SCF271/06
سريع جداً ومريح
يُعدّ جهاز التعقيم بالبخار الذي يوضع في المايكرويف من Philips Avent مثاليًا للاستخدام داخل المنزل وخارجه وذلك بفضل تصميمه المدمج والخفيف الوزن. وتبقى المحتويات داخله معقمة لغاية 24 ساعة إذا بقي الغطاء مغلقًا.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يتضمّن جهاز التعقيم بالبخار الذي يوضع بالمايكرويف مشابك على الجانبين تساعد على توفير مستوى أكبر من الأمان والسلامة. وتعمل المشابك على إغلاق الغطاء بطريقة آمنة لمنع خروج المياه الساخنة عند إخراج جهاز التعقيم من المايكرويف. كما تجدر الإشارة إلى أنه قد تم تصميم المقابض الجانبية بحيث تبقى باردة، ما يساعدك على الإمساك بجهاز التعقيم بأمان.
تبقى المحتويات فيه معقّمة لفترة تصل لغاية 24 ساعة إذا بقي الغطاء مغلقاً
تم تصميم جهاز التعقيم الذي يوضع في المايكرويف من Philips Avent بحيث يتلاءم مع معظم أفران المايكرويف المتوفرة في الأسواق. وبفضل حجمه الصغير، يُعدّ هذا الجهاز ملائمًا للسفر، مما يضمن وجود رضّاعة معقّمة في أي وقت في حال خروجك في رحلة قصيرة خلال الليل أو في حال قيامك بعطلة أطول إلى الخارج. كما يُعدّ هذا الجهاز مثاليًا كجهاز تعقيم إضافي تضعينه في منزل الجدّين. الأبعاد: 166 (ارتفاع)، 280 (عرض)، 280 (طول) مم.
على الرغم من حجمه الصغير، فإن جهاز التعقيم بالبخار الذي يوضع في المايكرويف هذا هو جهاز التعقيم الوحيد المصمّم لاستيعاب ست رضّاعات من Philips Avent. في حين تستوعب معظم أجهزة التعقيم التي توضع في المايكرويف 4 رضّاعات فقط. يسمح لك جهاز التعقيم الذي يوضع في المايكرويف من Philips Avent تعقيم الرضّاعات التي تحتاجينها خلال يوم كامل دفعة واحدة، كما يُعدّ مناسبًا لتعقيم شافطات حليب الأم.
ما عليك سوى إضافة المياه وتحميل الجهاز بالمحتويات ووضعه في المايكرويف لدقيقتين فقط. تتوقف المدة الدقيقة للدورة على قدرة الميكروويف بالواط: دقيقتان لقدرة 1100-1850 واط و4 دقائق لقدرة 850-1000واط و6 دقائق لقدرة 500-850 واط.
يُعدّ التعقيم الطريقة المثالية لحماية طفلك بشكل أساسي من بكتيريا الحليب الضارة حتى يكتسب نظام المناعة لديه القدرة الكافية لمحاربتها. يستخدم جهاز التعقيم من Philips Avent طريقة التعقيم بالبخار المتّبعة في المستشفيات، وهي طريقة سريعة وسهلة وفعالة ولا تستخدم أي مواد كيمائية.
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