيعية تقلل الإجهاد أثناء الكي. كما يمنع تصميم المكواة الحركات المتكررة الناتجة عن وضع المكواة على مؤخرتها. المكواة خفيفة الوزن (1,2 كجم) لتجربة كي سهلة ومريحة.

    سهولة الإعداد والتخزين

    سهولة الإعداد والتخزين

    سهولة الإعداد والتخزين

    تتيح لك فتحة البخار توزيع البخار في الأماكن التي يصعب الوصول إليها.

    تتيح لك فتحة البخار توزيع البخار في الأماكن التي يصعب الوصول إليها.

    تجمع فتحة البخار الفريد في مكواة Philips هذه بين قاعدة أمامية مدببة وفتحات بخار ممدودة خاصة في الطرف، للوصول إلى أصغر وأصعب المناطق للحصول على أفضل نتائج كي.

    انزلاق ناعم، سطح كي متين من فولاذ لا يصدأ

    انزلاق ناعم، سطح كي متين من فولاذ لا يصدأ

    بخار متواصل يصل إلى 90 غ/دقيقة

    كلما ازدادت كمية البخار، أصبحت عملية الكيّ أسرع. فبفضل التقنية الفريدة التي تتميّز بها المكواة المولّدة للبخار من Philips، يتم توليد بخار قوي يسهّل عملية الكيّ ويحسّنها ويسرّعها.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات التقنية

      قوة الغلاية بالواط
      1370
      قوة المكواة بالواط
      800
      وقت بدء التشغيل
      6

    • الوزن والأبعاد

      الأبعاد
      319 x 199 x 166  mm
      الوزن (مع التغليف)
      5.25  kg
      اللوح
      40  pcs

    • سهولة الاستخدام

      التحكم
      ضوء مؤشر جاهزية درجة الحرارة
      وصول إلى مناطق صعبة
      • أخدود الأزرار
      • فتحة البخار
      سهلة الإعداد والتخزين
      • تصميم صغير
      • تخزين سهل للكبل والخرطوم

    • يزيل التجاعيد بسهولة

      بخار عمودي مستمر
      للأقمشة المعلقة
      شكل فتحة مثالي
      لأفضل توزيع بخار

    • يصل إلى المناطق الصعبة

      أخدود الأزرار
      أخدود الأزرار لتسريع الكي على طول منطقة الأزرار والدرزات
      فتحة البخار
      يتيح لك الكيّ مباشرة في المناطق التي يصعب الوصول إليها

    • عملية كيّ مريحة

      طول سلك الطاقة
      1,9  m
      إدارة الترسبات الكلسية
      سهل التنظيف
      مكواة مصمّمة بشكل صحي
      مكواة مصمّمة بشكل صحي لتأمين عملية كي مريحة
      تصميم مكواة مريح
      مكواة مـصممة بطريقة مريحة للاستخدام
      خرطوم طاقة طويل ليصل إلى أقصى مدى تريده
      1.7  m
      سلك طاقة طويل جداً يصل إلى أقصى مدى تريده
      1.9  m
      طول الخرطوم
      1,7  m
      آمن في الاستخدام
      إيقاف أمان عند ارتفاع درجة الحرارة
      تتلاءم مع ماء الحنفية
      نعم

    • فترة استهلاك أطول

      مرجل Inox مع لولب تسخين خارجي
      حجيرة بخار غير قابلة للتآكل
      تنظيف الكلس
      قم بغسل الغلاية بشكل بسيط كل 10 جلسات

    • عملية كيّ آمنة

      إيقاف أمان السخونة الزائدة
      يمنع الغلاية من فرط الإحماء
      لقدمٍ مطاطية
      تأكد من أن الحامل لا ينزلق

    • إعداد وتخزين سهلان

      التصميم المدمج
      التصميم الصغير يجعل تخزينه واستعماله أمراً سهلاً
      تخزين الكبل والخرطوم
      مساحة تخزين مضمّنة للسلك والخرطوم

    • عملية كيّ سريعة وفعالة

      بخار مستمر
      لحد 90 غ/دقيقة
      البخار المضغوط
      لحد 4 أشرطة

    • إزالة التجاعيد

      بخار عمودي
      بخار عمودي مستمر
      بخار مستمر
      لغاية 90 غ/دقيقة
      قاعدة أداة الكي
      نمط تهوية مثالي
      بخار مضغوط
      حتى 4  bar

    Badge-D2C

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