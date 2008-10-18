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  • لأسنان أكثر بياضًا وأكثر صحة لأسنان أكثر بياضًا وأكثر صحة لأسنان أكثر بياضًا وأكثر صحة

    Philips Sonicare HealthyWhite فرشاة كهربائية بتقنية الاهتزازات الصوتية

    HX6731/02

    لأسنان أكثر بياضًا وأكثر صحة

    من منا لا يحب الابتسامة البيضاء الناصعة؟ دَع أسنانك تشعّ بياضًا بشكل طبيعي. فقد أثبتت فرشاة الأسنان الكهربائية HealthyWhite من Sonicare قدرتها على إزالة البقع اليومية في غضون أسبوعَين فقط مع استخدام منتظم لوضع التنظيف والتبييض.

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    Philips Sonicare HealthyWhite فرشاة كهربائية بتقنية الاهتزازات الصوتية

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    فرشاة الأسنان الأمثل لأسنان أكثر بياضًا

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    • رأس فرشاة واحد
    أسنان أكثر بياضًا بشكل طبيعي بفضل تقنية الاهتزازات الصوتية المبتكرة

    أسنان أكثر بياضًا بشكل طبيعي بفضل تقنية الاهتزازات الصوتية المبتكرة

    أثبتت آلية التنظيف الديناميكي لفرشاة الأسنان هذه مع اتصالها المباشر والواسع مع كل سنّ قدرتها على إزالة البقع اليومية لمساعدتك في الحفاظ على بياض أسنانك الطبيعي.

    وضع التنظيف والتبييض: ثبتت قدرته على إزالة البقع

    وضع التنظيف والتبييض: ثبتت قدرته على إزالة البقع

    دقيقتان في وضع التنظيف، مع 30 ثانية إضافية في وضع التبييض للتركيز على الأسنان الأمامية التي يمكن رؤيتها. تزيل البقع اليومية، مثل بقع القهوة والشاي والتبغ وعصير العنب الأحمر. كذلك تبيّض الأسنان بدرجتين في غضون أسبوعَين فقط.*

    وضع اللثة الحساسة: تنظيف لطيف على الأسنان واللثة

    وضع اللثة الحساسة: تنظيف لطيف على الأسنان واللثة

    فرشاة أسنان Sonicare من Philips مع وضع اللثة الحساسة: تنظيف لطيف ولكن دقيق للثة الحساسة

    إجراء التنظيف الديناميكي لفرشاة Sonicare يدفع السائل بين الأسنان

    إجراء التنظيف الديناميكي لفرشاة Sonicare يدفع السائل بين الأسنان

    تتميّز فرشاة الأسنان الكهربائية Philips Sonicare بإجراء ديناميكي وفريد للوصول بلطف وفعالية إلى الأماكن العميقة بين الأسنان وعلى طول خط اللثة.

    عنق رأس فرشاة معقوف للوصول بشكل أفضل إلى الأسنان الخلفية

    عنق رأس فرشاة معقوف للوصول بشكل أفضل إلى الأسنان الخلفية

    يسهّل عنق رأس فرشاة الأسنان هذه المزويّ بشكل فريد إمكانية الوصول إلى الأسنان الخلفية مما يزيل اللويحات السنية في تلك المناطق التي يصعب الوصول إليها.

    أثبتت الاختبارات أنها آمنة وناعمة

    أثبتت الاختبارات أنها آمنة وناعمة

    إن Philips Sonicare هي فرشاة أسنان كهربائية لطيفة يمكن استخدامها مع جهاز تقويم الأسنان (تبلى رؤوس الفرشاة بسرعة عند استخدامها مع جهاز تقويم الأسنان)، وهي آمنة للاستخدام عند ترميم الأسنان (مع الحشوات والتيجان والتلبيسات) وعند وجود جيوب دواعم الأسنان أيضًا.

    برنامج سهل للمبتدئين للتأقلم مع تجربة Sonicare

    برنامج سهل للمبتدئين للتأقلم مع تجربة Sonicare

    تزيد الطاقة بلطف خلال أول 14 مرة استخدام للتأقلم مع تجربة فرشاة أسنان Philips Sonicare الكهربائية

    مؤقت لمدة دقيقتين لضمان وقت تنظيف الأسنان الموصى به

    مؤقت لمدة دقيقتين لضمان وقت تنظيف الأسنان الموصى به

    يساعد المؤقت لمدة دقيقتين الموجود على فرشاة الأسنان الكهربائية Sonicare من Philips على تخصيص وقت تنظيف الأسنان الموصى به من قبل أطباء الأسنان

    مؤقت Quadpacer بفواصل زمنية يحث على تنظيف الأسنان بشكل دقيق

    مؤقت Quadpacer بفواصل زمنية يحث على تنظيف الأسنان بشكل دقيق

    موقت بفواصل زمنية من 30 ثانية يشير إلى إتمام تنظيف ربع مساحة الفم في كل مرة وينبهك إلى مواصلة التنظيف لتحقيق عملية تنظيف متناسقة بشكل أكبر

    وضع التنظيف: وضع قياسي لمدة دقيقتَين

    لعملية تنظيف يومية استثنائية. يساعد في الحفاظ على نتيجة التبييض.

    المواصفات التقنية

    • الطاقة

      الفولتية
      110-220 فولت

    • المواصفات الفنية

      البطارية
      قابلة للشحن
      فترة التشغيل (شحن ممتلئ إلى فارغ)
      ما يصل إلى 3 أسابيع**
      نوع البطارية
      ليثيوم أيون

    • التصميم واللون الخارجي

      اللون
      أبيض لمّاع

    • الخدمة

      الضمان
      ضمان محدود لمدة سنتين

    • سهولة الاستخدام

      مؤشر مستوى البطارية
      يشير الضوء إلى حالة البطارية
      نظام رأس الفرشاة
      رؤوس فرشاة سهلة التثبيت
      المقبض
      • تصميم مريح
      • مقبض مطاطي لسهولة الإمساك
      وقت تنظيف الأسنان
      ما يصل إلى 3 أسابيع**

    • العناصر المضمنة

      المقابض
      1 HealthyWhite
      رؤوس الفرشاة
      1 ProResults قياسي
      حقيبة للسفر
      1
      الشاحن
      1

    • أداء التنظيف

      الفوائد الصحية
      تساعد في تحسين صحة اللثة
      الأداء
      لإزالة ما يصل إلى 90% من البقع*
      المؤقت
      Quadpacer وSmarTimer
      فوائد التبييض
      لتبييض الأسنان لغاية درجتَين
      السرعة
      تنظيف لغاية 62000 حركة/ الدقيقة

    • الأوضاع

      التنظيف
      من أجل تنظيف يومي استثنائي
      حساسة
      تنظيف لطيف على الأسنان واللثة
      التنظيف والتبييض
      دقيقتان للتنظيف + 30 ثانية للتبييض

    Badge-D2C

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    • لإزالة كمية أكبر من البلاك تصل إلى 7 أضعاف مقارنة بفرشاة أسنان يدوية
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