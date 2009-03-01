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  • تمتعي بساقين تدوم نعومتهما طويلاً تمتعي بساقين تدوم نعومتهما طويلاً تمتعي بساقين تدوم نعومتهما طويلاً

    Satinelle آلة إزالة الشعر Satinelle

    HP6400/00

    تمتعي بساقين تدوم نعومتهما طويلاً

    استمتعي بساقين تدوم نعومتهما طويلاً بفضل آلة إزالة الشعر هذه من Philips. فهي تزيل الشعر من جذوره لتمنحك تجربة رائعة لإزالة الشعر والاستمتاع بساقين ناعمتين لغاية أربعة أسابيع.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Satinelle آلة إزالة الشعر Satinelle

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    • الأرجل
    نظام فعّال لإزالة الشعر من جذوره

    نظام فعّال لإزالة الشعر من جذوره

    تم تزويد آلة إزالة الشعر هذه بنظام فعال لإزالة الشعر لتحصلي على بشرة ناعمة خالية من الشعيرات لمدة أسابيع

    مسكة مريحة لسهولة في الاستخدام

    مسكة مريحة لسهولة في الاستخدام

    يتناسب الشكل المستدير تماماً مع يدك لمنحك إزالة شعر مريحة. هذا ويعتبر مظهره رائعاً أيضاً!

    مستويان لضبط السرعة لإزالة شعر ناعمة وأداء مثالي

    مستويان لضبط السرعة لإزالة شعر ناعمة وأداء مثالي

    مستوى سرعة إضافي لإزالة الشعيرات الصغيرة وللوصول إلى المناطق الصعبة

    رأس لإزالة الشعر قابل للغسل لنظافة صحية أكبر وتنظيف أسهل

    رأس لإزالة الشعر قابل للغسل لنظافة صحية أكبر وتنظيف أسهل

    تم تزويد آلة إزالة الشعر هذه برأس قابل للغسل، لتتمكني من تنظيف رأس إزالة الشعر تحت مياه الصنبور للحصول على نظافة أكبر

    المواصفات التقنية

    • المواصفات الفنية

      الفولتية
      100 إلى 240  فولت
      عدد نقاط الالتقاط
      20
      استهلاك الطاقة
      7.5  واط
      عدد الأقراص
      21
      حركات سحب/بالثانية سرعة 1
      600
      حركات سحب/بالثانية سرعة 2
      733

    • الميزات

      إعدادان للسرعة
      نعم
      نظام معدني لإزالة الشعر
      نعم
    Badge-D2C

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