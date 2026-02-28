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HR1366/00
استمتع بتحضير الطعام في المنزل في غضون ثوانٍ
يجمع الخلاط المحمول باليد HR1366/00 من Philips بين قدرة 600 واط وشفرة بوظيفة مزدوجة، ما يؤدي إلى قوام ناعم بشكل رائع في غضون ثوانٍ. لم يكن تحضير الطعام المنزلي الصحي واللذيذ يومًا بهذه السهولة!
600 واط
خلاط عمودي معدني
مفرمة حجم XL والملحقات
لخلط الطعام في ثوانٍ.
شفرة بوظيفة مزدوجة للخفاقة التي تحمل باليد من Philips للتقطيع أفقيًا وعموديًا.
تشتمل الخفّاقة المحمولة باليد من Philips على زر سرعة قصوى فائق القوة لأقسى المكونات.
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