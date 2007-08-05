6 ملحقات لإنجاز أكثر من 25 وظيفة بسهولة تامة

تشمل الملحقات، التي يمكن غسلها في غسالة الأطباق بأمان، أداة عجن لخلط المخيض والعجين السميك وسكين فرم من الفولاذ المقاوم للصدأ لتحضير اللحم والخضار وقرصين معدنيين للتقطيع والبشر بحجم متوسط وصغير وخلاطًا مضادًا للكسر سعة 1.5 لتر لخلط مختلف المكونات وسحقها وتحريكها، بالإضافة إلى قرص استحلاب لتحضير الطعام كالقشدة المخفوقة والمايونيز.