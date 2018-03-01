مصطلحات البحث

AR
EN
  • ملاءمة وراحة لشفط الحليب بفعالية ملاءمة وراحة لشفط الحليب بفعالية ملاءمة وراحة لشفط الحليب بفعالية

    Philips Avent شافطة حليب الأم الكهربائية الفردية من مجموعة Comfort

    SCF301/03

    ملاءمة وراحة لشفط الحليب بفعالية

    اختاري بين 4 أوضاع تحفيز و4 إعدادات شفط لتحويل كل جلسة لشفط الحليب إلى عملية مريحة ومخصصة. بالإضافة إلى ذلك، يسمح التصميم الخفيف الوزن والصغير بشفط الحليب أثناء التنقل بسهولة تامة.

    إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Avent شافطة حليب الأم الكهربائية الفردية من مجموعة Comfort

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل شافطات حليب الأم

    ملاءمة وراحة لشفط الحليب بفعالية

    • تشمل رضّاعة واحدة سعة 4 أونصات/120 مل
    4 أوضاع تحفيز و4 أوضاع شفط لعملية شفط مثالية

    4 أوضاع تحفيز و4 أوضاع شفط لعملية شفط مثالية

    من المهم أن تكوني مرتاحة أثناء شفط الحليب، إلا أن مفهوم الراحة يختلف لدى كل أم. مع شافطة حليب الأم هذه، يمكنك الاختيار بين 4 أوضاع تحفيز و4 إعدادات شفط، لتحوّلي بالتالي كل جلسة لشفط الحليب إلى عملية أكثر فعالية وراحة.

    إعدادات سهلة لن تحتاجي إلى تعيينها أكثر من مرة واحدة

    إعدادات سهلة لن تحتاجي إلى تعيينها أكثر من مرة واحدة

    أمور كثيرة تشغل بال الأمهات فكيف مع وجوب تذكّر الإعداد المثالي؟ لذلك، سنتولى نحن الأمر. سيتم تخزين الإعدادات المفضلة لديك لتصبحي جاهزة للبدء بكبسة زر. هل تعبت من شفط الحليب؟ يمكنك بكل بساطة الضغط على زر الإيقاف المؤقت ومن ثم على زر التشغيل للمتابعة. الأمر بهذه السهولة.

    تشغيل بواسطة الكهرباء والبطاريات

    تشغيل بواسطة الكهرباء والبطاريات

    يمكن تشغيل المنتج بواسطة الكهرباء، وللاستمتاع بإمكانية تنقل إضافية، يمكنك أيضًا إدراج بطاريات لاستخدامه بطريقة لاسلكية. يمكنك إدراج أربع بطاريات AA غير قابلة لإعادة الشحن بقدرة 1,5 فولت، أو أربع بطاريات AA قابلة لإعادة الشحن بقدرة 1,2 فولت

    مصممة لتقليد إيقاع الرضاعة الخاص بطفلك

    مصممة لتقليد إيقاع الرضاعة الخاص بطفلك

    أثناء الرضاعة، يتبّع الأطفال إيقاعًا للرضاعة والابتلاع والتنفس، بمعدّل 1:1:1. تتميّز شافطة الحليب هذه بتقنية الموجات الإيقاعية المصممة لتقليد النمط والوتيرة والمعدّل الذي يتّبعه طفلك للرضاعة والابتلاع (1:1)، لدرّ الحليب بسرعة وفعالية. ويعني هذا الأمر أن جلسات شفط الحليب ستكون طبيعية ومريحة.

    صوت خافت وشاشة مع إضاءة خلفية لاستخدام غير ملحوظ في النهار/الليل

    صوت خافت وشاشة مع إضاءة خلفية لاستخدام غير ملحوظ في النهار/الليل

    بفضل الشاشة المفيدة ذات الإضاءة الخلفية التي نقدّمها، ستمكنين من شفط الحليب ليلاً بطريقة غير ملحوظة ومن دون الحاجة إلى تشغيل الأضواء. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الاستمتاع بدرجة إزعاج أقل بفضل الصوت الخافت.

    عملية شفط نظيفة

    عملية شفط نظيفة

    نحن نعلم مدى أهمية كل قطرة، لذلك نحرص على أن يتدفق حليب الأم من الثدي إلى الحاوية مباشرة، من دون التدفق الخلفي إلى الأنابيب. تم تصنيع كل الأجزاء التي تلامس حليب الأم من مواد خالية من مادة BPA.

    بطانة تدليك طرية مصممة للمساعدة على تحفيز تدفق الحليب بلطف

    قمنا بتصميم شافطات الحليب الخاصة بنا بهدف تزويدك بالراحة. تتميّز بطانات التدليك بملمس ناعم ومخملي، مما يمنحك شعورًا دافئًا ومريحًا لبشرتك، للمساعدة في تحفيز دفق الحليب. وتم تصميم المادة المرنة لتقليد إيقاع الرضاعة الخاص بطفلك، مما قد يساعد في درّ الحليب.

    عملية شفط سهلة في المنزل أو أثناء التنقل

    بفضل التصميم الخفيف الوزن والصغير الحجم، ستتمكنين من شفط الحليب بسهولة في المنزل أو أثناء التنقل.

    المواصفات التقنية

    • تصميم

      تصميم شافطة حليب الأم
      التصميم المدمج
      تصميم الرضّاعة
      • شكل مريح
      • عنق عريض

    • بلد المنشأ

      الصين
      نعم

    • المادة

      الزجاجة
      • خالٍ من مادة BPA*
      • بولي بروبيلين
      حلمة
      • خالٍ من مادة BPA*
      • سيليكون
      شافطات حليب الأم
      خالية من مادة BPA* (الأجزاء التي تلامس الطعام فقط)

    • محتويات العبوة

      قرص منع التسرّب لتخزين الحليب
      1  قطعة
      هيكل شافطة حليب الأم
      1  قطعة
      وحدة قاعدة تتضمن أنبوبًا
      1  قطعة
      غطاء للسفر
      1  قطعة
      عبوات عينات ضمادات ثدي
      1 قطعة
      رضّاعة طبيعية بسعة 4 أونصات
      1 قطعة
      بطانة ناعمة
      1  قطعة
      شريط قصير
      1 قطعة

    • سهولة الاستخدام

      استخدام شافطة حليب الأم
      تجميع بسيط، تنظيف سهل، مجموعة متوافقة بالكامل

    • الوظائف

      تقنية الموجات الإيقاعية
      لتقليد نمط إيقاع الرضاعة الخاص بالطفل

    • مراحل التنمية

      المرحلة
      الأطفال بين 0 و6 أشهر

    Badge-D2C

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.

    المنتجات المقترحة

    المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

    الآراء

    كن أول من يراجع هذا البند

    • شافطة حليب خالية من مادة BPA: ينطبق ذلك على الزجاجة فقط والأجزاء الأخرى التي تلامس حليب الأم. تتوافق مع أنظمة الاتحاد الأوروبي 10/2011.
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. كل الحقوق محفوظة.

    لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.