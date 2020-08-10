زر لتعزيز الصوت الجهير والحصول على صوت جهير أقوى على الفور

تشتمل سماعات الرأس اللاسلكية هذه على مشغلات من النيوديميوم حجم 8,6 مم لتقدّم لك صوتًا نقيًا وجهيرًا عميقًا. عندما ترغب بالحصول على صوت أفضل، يكفي أن تضغط على زر تعزيز الصوت الجهير في جهاز التحكّم عن بُعد المضمّن، وستشعر بالفرق على الفور.