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  • استمتع بتحضير الطعام في المنزل في غضون ثوانٍ
  • استمتع بتحضير الطعام في المنزل في غضون ثوانٍ
  • استمتع بتحضير الطعام في المنزل في غضون ثوانٍ
  • استمتع بتحضير الطعام في المنزل في غضون ثوانٍ
  • استمتع بتحضير الطعام في المنزل في غضون ثوانٍ
  • استمتع بتحضير الطعام في المنزل في غضون ثوانٍ

تم إيقافه

Daily Collectionخلاط محمول باليد

HR1366/00

استمتع بتحضير الطعام في المنزل في غضون ثوانٍ

يجمع الخلاط المحمول باليد HR1366/00 من Philips بين قدرة 600 واط وشفرة بوظيفة مزدوجة، ما يؤدي إلى قوام ناعم بشكل رائع في غضون ثوانٍ. لم يكن تحضير الطعام المنزلي الصحي واللذيذ يومًا بهذه السهولة!

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محرك بقوة 600 واط وشفرة ذات حركة ثنائية

استمتع بتحضير الطعام في المنزل في غضون ثوانٍ

  • 600 واط

  • خلاط عمودي معدني

  • مفرمة حجم XL والملحقات

محرّك قوي بقوة 600 واط

محرّك قوي بقوة 600 واط

لخلط الطعام في ثوانٍ.

شفرة بوظيفة مزدوجة

شفرة بوظيفة مزدوجة

شفرة بوظيفة مزدوجة للخفاقة التي تحمل باليد من Philips للتقطيع أفقيًا وعموديًا.

لأقسى المكونات.

لأقسى المكونات.

تشتمل الخفّاقة المحمولة باليد من Philips على زر سرعة قصوى فائق القوة لأقسى المكونات.

المواصفات التقنية

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