HD1172
سريعة وفعالة - مضمونة
تساعدك مكواة الملابس المميزة هذه من Philips في تسريع عملية الكيّ.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تتميّز هذه المكواة بقاعدة مكواة عالية الجودة من الألومنيوم المصقول لأداء يدوم طويلاً.
يجعل أخدود الأزرار من الكيّ بين الأزرار والدرزات أسرع وأسهل.
ينطفئ المؤشر الضوئي عند بلوغ درجة حرارة الكيّ المطلوبة.
يتيح لك الرأس المدبب كي حتى المناطق التي يصعب الوصول إليها.
يمكن التحكم بسهولة بدرجات الحرارة المرتفعة وضبطها وتحديدها. يمكنك دائمًا الحصول على درجة الحرارة المناسبة للثياب التي تقوم بكيّها.
يسهّل رأس المكواة الرفيع الوصول إلى أكثر الأماكن صعوبة، مثل الأزرار عند كي التجاعيد وفي الزوايا.
يمكن لف سلك الطاقة حول كعب المكواة لتسهيل تخزين الجهاز.
يضمن السلك الذي يدوم طويلًا وذو الجودة العالية أداء يستمر لفترة طويلة
يضيء مؤشر درجات الحرارة في أثناء إحماء المكواة وينطفئ عند وصول درجة حرارة قاعدة المكواة إلى المستوى المطلوب.
تم اختبار هذا التصميم في ظل مقاييس ومعايير جودة صارمة لضمان أداء يدوم طويلاً
المواصفات التقنية
عملية كيّ مريحة
إزالة التجاعيد بقوة وسرعة
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