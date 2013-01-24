الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية
AR
EN
1

مصطلحات البحث

PerfectCare Elite

مكواة مولدة للبخار

GC9642
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • أقوى بخار على الإطلاق لأسرع عملية كيّ* أقوى بخار على الإطلاق لأسرع عملية كيّ* أقوى بخار على الإطلاق لأسرع عملية كيّ*
    -{discount-value}

    PerfectCare Elite مكواة مولدة للبخار

    GC9642
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    أقوى بخار على الإطلاق لأسرع عملية كيّ*

    إن PerfectCare Elite هي أفضل مكواة مولّدة للبخار وأكثرها فعالية من Philips. فبفضل تقنية OptimalTEMP، أصبح بإمكانك الآن كيّ كل أنواع الأقمشة، من الجينز وصولاً إلى الحرير، من دون الحاجة إلى إعداد لدرجة الحرارة، مع ضمان عدم حرق كل الملابس القابلة للكيّ. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    PerfectCare Elite مكواة مولدة للبخار

    أقوى بخار على الإطلاق لأسرع عملية كيّ*

    إن PerfectCare Elite هي أفضل مكواة مولّدة للبخار وأكثرها فعالية من Philips. فبفضل تقنية OptimalTEMP، أصبح بإمكانك الآن كيّ كل أنواع الأقمشة، من الجينز وصولاً إلى الحرير، من دون الحاجة إلى إعداد لدرجة الحرارة، مع ضمان عدم حرق كل الملابس القابلة للكيّ. إكتشف كلّ المميزات

    أقوى بخار على الإطلاق لأسرع عملية كيّ*

    إن PerfectCare Elite هي أفضل مكواة مولّدة للبخار وأكثرها فعالية من Philips. فبفضل تقنية OptimalTEMP، أصبح بإمكانك الآن كيّ كل أنواع الأقمشة، من الجينز وصولاً إلى الحرير، من دون الحاجة إلى إعداد لدرجة الحرارة، مع ضمان عدم حرق كل الملابس القابلة للكيّ. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    PerfectCare Elite مكواة مولدة للبخار

    أقوى بخار على الإطلاق لأسرع عملية كيّ*

    إن PerfectCare Elite هي أفضل مكواة مولّدة للبخار وأكثرها فعالية من Philips. فبفضل تقنية OptimalTEMP، أصبح بإمكانك الآن كيّ كل أنواع الأقمشة، من الجينز وصولاً إلى الحرير، من دون الحاجة إلى إعداد لدرجة الحرارة، مع ضمان عدم حرق كل الملابس القابلة للكيّ. إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل مكواة مولدة للبخار

      أقوى بخار على الإطلاق لأسرع عملية كيّ*

      مع مكواة خفيفة جدًا

      • ضغط يبلغ 7,2 بارات كحد أقصى
      • تعزيز بخار يصل إلى 490 غ
      • خزان مياه بسعة 1,8 لترات
      • خزان ماء قابل للفك
      خزان مياه كبير قابل للفك لإعادة تعبئة سهلة

      خزان مياه كبير قابل للفك لإعادة تعبئة سهلة

      يسمح لك خزان المياه القابل للفك بإعادة التعبئة بسهولة في أي وقت من دون إيقاف تشغيل الجهاز. فهو يتضمّن فتحة تعبئة كبيرة، لتعبئة خزان المياه من مياه الحنفية بكل بساطة. ويتميز بسعة 1,8 لترات تمكّنك من استخدام الجهاز باستمرار وبطريقة مريحة لمدة ساعتين من دون الحاجة إلى ملء الخزان بالكامل.

      توفير استهلاك الطاقة بفضل وضع ECO

      توفير استهلاك الطاقة بفضل وضع ECO

      يسمح لك وضع ECO بتوفير استهلاك الطاقة بدون المساومة على نتائج الكيّ. يستخدم وضع ECO كمية بخار قليلة لكن كافية لكيّ كل ملابسك.

      يمكنك كيّ ملابس مختلفة من الجينز إلى الحرير بدون الاضطرار إلى تغيير درجة الحرارة

      يمكنك كيّ ملابس مختلفة من الجينز إلى الحرير بدون الاضطرار إلى تغيير درجة الحرارة

      بفضل تقنية OptimalTEMP لا حاجة إلى تضييع الوقت بعد الآن في تغيير إعدادات الحرارة أو انتظار ضبط درجة الحرارة أو فرز الملابس قبل كيّها. وبفضل المزيج المثالي بين درجة الحرارة والبخار القوي والمستمر، يمكنك كيّ الأقمشة من الجينز ووصولاً إلى الحرير مع ضمان عدم حرق الملابس.

      قفل للحمل الآمن

      قفل للحمل الآمن

      تحتوي المكواة المولّدة للبخار على قفل للحمل الآمن يثبّت المكواة على قاعدتها بإحكام من دون خطر الانزلاق أو أن يلمس أحدهم قاعدة المكواة الساخنة. يضمن لك هذا القفل إمكانية حمل آمنة وسهلة في كل أرجاء المنزل من موقع التخزين وإليه.

      من الآمن ترك قاعدة المكواة الساخنة على لوح الكيّ

      من الآمن ترك قاعدة المكواة الساخنة على لوح الكيّ

      تضمن لك تقنية OptimalTEMP المبتكرة عدم احتراق أي أقمشة قابلة للكيّ. فبالإضافة إلى الطمأنينة التي ستستمتعين بها أثناء الكيّ، يمكنك أيضًا ترك قاعدة المكواة الساخنة على لوح كيّ الملابس القطنية مباشرةً بدون التسبّب بأي ضرر. يساعد هذا الأمر على تخفيف الانزعاج في معصم اليدين إذ ينفي الحاجة إلى رفع المكواة ووضعها على قاعدتها مراراً.

      إيقاف تلقائي للأمان وتوفير استهلاك الطاقة

      إيقاف تلقائي للأمان وتوفير استهلاك الطاقة

      تقوم وظيفة الإيقاف التلقائي للأمان بإيقاف المكواة المولّدة للبخار في حال عدم استخدامها لبضع دقائق. يوفر ذلك استهلاك الطاقة ويمنحك استخدامًا آمنًا وراحة البال.

      أفضل قاعدة مكواة من Philips من حيث الانزلاق ومقاومة الخدوش

      أفضل قاعدة مكواة من Philips من حيث الانزلاق ومقاومة الخدوش

      تشكّل T-ionic Glide قاعدة المكواة الأكثر تميّزًا من Philips، مع انزلاق فائق لعملية كيّ أسهل وأسرع. فهي تتميّز بقاعدة من الفولاذ المقاوم للصدأ الذي يفوق الألومينيوم بصلابته ومتانته، مع طبقة مضمّنة من أكسيد التيتانيوم لمقاومة الخدوش بصورة متطورة. إضافة إلى ذلك، يوفر لك الهيكل والفتحات المصممة بدقة توزيعًا أفضل للبخار لإزالة التجاعيد بسرعة أكبر.

      بخار قوي لإزالة التجاعيد على أفضل وجه

      بخار قوي لإزالة التجاعيد على أفضل وجه

      أصبح بإمكانك الاستمتاع بتجربة كيّ سريعة جدًا بفضل التقنية الثورية. يقوم البخار القوي والمستمر بكيّ حتى التجاعيد الصعبة ويتم تمليس الأقمشة الأكثر سماكة بسهولة وسرعة. بالإضافة إلى ذلك، يتوفر تعزيز بخار إضافي، إذا لزم الأمر، للبخار العمودي أو التجاعيد الصعبة.

      وزن خفيف وإمكانية حمل مريح

      وزن خفيف وإمكانية حمل مريح

      تتميّز المكواة المولّدة للبخار بوزن مثالي: وزن خفيف جدًا وإمكانية حمل مريح. بالإضافة إلى ذلك، فهي تنزلق بسلاسة على الملابس وتزيل أصعب التجاعيد بسرعة تامة وتقلل الضغط على معصمك. بالإضافة إلى ذلك، فهي تولّد بخارًا عموديًا بسهولة تامة وفعالية. أصبح بإمكانك الآن إزالة التجاعيد عن الأقمشة الدقيقة مثل القمصان الحريرية والفساتين والسترات وحتى الملابس التي يصعب كيّها والتي تحتوي على طيّات وزخرفات وأزرار، إلخ... بطريقة عمودية وبكل راحة وفعالية.

      نظام سهل وفعّال لإزالة الترسبات الكلسية

      نظام سهل وفعّال لإزالة الترسبات الكلسية

      إن إزالة الترسبات الكلسية بانتظام تحمي مكواتك وتضمن لك الحصول على أفضل أداء للبخار باستمرار. تتميّز وظيفة Easy De-Calc Plus بتصميم حصري وبموقع مثالي، لتوفير قدرة مثالية على التخلص من الترسبات الكلسية ولتمديد فترة استخدام المكواة المولّدة للبخار. ستذكّرك المكواة بواسطة الضوء والصوت عندما يحين وقت التنظيف وإزالة الترسبات الكلسية. وعندما يبرد الجهاز، ما عليك سوى إزالة مفتاح Easy De-Calc وتجميع المياه المتسخة وسكبها في كوب والتخلص منها.

      المواصفات التقنية

      • التقنية

        حجرة بخار إعصاري
        نعم
        لكل الأقمشة القابلة للكيّ
        نعم
        لا تتسبب بالحروق
        نعم
        ما من حاجة إلى إعدادات لدرجة الحرارة
        نعم
        تقنية OptimalTEMP
        نعم
        معالج التحكم الذكي
        نعم

      • إزالة التجاعيد بسرعة

        بخار مستمر
        ما يصل إلى 145  غ/د
        الطاقة
        2400 كحد أقصى  واط
        ضغط
        7,2 بارات كحد أقصى
        جاهز للاستخدام
        2  دقيقة
        تعزيز البخار
        ما يصل إلى 490  غ
        بخار عند الطلب
        نعم
        مستويات بخار متغيرة
        نعم
        بخار عمودي
        نعم
        فولتية
        220 - 240  فولت

      • سهولة الاستخدام

        آمنة على كل الأقمشة القابلة للكيّ
        حتى الأقمشة الدقيقة مثل الحرير
        أداء انزلاق قاعدة المكواة
        5  نجوم
        اسم قاعدة المكواة
        T-ionicGlide
        سعة خزان الماء
        1800  مل
        خزان ماء قابل للفك
        نعم
        طول الخرطوم
        1.7  أمتار
        تنبيه مستوى المياه المنخفض
        نعم
        طول سلك الطاقة
        1.8  أمتار
        رأس بخاري خاص للدقة
        نعم
        جاهز للاستخدام
        • مؤشر الضوء
        • مؤشر صوتي
        إعادة تعبئة في أي وقت أثناء الاستخدام
        نعم
        وظيفة الإيقاف التلقائي الآمن
        نعم
        مقاومة الخدوش على قاعدة المكواة
        5  نجوم
        مناسبة للاستخدام مع مياه الحنفية
        نعم
        وقت التسخين
        2  دقيقة
        فتحة تعبئة كبيرة جدًا
        نعم

      • معالجة الكلس

        إزالة الترسبات الكلسية والتنظيف
        Easy De-Calc Plus
        تذكير بإزالة الترسبات
        • ضوء
        • نعم

      • حقيبة

        قفل للحمل الآمن
        للحمل والسلامة
        مخزن لسلك الطاقة
        • مخزن لسلك الطاقة
        • مثبت فيلكرو
        مخزن لحفظ سلك الطاقة
        مخزن لحفظ سلك الطاقة

      • الحجم والوزن

        أبعاد الحزمة (العرض×الارتفاع×الطول)
        31 x‏ 35 x ‏51  سم
        أبعاد المنتج (العرض×الارتفاع×الطول)
        23,3 x‏ 28,5 x ‏45,3  سم
        وزن المكواة
        0،8  كلغ
        وزن المكواة + القاعدة
        5.1  كلغ

      • ضمان

        ضمان عالمي لمدة سنتَين
        نعم

      • فعالية صديقة للبيئة

        وضع توفير الطاقة
        نعم
        غلاف المنتج
        قابل للتدوير 100%
        دليل المستخدم
        100% ورق معاد تدويره

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      العثور على قطعة بديلة أو ملحق

      الانتقال إلى القطع والملحقات

      ملحقات لهذا المنتج

      عرض كافة الأكسسوارات

        المنتجات المقترحة

          المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

            الجوائز

            الآراء

            كن أول من يراجع هذا البند

            • وزن المكواة ومعدل البخار (معيار IEC60311)، مقارنة بأكثر 10 مكاوي مولّدة للبخار مبيعًا؛ تم الاختبار في ديسمبر 2014.