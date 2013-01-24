يسهّل الخلط العسير
الخلاط مزود بمحرك 350 واط ودورق بسعة 1.5 لتر وشفرة نجمية خماسية الشكل، ومن شأنه توفير نتائج ممتازة ومرضية وتسهيل عملية الخلط.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يسهّل الخلط العسير
الخلاط مزود بمحرك 350 واط ودورق بسعة 1.5 لتر وشفرة نجمية خماسية الشكل، ومن شأنه توفير نتائج ممتازة ومرضية وتسهيل عملية الخلط.
يسهّل الخلط العسير
الخلاط مزود بمحرك 350 واط ودورق بسعة 1.5 لتر وشفرة نجمية خماسية الشكل، ومن شأنه توفير نتائج ممتازة ومرضية وتسهيل عملية الخلط.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يسهّل الخلط العسير
الخلاط مزود بمحرك 350 واط ودورق بسعة 1.5 لتر وشفرة نجمية خماسية الشكل، ومن شأنه توفير نتائج ممتازة ومرضية وتسهيل عملية الخلط.
مضمون بالكامل لمدة سنتين
يمكن غسل كافة القطع القابلة للفك في آلة غسل الصحون.
تجنب حالات الكسر بفضل هذا الدورق البلاستيكي المقوى.
نظّف الآلة بسهولة وفعالية بإزالة الشفرات من الدورق.
يخلط هذا الخلاط من Philips بسرعات ودرجات مختلفة مع إمكانية اختيار الإعدادات.
اسحق المكونات واخفقها بشكل مثالي بفضل هذه الشفرات المتينة والبالغة الحدة للخلاط من Philips.
مواصفات التصميم