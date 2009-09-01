SCF274/34
يقوم بتعقيم 6 رضّاعات في 8 دقائق
تبقى المحتويات فيه معقّمة لفترة 6 ساعاتإكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يتميّز جهاز التعقيم بتصميم ذكي لا يحتاج سوى إلى مساحة صغيرة في المطبخ، ومع ذلك يمكنه استيعاب ست رضّاعات Philips Avent أو شافطتَين لحليب الأم من Philips Avent. يمكنك جمع السلّتَين الموجودتَين داخله لتشكلا سلة للجلاية، الأمر الذي يجعل عملية التنظيف المسبق للقطع الصغيرة كعضاضة التسنين والحلمات في غاية السهولة.
بعد اكتمال دورة التعقيم، تبقى المحتويات الموجودة داخل جهاز التعقيم الكهربائي من Philips Avent معقّمة لفترة تصل لغاية 6 ساعات إذا بقي الغطاء مغلقًا.
مع استخدام جهاز التعقيم الكهربائي من Philips Avent، يمكنك تعقيم المحتويات في غضون 8 دقائق فقط
يُعدّ جهاز التعقيم الكهربائي من Philips Avent سهل الاستخدام للغاية. ما عليك سوى إضافة المياه وتحميل جهاز التعقيم بالمحتويات التي ترغبين في تعقيمها وتشغيله.
يُعدّ التعقيم الطريقة المثالية لحماية طفلك بشكل أساسي من بكتيريا الحليب الضارة حتى يكتسب نظام المناعة لديه القدرة الكافية لمحاربتها. يستخدم جهاز التعقيم من Philips Avent طريقة التعقيم بالبخار المتّبعة في المستشفيات، وهي طريقة سريعة وسهلة وفعالة ولا تستخدم أي مواد كيمائية.
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