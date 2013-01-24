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خلاط

HR2000/70
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • يسهّل الخلط العسير يسهّل الخلط العسير يسهّل الخلط العسير
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    خلاط

    HR2000/70
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    يسهّل الخلط العسير

    الخلاط مزود بمحرك 350 واط ودورق بسعة 1.5 لتر وشفرة نجمية خماسية الشكل، ومن شأنه توفير نتائج ممتازة ومرضية وتسهيل عملية الخلط.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    خلاط

    يسهّل الخلط العسير

    الخلاط مزود بمحرك 350 واط ودورق بسعة 1.5 لتر وشفرة نجمية خماسية الشكل، ومن شأنه توفير نتائج ممتازة ومرضية وتسهيل عملية الخلط.

    يسهّل الخلط العسير

    الخلاط مزود بمحرك 350 واط ودورق بسعة 1.5 لتر وشفرة نجمية خماسية الشكل، ومن شأنه توفير نتائج ممتازة ومرضية وتسهيل عملية الخلط.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    خلاط

    يسهّل الخلط العسير

    الخلاط مزود بمحرك 350 واط ودورق بسعة 1.5 لتر وشفرة نجمية خماسية الشكل، ومن شأنه توفير نتائج ممتازة ومرضية وتسهيل عملية الخلط.

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      يسهّل الخلط العسير

      شفرة نجمية خماسية الشكل ومحرّك 350 واط

      ضمان لمدة سنتين

      ضمان لمدة سنتين

      مضمون بالكامل لمدة سنتين

      كل القطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق

      كل القطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق

      يمكن غسل كافة القطع القابلة للفك في آلة غسل الصحون.

      دورق مقاوم للكسر

      دورق مقاوم للكسر

      تجنب حالات الكسر بفضل هذا الدورق البلاستيكي المقوى.

      شفرة قابلة للفك

      شفرة قابلة للفك

      نظّف الآلة بسهولة وفعالية بإزالة الشفرات من الدورق.

      إعدادات سرعة مختلفة للمكوّنات الطريّة والقاسية

      إعدادات سرعة مختلفة للمكوّنات الطريّة والقاسية

      يخلط هذا الخلاط من Philips بسرعات ودرجات مختلفة مع إمكانية اختيار الإعدادات.

      شفرات مسننة تدوم طويلاً

      شفرات مسننة تدوم طويلاً

      اسحق المكونات واخفقها بشكل مثالي بفضل هذه الشفرات المتينة والبالغة الحدة للخلاط من Philips.

      المواصفات التقنية

      • مواصفات التصميم

        اللون (الألوان)
        أبيض لامع مع مشحات زرقاء
        سعة الدورق الكبيرة
        1.25 لتر
        مادة دورق الخلاط
        SAN
        شفرة مواد
        فولاذ مقاوم للصدأ
        سعة دورق الخلاط
        1.5 لتر
        مادة الغطاء
        PP
        مخزن لسلك الطاقة مدمج
        نعم

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