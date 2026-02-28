كيّ من دون عناء. نتائج سريعة.

تقدم PerfectCare Elite من Philips كيًّا من دون عناء ونتائج سريعة. بفضل تقنية OptimalTEMP، يمكنك الآن كي الملابس، من الجينز إلى الحرير، من دون الحاجة إلى إعداد درجة الحرارة. تضمن هذه المكواة كي أي نوع من أنواع الملابس القابلة للكي من دون حرقها.