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PerfectCare Aqua Pro مكواة مولدة للبخار

تم إيقافه

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PerfectCare Aqua Proمكواة مولدة للبخار

GC9410/66

PerfectCare Aqua Pro مكواة مولدة للبخار

تم إيقافه

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الدلائل والمستندات

Eco passport Philips PerfectCare Aqua Pro Steam generator iron - English (US)

  • PDF ملف, 127.5 kB
  • 13 March 2026

Common IIL for steam generator ( boiler type PSG)_ROW_[06684]

  • PDF ملف, 1.1 MB
  • 13 March 2026

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