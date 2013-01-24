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Philips Sonicare HealthyWhite

فرشاة كهربائية بتقنية الاهتزازات الصوتية

HX6731/02
Sonicare
التصنيف الإجمالي / 5
Sonicare
  • لأسنان أكثر بياضًا وأكثر صحة لأسنان أكثر بياضًا وأكثر صحة لأسنان أكثر بياضًا وأكثر صحة
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    Philips Sonicare HealthyWhite فرشاة كهربائية بتقنية الاهتزازات الصوتية

    HX6731/02
    التصنيف الإجمالي / 5

    لأسنان أكثر بياضًا وأكثر صحة

    من منا لا يحب الابتسامة البيضاء الناصعة؟ دَع أسنانك تشعّ بياضًا بشكل طبيعي. فقد أثبتت فرشاة الأسنان الكهربائية HealthyWhite من Sonicare قدرتها على إزالة البقع اليومية في غضون أسبوعَين فقط مع استخدام منتظم لوضع التنظيف والتبييض. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Sonicare HealthyWhite فرشاة كهربائية بتقنية الاهتزازات الصوتية

    لأسنان أكثر بياضًا وأكثر صحة

    من منا لا يحب الابتسامة البيضاء الناصعة؟ دَع أسنانك تشعّ بياضًا بشكل طبيعي. فقد أثبتت فرشاة الأسنان الكهربائية HealthyWhite من Sonicare قدرتها على إزالة البقع اليومية في غضون أسبوعَين فقط مع استخدام منتظم لوضع التنظيف والتبييض. إكتشف كلّ المميزات

    لأسنان أكثر بياضًا وأكثر صحة

    من منا لا يحب الابتسامة البيضاء الناصعة؟ دَع أسنانك تشعّ بياضًا بشكل طبيعي. فقد أثبتت فرشاة الأسنان الكهربائية HealthyWhite من Sonicare قدرتها على إزالة البقع اليومية في غضون أسبوعَين فقط مع استخدام منتظم لوضع التنظيف والتبييض. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Sonicare HealthyWhite فرشاة كهربائية بتقنية الاهتزازات الصوتية

    لأسنان أكثر بياضًا وأكثر صحة

    من منا لا يحب الابتسامة البيضاء الناصعة؟ دَع أسنانك تشعّ بياضًا بشكل طبيعي. فقد أثبتت فرشاة الأسنان الكهربائية HealthyWhite من Sonicare قدرتها على إزالة البقع اليومية في غضون أسبوعَين فقط مع استخدام منتظم لوضع التنظيف والتبييض. إكتشف كلّ المميزات

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      • رأس فرشاة واحد
      أسنان أكثر بياضًا بشكل طبيعي بفضل تقنية الاهتزازات الصوتية المبتكرة

      أسنان أكثر بياضًا بشكل طبيعي بفضل تقنية الاهتزازات الصوتية المبتكرة

      أثبتت آلية التنظيف الديناميكي لفرشاة الأسنان هذه مع اتصالها المباشر والواسع مع كل سنّ قدرتها على إزالة البقع اليومية لمساعدتك في الحفاظ على بياض أسنانك الطبيعي.

      وضع التنظيف والتبييض: ثبتت قدرته على إزالة البقع

      وضع التنظيف والتبييض: ثبتت قدرته على إزالة البقع

      دقيقتان في وضع التنظيف، مع 30 ثانية إضافية في وضع التبييض للتركيز على الأسنان الأمامية التي يمكن رؤيتها. تزيل البقع اليومية، مثل بقع القهوة والشاي والتبغ وعصير العنب الأحمر. كذلك تبيّض الأسنان بدرجتين في غضون أسبوعَين فقط.*

      وضع اللثة الحساسة: تنظيف لطيف على الأسنان واللثة

      وضع اللثة الحساسة: تنظيف لطيف على الأسنان واللثة

      فرشاة أسنان Sonicare من Philips مع وضع اللثة الحساسة: تنظيف لطيف ولكن دقيق للثة الحساسة

      إجراء التنظيف الديناميكي لفرشاة Sonicare يدفع السائل بين الأسنان

      إجراء التنظيف الديناميكي لفرشاة Sonicare يدفع السائل بين الأسنان

      تتميّز فرشاة الأسنان الكهربائية Philips Sonicare بإجراء ديناميكي وفريد للوصول بلطف وفعالية إلى الأماكن العميقة بين الأسنان وعلى طول خط اللثة.

      عنق رأس فرشاة معقوف للوصول بشكل أفضل إلى الأسنان الخلفية

      عنق رأس فرشاة معقوف للوصول بشكل أفضل إلى الأسنان الخلفية

      يسهّل عنق رأس فرشاة الأسنان هذه المزويّ بشكل فريد إمكانية الوصول إلى الأسنان الخلفية مما يزيل اللويحات السنية في تلك المناطق التي يصعب الوصول إليها.

      أثبتت الاختبارات أنها آمنة وناعمة

      أثبتت الاختبارات أنها آمنة وناعمة

      إن Philips Sonicare هي فرشاة أسنان كهربائية لطيفة يمكن استخدامها مع جهاز تقويم الأسنان (تبلى رؤوس الفرشاة بسرعة عند استخدامها مع جهاز تقويم الأسنان)، وهي آمنة للاستخدام عند ترميم الأسنان (مع الحشوات والتيجان والتلبيسات) وعند وجود جيوب دواعم الأسنان أيضًا.

      برنامج سهل للمبتدئين للتأقلم مع تجربة Sonicare

      برنامج سهل للمبتدئين للتأقلم مع تجربة Sonicare

      تزيد الطاقة بلطف خلال أول 14 مرة استخدام للتأقلم مع تجربة فرشاة أسنان Philips Sonicare الكهربائية

      مؤقت لمدة دقيقتين لضمان وقت تنظيف الأسنان الموصى به

      مؤقت لمدة دقيقتين لضمان وقت تنظيف الأسنان الموصى به

      يساعد المؤقت لمدة دقيقتين الموجود على فرشاة الأسنان الكهربائية Sonicare من Philips على تخصيص وقت تنظيف الأسنان الموصى به من قبل أطباء الأسنان

      مؤقت Quadpacer بفواصل زمنية يحث على تنظيف الأسنان بشكل دقيق

      مؤقت Quadpacer بفواصل زمنية يحث على تنظيف الأسنان بشكل دقيق

      موقت بفواصل زمنية من 30 ثانية يشير إلى إتمام تنظيف ربع مساحة الفم في كل مرة وينبهك إلى مواصلة التنظيف لتحقيق عملية تنظيف متناسقة بشكل أكبر

      وضع التنظيف: وضع قياسي لمدة دقيقتَين

      لعملية تنظيف يومية استثنائية. يساعد في الحفاظ على نتيجة التبييض.

      المواصفات التقنية

      • الأوضاع

        Clean
        من أجل تنظيف يومي استثنائي
        التنظيف والتبييض
        دقيقتان للتنظيف + 30 ثانية للتبييض
        Sensitive
        تنظيف لطيف على الأسنان واللثة

      • العناصر المرفقة

        المقابض
        1 HealthyWhite
        رؤوس الفرشاة
        1 ProResults قياسي
        الشاحن
        1
        حقيبة سفر
        1

      • التصميم واللون الخارجي

        اللون
        أبيض لمّاع

      • أداء التنظيف

        السرعة
        تنظيف لغاية 62000 حركة/ الدقيقة
        Performance
        لإزالة ما يصل إلى 90% من البقع*
        الفوائد الصحية
        تساعد في تحسين صحة اللثة
        فوائد التبييض
        لتبييض الأسنان لغاية درجتَين
        موقت
        Quadpacer وSmarTimer

      • سهولة الاستعمال

        نظام رؤوس الفرشاة
        رؤوس فرشاة سهلة التثبيت
        وقت تنظيف الأسنان
        ما يصل إلى 3 أسابيع**
        مؤشر مستوى البطارية
        يشير الضوء إلى حالة البطارية
        مقبض
        • تصميم مريح
        • مقبض مطاطي لسهولة الإمساك

      • المواصفات التقنية

        البطارية
        قابلة للشحن
        نوع البطارية
        ليثيوم أيون
        فترة التشغيل (فارغة إلى ممتلئة)
        ما يصل إلى 3 أسابيع**

      • الطاقة

        فولتية
        110-220 فولت

      • الخدمة

        الكفالة
        ضمان محدود لمدة سنتين

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            • *مستندة إلى فترتَي تنظيف لمدة دقيقتين يوميًا، في وضع التنظيف
            • لإزالة كمية أكبر من البلاك تصل إلى 7 أضعاف مقارنة بفرشاة أسنان يدوية

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