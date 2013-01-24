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Satinelle

آلة إزالة الشعر Satinelle

HP6400/00
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التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • تمتعي بساقين تدوم نعومتهما طويلاً تمتعي بساقين تدوم نعومتهما طويلاً تمتعي بساقين تدوم نعومتهما طويلاً
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    Satinelle آلة إزالة الشعر Satinelle

    HP6400/00
    العثور على الدعم لهذا المنتج

    تمتعي بساقين تدوم نعومتهما طويلاً

    استمتعي بساقين تدوم نعومتهما طويلاً بفضل آلة إزالة الشعر هذه من Philips. فهي تزيل الشعر من جذوره لتمنحك تجربة رائعة لإزالة الشعر والاستمتاع بساقين ناعمتين لغاية أربعة أسابيع. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    Satinelle آلة إزالة الشعر Satinelle

    تمتعي بساقين تدوم نعومتهما طويلاً

    استمتعي بساقين تدوم نعومتهما طويلاً بفضل آلة إزالة الشعر هذه من Philips. فهي تزيل الشعر من جذوره لتمنحك تجربة رائعة لإزالة الشعر والاستمتاع بساقين ناعمتين لغاية أربعة أسابيع. إكتشف كلّ المميزات

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      • الأرجل
      نظام فعّال لإزالة الشعر من جذوره

      نظام فعّال لإزالة الشعر من جذوره

      تم تزويد آلة إزالة الشعر هذه بنظام فعال لإزالة الشعر لتحصلي على بشرة ناعمة خالية من الشعيرات لمدة أسابيع

      مسكة مريحة لسهولة في الاستخدام

      مسكة مريحة لسهولة في الاستخدام

      يتناسب الشكل المستدير تماماً مع يدك لمنحك إزالة شعر مريحة. هذا ويعتبر مظهره رائعاً أيضاً!

      مستويان لضبط السرعة لإزالة شعر ناعمة وأداء مثالي

      مستويان لضبط السرعة لإزالة شعر ناعمة وأداء مثالي

      مستوى سرعة إضافي لإزالة الشعيرات الصغيرة وللوصول إلى المناطق الصعبة

      رأس لإزالة الشعر قابل للغسل لنظافة صحية أكبر وتنظيف أسهل

      رأس لإزالة الشعر قابل للغسل لنظافة صحية أكبر وتنظيف أسهل

      تم تزويد آلة إزالة الشعر هذه برأس قابل للغسل، لتتمكني من تنظيف رأس إزالة الشعر تحت مياه الصنبور للحصول على نظافة أكبر

      المواصفات التقنية

      • الميزات

        إعدادان للسرعة
        نعم
        نظام معدني لإزالة الشعر
        نعم

      • المواصفات التقنية

        فولتية
        100 إلى 240  فولت
        عدد الأقراص
        21
        عدد نقاط الالتقاط
        20
        استهلاك الطاقة
        7.5  واط
        حركات سحب/بالثانية سرعة 1
        600
        حركات سحب/بالثانية سرعة 2
        733

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