أقوى بخار على الإطلاق لأسرع عملية كيّ*

إن PerfectCare Elite هي أفضل مكواة مولّدة للبخار وأكثرها فعالية من Philips. فبفضل تقنية OptimalTEMP، أصبح بإمكانك الآن كيّ كل أنواع الأقمشة، من الجينز وصولاً إلى الحرير، من دون الحاجة إلى إعداد لدرجة الحرارة، مع ضمان عدم حرق كل الملابس القابلة للكيّ. إكتشف كلّ المميزات