هل تحب تلك اللحظات المليئة بصوت الجهير المدوّي؟ تقدّم سماعات الرأس اللاسلكية هذه المثبّتة في الأذن صوت جهير قويًا بكبسة زر! استمتع بوقت تشغيل يبلغ 10 ساعات وشحن سريع وطرفَين مجنحَين طريَين لملاءمة محكمة وعزل غير نشط وأفضل للضوضاء.
هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
زر لتعزيز الصوت الجهير والحصول على صوت جهير أقوى على الفور
تشتمل سماعات الرأس اللاسلكية هذه على مشغلات من النيوديميوم حجم 8,6 مم لتقدّم لك صوتًا نقيًا وجهيرًا عميقًا. عندما ترغب بالحصول على صوت أفضل، يكفي أن تضغط على زر تعزيز الصوت الجهير في جهاز التحكّم عن بُعد المضمّن، وستشعر بالفرق على الفور.
وقت تشغيل يبلغ 10 ساعات. شحن باستخدام USB-C
يمكنك الاستفادة من وقت تشغيل يبلغ 10 ساعات من عملية شحن لمدة ساعتين عبر USB-C. وفي حال انخفاض مستوى الطاقة، يمكنك الشحن بسرعة لمدة 15 دقيقة للحصول على وقت إضافي لمدة ساعة نصف. ويتموضع كبل سماعة الرأس المسطّح براحة خلف عنقك سواء أكنت تضع بطانات الأذن أم لا.
جهاز تحكّم عن بُعد مضمّن. بدّل من قائمة التشغيل إلى المكالمات بسهولة
يمكنك تلقي مكالمة وإيقاف قائمة التشغيل مؤقتًا، بدون لمس هاتفك الذكي. فالإقران الذكي عبر Bluetooth يعني أن السماعات تتذكر الجهاز الأخير الذي أقرنتها به.
آمنة، ومرنة، ومريحة
يمنحك الأنبوب الصوتي البيضاوي وأغطية بطانات الأذن القابلة للتبديل ملاءمةً مريحةً في الأذن. ويتموضع طرفان مجنّحان طريان بشكل مريح أسفل أذنيك لملاءمة محكمة وعزل غير نشط أفضل للضوضاء المحيطية.
3 أغطية مطاطية لبطانات الأذن قابلة للتبديل
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يتموضع كبل سماعة الرأس بشكل مريح خلف عنقك
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مشغّلات قوية مصنوعة من النيوديميوم حجم 8,2 مم
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شحن سريع. بعد شحن سماعات الرأس لمدة 15 دقيقة يمكنك أن تمارس التمارين وتشغّلها لمدة ساعة ونصف إضافية
إذا كنت بحاجة إلى تشجيع إضافي، يكفي أن تعتمد الشحن السريع لمدة 15 دقيقة لتتمكن من تشغيلها لساعة ونصف إضافية.
إقران ذكي. اعثر على أجهزتك المزوّدة بتقنية Bluetooth تلقائيًا
يسمح لك الضغط مرة واحدة مطوّلاً على الزر المتعدد الوظائف بإعداد سماعات الرأس اللاسلكية هذه المزودّة بتقنية Bluetooth لإقرانها. وحالما يتم إقرانها، تتذكر السماعات الجهاز الأخير الذي قمت بإقرانها به.
طرفان مجنحان لملاءمة محكمة. عزل غير نشط أفضل للضوضاء المحيطية