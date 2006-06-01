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  • سريعة وفعالة - مضمونة سريعة وفعالة - مضمونة سريعة وفعالة - مضمونة

    Classic مكواة ملابس بدون بخار

    HD1172

    سريعة وفعالة - مضمونة

    تساعدك مكواة الملابس المميزة هذه من Philips في تسريع عملية الكيّ.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Classic مكواة ملابس بدون بخار

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    سريعة وفعالة - مضمونة

    مكواة ملابس مزودة بقاعدة معدّة للسرعة

    • قاعدة مكواة من الألمنيوم
    • سلك بطول 1,9 م
    • قوة المكواة 1000 واط
    • 1000 واط
    قاعدة مكواة مصقولة لانزلاق سهل على ملابسك

    قاعدة مكواة مصقولة لانزلاق سهل على ملابسك

    تتميّز هذه المكواة بقاعدة مكواة عالية الجودة من الألومنيوم المصقول لأداء يدوم طويلاً.

    أخدود الأزرار لتسريع الكي على طول منطقة الأزرار والدرزات

    أخدود الأزرار لتسريع الكي على طول منطقة الأزرار والدرزات

    يجعل أخدود الأزرار من الكيّ بين الأزرار والدرزات أسرع وأسهل.

    ضوء جهوزية حرارة الكي

    ضوء جهوزية حرارة الكي

    ينطفئ المؤشر الضوئي عند بلوغ درجة حرارة الكيّ المطلوبة.

    الرأس المدبب لكيّ المناطق الصعبة

    الرأس المدبب لكيّ المناطق الصعبة

    يتيح لك الرأس المدبب كي حتى المناطق التي يصعب الوصول إليها.

    تحكّم سهل بدرجات الحرارة

    تحكّم سهل بدرجات الحرارة

    يمكن التحكم بسهولة بدرجات الحرارة المرتفعة وضبطها وتحديدها. يمكنك دائمًا الحصول على درجة الحرارة المناسبة للثياب التي تقوم بكيّها.

    تصل قاعدة المكواة ذات الرأس الرفيع إلى الأماكن الصعبة

    تصل قاعدة المكواة ذات الرأس الرفيع إلى الأماكن الصعبة

    يسهّل رأس المكواة الرفيع الوصول إلى أكثر الأماكن صعوبة، مثل الأزرار عند كي التجاعيد وفي الزوايا.

    لفاف سلك الطاقة لتخزين السلك بسهولة

    يمكن لف سلك الطاقة حول كعب المكواة لتسهيل تخزين الجهاز.

    سلك يدوم طويلًا لفترة استخدام طويلة

    يضمن السلك الذي يدوم طويلًا وذو الجودة العالية أداء يستمر لفترة طويلة

    يشير ضوء درجات الحرارة إلى مستوى إحماء المكواة

    يضيء مؤشر درجات الحرارة في أثناء إحماء المكواة وينطفئ عند وصول درجة حرارة قاعدة المكواة إلى المستوى المطلوب.

    تصميم تم اختباره لضمان الاستمرارية القصوى

    تم اختبار هذا التصميم في ظل مقاييس ومعايير جودة صارمة لضمان أداء يدوم طويلاً

    المواصفات التقنية

    • المواصفات التقنية

      الفولتية
      220 - 240

    • عملية كيّ مريحة

      طول سلك الطاقة
      1.9  m

    • إزالة التجاعيد بقوة وسرعة

      الطاقة
      1000  W

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