HP6400/00
تمتعي بساقين تدوم نعومتهما طويلاً
استمتعي بساقين تدوم نعومتهما طويلاً بفضل آلة إزالة الشعر هذه من Philips. فهي تزيل الشعر من جذوره لتمنحك تجربة رائعة لإزالة الشعر والاستمتاع بساقين ناعمتين لغاية أربعة أسابيع.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تم تزويد آلة إزالة الشعر هذه بنظام فعال لإزالة الشعر لتحصلي على بشرة ناعمة خالية من الشعيرات لمدة أسابيع
يتناسب الشكل المستدير تماماً مع يدك لمنحك إزالة شعر مريحة. هذا ويعتبر مظهره رائعاً أيضاً!
مستوى سرعة إضافي لإزالة الشعيرات الصغيرة وللوصول إلى المناطق الصعبة
تم تزويد آلة إزالة الشعر هذه برأس قابل للغسل، لتتمكني من تنظيف رأس إزالة الشعر تحت مياه الصنبور للحصول على نظافة أكبر
المواصفات الفنية
الميزات
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